JBL Classic na czarno

Popularne modele kolumn hi-fi z serii JBL Classic pojawiają się właśnie w nowej, stylowej odsłonie – BLACK EDITION.

W 1970 roku JBL wypuścił na rynek kultowy głośnik L100. Z biegiem lat stał się on najlepiej sprzedającym się głośnikiem w historii JBL. Wprowadzony w ostatnich latach JBL L100 Classic charakteryzuje się stylistyką vintage, we wzornictwie inspirowanym stylem retro z kultową maskownicą z pianki Quadrex, wraz z nowo opracowaną technologią akustyczną i projektami zapewniającymi elitarną wydajność. Teraz do rodziny tych wyjątkowych kolumn hi-fi z serii JBL Classic dołączają modele w specjalnej wersji Black Edition. Specjalne wersje wykończenia (Black Edition Appearance Package) dostępne są w czterech modelach: L100, L82 i L52 oraz w systemie muzycznym L75 MS. Dodatkowo L100 i L82 będą wyposażone w pakiet Black Edition Performance Package, który zawiera akustyczne udoskonalenia wszystkich przetworników oraz zmodernizowaną zwrotnicę. Modele Black Edition będą dostępne tylko przez ograniczony czas.

Kiedy zapadła decyzja o produkcji następnej generacji głośników JBL, chciano, by produkt był swoistym hołdem dla oryginałów z lat 70-tych i nosił nazwę L100. Zamiast brać nowoczesne głośniki i nadawać im wygląd retro, zaczerpnięto z oryginalnych konstrukcji, które cieszyły się tak ogromną popularnością, i postawiono na ich modernizację za pomocą nowych przetworników, nowoczesnych zwrotnic i cięższych, sztywniejszych obudów, a wszystko to w celu uzyskania współczesnej dynamiki i obrazowania dla współczesnych treści audio o wysokiej rozdzielczości. Tak narodził się JBL L 100 Classic.

Choć popularność i akustyczna wydajność kolumn serii Classic jest niezaprzeczalna, ich zdecydowany wygląd z orzechowym fornirem i jaskrawymi kolorami maskownic mogą nie pasować do każdego wystroju i wnętrza. Przygotowany pakiet Black Edition Appearance Package to propozycja zmiany wyglądu tych kolumn w najbardziej elegancki sposób. Każda obudowa jest poddawana wieloetapowemu, pracochłonnemu procesowi malowania, który rozpoczyna się od nałożenia czarnej warstwy bazowej, a kończy na luksusowym wykończeniu na wysoki połysk, w wyniku czego powstaje lustrzana powierzchnia zewnętrzna. W celu uzupełnienia czarnych obudów, w pasywnych modelach hi-fi (L100, L82 i L52) zastosowano specjalne złote oznaczenia na przedniej części głośnika wokół potencjometrów poziomu tłumienia oraz na tylnej etykiecie nad terminalami podłączeniowymi. Czarne maskownice z pianki Quadrex są podkreślone unikalnymi złotymi plakietkami JBL, które wizualnie identyfikują te modele jako produkty z edycji specjalnej. Kolumny Black Edition to modele nowoczesne, która wpasują się w domu o praktycznie każdym wystroju.

Większe pasywne modele hi-fi – L100 Classic i L82 Classic – występują również w wersji Black Edition Performance Package, która oferuje ulepszenia w stosunku do standardowych modeli L100 Classic i L82 Classic. Wersja Performance obejmuje unowocześnioną konstrukcję głośnika niskotonowego, która korzysta z ulepszeń w zakresie liniowości, pomagając w redukcji zniekształceń, głośniki wysokotonowe i średniotonowe również zostały poddane udoskonaleniom, które zapewniają wyższy poziom wydajności. Te uaktualnienia towarzyszą zmianie konstrukcji zwrotnicy, aby zapewnić podwójne wejścia do użytku w zastosowaniach bi-wiring, nowy zestaw pozłacanych podwójnych terminali wejściowych typu „binding post”, które zapewniają bezpieczne połączenie z różnymi typami kabli głośnikowych i złączy. Wersja Performance to ogólna poprawa brzmienia tych dwóch modeli, zwiększająca ich wyjątkowość w ramach serii Classic.