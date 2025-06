eufyMake E1 UV Printer – rewolucja w personalizacji

Drukowanie 3D tekstur w domowym zaciszu, profesjonalna jakość, inteligentne funkcje AI i kompaktowe rozmiary – tak w skrócie można opisać eufyMake E1 UV Printer, innowacyjne urządzenie stworzone przez markę eufyMake, należącą do Anker Innovations. Ta osobista drukarka UV z technologią 3D podbiła serca użytkowników na całym świecie, a jej kampania na Kickstarterze stała się najbardziej dochodowym projektem w historii platformy.

Urządzenie zadebiutowało 29 kwietnia 2025 roku i już w ciągu pierwszych 14 godzin zebrało ponad 10 milionów dolarów. Do 22 czerwca kwota ta wzrosła do ponad 44 milionów, przebijając dotychczasowy rekord Kickstartera wynoszący 41,7 miliona dolarów. Średnia wartość zamówienia to aż 2465 dolarów, co pokazuje ogromne zainteresowanie i zaufanie społeczności. Kampania trwa jeszcze do 28 czerwca, a pierwsze dostawy przewidziane są już na lipiec.

E1 to pierwsza na świecie osobista drukarka UV oferująca możliwość tworzenia tekstur 3D o grubości do 5 mm. Dzięki autorskiej technologii Amass3D™️ urządzenie umożliwia nanoszenie skomplikowanych wzorów na niemal każdej powierzchni – od etui na telefon po tkaniny i folie reklamowe. Funkcje takie jak ColorMaestro™️ zapewniają perfekcyjne odwzorowanie kolorów, niezależnie od materiału, a wsparcie AI i system SnapShot z kamerą oraz podwójnym laserem pozwalają uniknąć błędów i przyspieszają pracę.

E1 to również sprzęt wszechstronny – modułowa konstrukcja 3w1 łączy funkcje maszyny obrotowej, laminarki UV Direct-to-Film oraz drukarki roll-to-film, umożliwiając nawet druk na 10-metrowych rolkach. Dzięki elastycznemu systemowi tuszu możliwe jest tworzenie nadruków na miękkich i nietypowych powierzchniach, takich jak skóra, materiał czy nieregularne kształty. A wszystko to w formacie aż o 90% mniejszym niż w tradycyjnych przemysłowych drukarkach UV.

Z myślą o użytkownikach domowych i studiach projektowych, eufyMake wyposażyło E1 w system JetClean™️, który automatycznie dba o czystość głowicy, minimalizując potrzebę konserwacji. Urządzenie spełnia również rygorystyczne normy środowiskowe i jakościowe – posiada certyfikaty Greenguard Gold, ClimatePartner i TÜV.

Polska premiera eufyMake E1 planowana jest na koniec 2025 roku. Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci wyrazić kreatywność z jakością przemysłową – to urządzenie może całkowicie odmienić twoje podejście do personalizacji.