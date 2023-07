TEST: Honda e Advance

Muszę przyznać, że Honda e nigdy nie była samochodem, do którego pałałbym szczególnymi emocjami. Jednak, kiedy dostałem ją do testów w ostatnich chwilach jej życia na naszym rynku, potrafiłem od razu przyznać jedno: jest retro i urocza. Dlaczego miałbym woleć spędzać czas w tym pojeździe Art Deco a nie w swoim salonie? O tym miały mi powiedzieć dni za jego kierownicą.Pojazdowi nie można odmówić charyzmy. Okrągłe światła z przodu i z tyłu ujmują słodyczą, ale 17-calowe felgi aluminiowe i port ładowania umieszczony centralnie z przodu nadają mu sportowy wygląd. Zarazem to nie jest samochód elektryczny, który próbuje przekonać imponującymi parametrami i osiągami, ale raczej przemawia do emocji.

Na pierwszy rzut oka Honda e wygląda raczej na małą – ma zaledwie 4 metry długości, 1,75 metra szerokości i 1,5 metra wysokości – co czyni ją idealną do poruszania się po mieście, ale nie dla osób siedzących na tylnej kanapie. Pasażerom z tyłu będzie ciasno, jeśli mają więcej niż 1,8 m wzrostu, a i w 171-litrowym bagażniku zmieści się niewiele. Oparcie kanapy z tyłu można jedynie złożyć, zwiększając pojemność bagażnika do 861 litrów. Z drugiej strony, kompaktowe wymiary Hondy e zapewniają mały promień skrętu, wynoszący 9,2 m, co pozwala łatwo zawracać. Nie trzeba też nim manewrować przed ładowaniem – trudno zapomnieć, że port znajduje się centralnie pod maską. Projekt pokrywy podkreśla sportowy wygląd pojazdu i można ją otworzyć za pomocą pilota lub małego przycisku na samym bolidzie.

Pomimo niewielkich rozmiarów, wnętrze Hondy e jest przestronne – duże okna i panoramiczny dach tworzą wrażenie otwartości. Do tego dochodzi drewnopodobne wykończenie deski rozdzielczej i konsoli środkowej oraz nieco bardziej chropowata faktura materiału na siedzeniach i drzwiach. Wraz z oświetleniem typu downlight za szyberdachem, kolorowymi akcentami w przeszyciach, dopasowanymi kolorystycznie pasami bezpieczeństwa i trzema dużymi ekranami na desce rozdzielczej, wnętrze Hondy e tworzy atmosferę salonu, który zachęca do przebywania w nim. Honda e podkreśla to poprzez porty w konsoli środkowej pod klimatyzacją: oprócz 12 V i portu USB znajdziesz także HDMI i gniazdko 230 V, tak jak w domu. To wręcz zachęca do podłączenia PlayStation 5 na postoju.

Obsługa Hondy e jest intuicyjna. Wkomponowane w wysokiej jakości drewnopodobne tworzywo konsoli środkowej, między przednimi siedzeniami znajdują się cztery przyciski: P, R, N i D. Poniżej znajdują się elementy sterujące do aktywacji hamowania rekuperacyjnego za pomocą jednego pedału jazdy i przełączanie trybów. Dalej jest obsługa klimatyzacji, a powyżej m.in. pokrętło głośności i przycisk Home.

Płetwy z boku nadwozia zamiast lusterek zawierają kamery. Aparaty obserwują też tył samochodu i zapewniają widok 3D podczas parkowania. Jeśli natomiast upchasz za dużo rzeczy z tyłu, możesz przekształcić lusterko analogowe w cyfrowe – za dotknięciem przycisku wyświetlając na nim obraz z obiektywu. Co więcej, szeroki kąt widzenia kamer obiecuje wyeliminować wszelkie martwe punkty. Jednak w nocy i przy słabym oświetleniu obraz staje się dość ziarnisty.

W ofercie dostępne były tylko dwa warianty Hondy e, z mocą 136 i 154 KM. Testowanym był ten drugi o nazwie Advance. W konfiguratorze wybierać można było z szerokiej gamy opcjonalnych dodatków, takich jak ozdobne wykończenia, podświetlane litery i foteliki dziecięce, ale podstawowe elementy pozostawały takie same. Od akumulatora i silnika, ogrzewania foteli i kierownicy, kamer cofania, automatycznego asystenta parkowania i reflektorów LED po wiele systemów bezpieczeństwa — wszystko to było w standardzie.

System infotainment działa dość ospale, nawigacja jest słaba, a funkcje wspomagające już nie najnowocześniejsze. Przykładowo, tempomat adaptacyjny ma problemy z rozpoznawaniem pojazdów jadących z przodu podczas pokonywania zakrętu, czasami nawet gdy jest on tak łagodny jak zjazd z autostrady. Co więcej, asystent utrzymania pasa ruchu działa tylko przy prędkości od 60 km/h i to jedynie wtedy, gdy oznaczenia na drodze są białe i dobrze widoczne. Tak czy inaczej, Honda najlepiej czuje się w miejskiej dżungli, gdzie te funkcje nie są aż tak potrzebne.

Zanim zacznie się jeździć, trzeba się naładować, a będzie to niestety bardzo, bardzo częste. 140 km zasięgu to naprawdę mało, a napełnianie baterii ślimaczy się niemiłosiernie.

Biorąc pod uwagę cenę zaczynającą się od 155 800 PLN, Honda e była samochodem nierozsądnym, mogącym funkcjonować jako pojazd zapasowy dla osób, które mogą sobie na taki luksus pozwolić. Jego właściwości jezdne i mały promień skrętu predestynują go również do jazdy po mieście. W takich przypadkach jego zasięg jest wystarczający, a przestarzałe funkcje wspomagające prawie niepotrzebne. To samochód dla estetów, architektów i córek lekarzy ceniących sobie sportowe prowadzenie i niepowtarzalny, nawet jeśli nie dla każdego, wygląd.

