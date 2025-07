Baseus Bipow 2 Pro – kieszonkowa moc z szybkim ładowaniem i wbudowanym kablem USB-C

Nowoczesny, lekki i gotowy do działania wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz – nowy powerbank Baseus Bipow 2 Prowłaśnie zadebiutował w Polsce. To kompaktowe, ale wydajne urządzenie z szybkim ładowaniem 22,5 W, cyfrowym wyświetlaczem LED i wbudowanym kablem USB-C, które z łatwością zmieścisz w kieszeni, torebce lub plecaku.

Bipow 2 Pro to najnowsza propozycja marki Baseus, zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy nie rozstają się ze swoimi urządzeniami – smartfonem, słuchawkami, smartwatchem czy tabletem – nawet w drodze. Dzięki dwóm wariantom pojemności (10 000 mAh i 20 000 mAh), powerbank pozwala dostosować się do różnych scenariuszy: od codziennego doładowania po intensywne dni offline.

Wersja 10 000 mAh waży zaledwie 204 g, a jej kompaktowe rozmiary (12,2 × 6,91 × 2,54 cm) sprawiają, że mieści się w niemal każdej kieszeni. Większy model (20 000 mAh) przy wadze 356 g oferuje nawet trzykrotne ładowanie iPhone’a 16 Pro lub dwukrotne Samsunga Galaxy S25 – bez konieczności szukania gniazdka.

Wbudowany kabel i potrójne ładowanie

Jednym z największych atutów Bipow 2 Pro jest zintegrowany kabel USB-C o długości 22 cm – elastyczny, wytrzymały i odporny na przetarcia. Co więcej, może on służyć jako zawieszka, pozwalająca przytroczyć urządzenie np. do plecaka czy paska. To rozwiązanie, które pokochają wszyscy podróżnicy, studenci, twórcy i osoby żyjące w biegu.

Dzięki trzem portom (wbudowany kabel, USB-C i USB-A), powerbank może jednocześnie zasilać trzy urządzenia, a maksymalna moc wyjściowa 22,5 W zapewnia szybkie i efektywne ładowanie – zarówno smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów czy bezprzewodowych akcesoriów.

Bezpieczna energia na co dzień i w podróży

Baseus nie zapomniał o bezpieczeństwie – Bipow 2 Pro został wyposażony w inteligentny układ zarządzania energią, chroniący urządzenia przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem czy nadmiernym rozładowaniem. Wbudowany system NTC monitoruje temperaturę ogniw, a całość spełnia normy CE, FCC i RoHS, dzięki czemu powerbank można bez problemu przewozić w bagażu podręcznym – również w samolotach.

Minimalizm w formie, maksymalizm w funkcjach

Bipow 2 Pro wpisuje się w minimalistyczną estetykę – dostępny w kolorze czarnym i białym, z matową, odporną na zarysowania obudową i czytelnym wyświetlaczem LED pokazującym stan naładowania. To urządzenie, które nie tylko dobrze wygląda, ale też oferuje wszystko, czego oczekujesz od współczesnego powerbanku.

Ceny i dostępność

Nowy Baseus Bipow 2 Pro jest już dostępny w sieci RTV EURO AGD oraz w sklepach internetowych. Ceny zaczynają się od 89,99 PLN za wersję 10 000 mAh i 129,99 PLN za wariant 20 000 mAh.

Baseus Bipow 2 Pro – moc, która zawsze jest pod ręką.