RECENZJA: Before Your Eyes

Wielokrotnie nagradzana niezależna gra Before Your Eyes została zaadaptowana na PSVR2. Pierwotnie w wydanej w 2021 roku wersji na PC. Chociaż możesz opcjonalnie użyć w grze kontrolera, nowa wersja wykorzystuje imponującą technologię śledzenia wzroku headsetu, aby zwiększyć zanurzenie w intrygującej rozgrywce.

W Before Your Eyes wcielasz się w Benjamina Brynna po jego śmierci. Ben stał się zdobyczą dla enigmatycznej, mającej obsesję na punkcie słów postaci wilka, zwanej Przewoźnikiem, który wybiera zagubione dusze i daje im możliwość przedstawienia ich sprawy Strażnikowi Wrót, istocie pozagrobowej, która decyduje o tym, czy pójdzie ona dalej. Aby to zrobić, Ben musi znaleźć soczyste, interesujące szczegóły swojego życia, które zagwarantują mu szansę na znalezienie spokoju.

Przez około 90 minut gry gracze podróżują przez życiowe doświadczenia Bena, od jego najwcześniejszych wspomnień aż do gorzkiego końca, mając nadzieję, że odkryją, co sprawiło, że unosił się w morzu zagubionych dusz, w miejscu, w którym go poznaliśmy.

Istnieje jednak spore zastrzeżenie w kwestii eksploracji. Każde mrugnięcie przeniesie cię do nowego, nietkniętego wspomnienia. Ta mechanika dodaje niesamowitego napięcia emocjonalnego. Przyznam, że grając w Before Your Eyes, moje oczy często zalewały się łzami (jak się okazuje, gogle są odporne na to), jednak bez względu na to nadal starałam się rozejrzeć wokół. Chciałem zobaczyć każdą interakcję i usłyszeć każdą rozmowę w tle. Narracja gry była tak przekonująca, że pragnąłem dowiedzieć się z niej jak najwięcej.

Przez całą historię podążałem za klawiszami fortepianu, aby grać melodie i literować znaczące frazy na niebie, a także trzymać mocno otwarte oczy, aby podsłuchiwać. W pewnym momencie malowałem nawet oczami, upuszczałem kształty na płótno i ostatecznie tworzyłem prace abstrakcyjne.

Before Your Eyes odebrałem jako głęboko oczyszczające doświadczenie

Te wszystkie pomysły to wspaniały wyczyn projektantów, który stawia przed graczami intrygujące wyzwanie… dążenia do perfekcji? A może pochylenia się nad własnym, ludzkim błędem.

Kiedy przeglądałem wspomnienia Bena, moje oczy były otwarte, próbując znaleźć jakiekolwiek pozory okrucieństwa lub smutku, które mogłyby wyjaśnić jego kłopotliwą sytuację. Jego skomplikowana relacja z matką (zduszona kreatywność z wysokimi oczekiwaniami) gra przeciwko jego ojcu, serdecznemu pedagogowi, który chce tylko, żeby Ben się dobrze bawił.

Relacje te stanowią podstawę niektórych z głównych wyborów, których można dokonać, aby dopracować swoją indywidualną historię, i oferują wystarczająco dużo burzliwych wydarzeń z życia Bena, aby przekonać Strażnika Wrót, że warto go przepuścić. Podczas mojej rozgrywki Ben zakochał się, stworzył wspaniałe dzieła sztuki, stracił ważnych ludzi i doświadczył wielu smutnych rzeczy, które mogły doprowadzić do jego niepokojącej śmierci.

Chociaż śledzenie wzroku PSVR2 jest wyjątkowo dokładne, czasami było trochę zbyt ostre. W wielu kluczowych punktach historii Before Your Eyes czekałem, aby dowiedzieć się więcej, a zostałem ukarany, gdy moje oczy mrugały przez wypełnienie łzami. Niemal pod każdym względem immersyjny charakter mrugania się opłaca, dopóki z żalem nie przegapia się całych scen.

W pewnym sensie myślę, że o to może chodzić. Jednak w niektórych sytuacjach sprawiło, że przegapiłem kilka istotnych szczegółów, które wyraźniej doprowadziłyby mnie do sedna. Opcjonalnie gracze mogą użyć kontrolera, jeśli wolą poruszać się po świecie w ten sposób i doświadczać każdego szczegółu historii, ale poświęca się wtedy trochę z immersji.

Pierwsze dwa akty wykonują świetną robotę, prezentując poruszające momenty, które dotykają niezwykle trudnych tematów, często z wystarczającym zapałem i gracją, by uzasadnić powódź łez. Dokonywanie wyborów i popychanie narracji dalej wydawało się wystarczające, aby przykuć moją uwagę, ale wprowadzenie bardziej wyjątkowych postaci w życiu Bena sprawiło, że historia była ciągle świeża, nawet w krótkim czasie trwania. Ostatni akt imponująco odwraca oczekiwania gracza, prowadząc do wielkiego finału.

Styl artystyczny dodaje opowieści dużo ciepła i poczucie zabawy. Kreskówkowy wygląd najbardziej zyskuje, gdy łączy wspomnienia Bena z jego barwną wyobraźnią. Niezależnie od tego, czy jest to niebo pełne gwiazd wypowiadających słowa, czy choroby przybierające zastraszające formy, twórcza spójność sprawia, że wszystkie te ruchome części wydają się być naprawdę ważnymi momentami w życiu Bena.

Before Your Eyes odebrałem jako głęboko oczyszczające doświadczenie, które dzięki izolującemu charakterowi PSVR2 pozwoliło mi cieszyć się niezapomnianą historią i sprawdzić, co myślę o wydarzeniach z mojego własnego życia oraz wadliwej naturze pamięci. Jest to rewelacyjna prezentacja technologii śledzenia wzroku w headsecie, ale także znacznie więcej niż osiągnięcie techniczne. Before Your Eyes to pouczająca historia, której każdy powinien doświadczyć.