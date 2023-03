TEST: Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid 2WD

Suzuki Vitara od dawna jest wyborem z rozsądku dla osób poszukujących małego, niedrogiego SUV-a z odrobiną możliwości terenowych. Ale teraz auto dostępne jest w wersji „Strong Hybrid”, która oferować ma lepszą ekonomię i układ elektryczny, który naprawdę może napędzać koła bez spalania benzyny.

Oprócz nowej plakietki nic nie odróżnia wizualnie tej Vitary od jej mniej wspomaganego elektrycznie rodzeństwa. To nie jest wielki problem, ponieważ obecna generacja Vitary nie zestarzała się źle, a kolorowe opcje malowania nadają jej młodzieńczy klimat. Nie wyróżnia się niczym szczególnym i jest w pewnym stopniu przewagą funkcji nad formą, ale nikt nie mógłby jej zarzucić, że jest brzydka.

Wnętrze też się nie zmieniło, a to już jest znacznie bardziej podatne na krytykę. Projekt pozostał, podobnie jak kiepskiej jakości plastiki, szczególnie na drzwiach i dolnej części deski rozdzielczej. Paradoksalnie wnętrze buduje poczucie solidności i dobrego spasowania. Przyciski na kierownicy mają szczególnie satysfakcjonujące działanie. Niestety, materiały to nie jedyny słaby punkt kabiny Vitary. Wersja Full Hybrid dała Suzuki możliwość aktualizacji niektórych starzejących się technologii, ale marka się na to nie zdecydowała. Pozostał zatem niezgrabny, stary komputer pokładowy, a także skrzypiący ekran dotykowy o niskiej rozdzielczości z niewygodnymi elementami sterującymi i grafiką z lat 90. Przynajmniej dostępna jest standardowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto, co jest znacznie bardziej przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem.

Prowadzenie jest bezpieczne i pozytywnie przewidywalne, choć mało inspirujące

Vitara jest wyposażona w bogate standardowe wyposażenie. Nawet podstawowy, testowany przeze mnie model o mylącej nazwie Premium, wyposażony jest w 17-calowe felgi aluminiowe, kamerę cofania, klimatyzację, a także nawigację i dostęp bezkluczykowy z uruchamianiem za pomocą przycisku. Jest też sporo wyposażenia bezpieczeństwa, w tym ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, autonomiczne hamowanie awaryjne i monitor martwego pola.

Dodanie akumulatorów do systemu hybrydowego spowodowało niestety zmniejszenie rozmiaru bagażnika do zaledwie 289 litrów, gdy tylne siedzenia są ustawione pionowo. To o około 85 litrów mniej niż Vitara z łagodną hybrydą, co stawia małego Suzuki daleko w tyle za niektórymi z bardziej przestronnych rywali. Na szczęście przestrzeń wewnętrzna pozostała niezmieniona i wciąż jest wystarczająco miejsca, aby pomieścić cztery osoby bez poczucia ciasnoty. Nie jest liderem w swojej klasie pod względem przestrzeni na nogi lub nad głową, a także jakości foteli, ale jest wystarczająco duży, aby zaspokoić potrzeby większości osób.

Według Suzuki skrzynia ma poradzić sobie ze 116 KM i 138 Nm momentu obrotowego z silnika benzynowego, podczas gdy silnik elektryczny wytwarza 33 KM i 60 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu Vitara rozpędza się od 0 do 100 km/h w 12,7 sekundy. Co ważniejsze, wspomaganie silnika elektrycznego pozwala spalić 5,4 litra benzyny na każde 100 km przejechanych w oficjalnym teście. To o 0,3 litra mniej niż w łagodnej hybrydzie z automatem. Co ciekawe, dane Strong Hybrid są identyczne z danymi manualnej miękkiej hybrydy, co oznacza, że pełna hybryda nie ma żadnej przewagi poza samoczynnie pracującą skrzynią biegów.

Full Hybrid jest bardzo podobny do każdej innej Vitary. Prowadzenie jest bezpieczne i pozytywnie przewidywalne, choć mało inspirujące. Czuć dużą przyczepność, choć przy dużej prędkości mocniej słyszalny jest wiatr i hałas drogowy – ale jazda nie jest zła jak na auto ze 175 mm prześwitem i stosunkowo krótkim rozstawem osi. Nie likwiduje wszystkich nierówności, ale też nie powoduje wstrząsów w kabinie. Hamulce są wystarczająco skuteczne, aby wzbudzić pewne zaufanie.

W pełni hybrydowa wersja Vitary zastępuje istniejące modele z automatyczną łagodną hybrydą i kosztuje od 114 900 PLN w wersji z napędem na dwa koła i wyposażeniem Premium. To o 21 000 PLN więcej niż najtańsza łagodna hybryda z manualną skrzynią biegów. Czy warto dopłacić? Moim zdaniem nie i to Mild Hybrid powinien być pierwszym wyborem każdego, kto jest zainteresowany zakupem tego kultowego SUV-a.

