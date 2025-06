Death Stranding 2: On the Beach już dostępne

Hideo Kojima powraca z kolejną odsłoną swojej autorskiej wizji – dziś swoją premierę ma Death Stranding 2: On the Beach, kontynuacja gry, która w 2019 roku podzieliła branżę, ale z czasem zdobyła status kultowej. Nowy tytuł ukazał się wyłącznie na konsolę PlayStation 5 i kontynuuje historię Sama Portera Bridgesa, tym razem wysyłając go w jeszcze bardziej nieznane rejony świata – i ludzkiej psychiki.

Kojima nie tylko rozwija opowieść, ale również rozbudowuje fundamenty gameplayowe, filozoficzne i społeczne. Gracze po raz kolejny zanurzą się w świecie, w którym pojęcie „połączenia” ma wiele znaczeń: od relacji między ludźmi, przez sieci komunikacyjne, aż po egzystencjalne nici życia i śmierci.

Akcja On the Beach toczy się po wydarzeniach z pierwszej części. Choć pozornie udało się odbudować więzi społeczne i technologiczną infrastrukturę, zagrożenie nie znika – pojawiają się nowe pytania, nowi bohaterowie i jeszcze więcej tajemnic. Sam wyrusza na misję poza granice znanego świata, eksplorując nieodkryte terytoria i konfrontując się z przeszłością, która nie daje o sobie zapomnieć.

W drugiej części rozbudowano mechanikę eksploracji – pojawiły się nowe pojazdy, struktury oraz formy współpracy z innymi graczami. Death Stranding jeszcze mocniej niż wcześniej stawia na społeczne interakcje w świecie, w którym fizyczna samotność kontrastuje z głębokim poczuciem wspólnoty.

Death Stranding 2: On the Beach dostępne jest już dziś w Polsce – w wersji cyfrowej na PlayStation Store oraz fizycznej u autoryzowanych sprzedawców. To nie tylko gra, ale kolejne doświadczenie Kojimy, które wymyka się klasycznym kategoriom.