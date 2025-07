Samsung OLED 2025: telewizory z AI, które dopasowują się do Ciebie

Samsung zaprezentował nową linię telewizorów OLED na 2025 rok, w której znajdziemy modele S95F, S90F i S85F. To urządzenia naszpikowane technologiami opartymi na sztucznej inteligencji, które nie tylko oferują znakomitą jakość obrazu i dźwięku, ale także potrafią dostosować się do użytkownika, jego preferencji oraz otoczenia. W skrócie – mają wyglądać lepiej, brzmieć lepiej i myśleć mądrzej.

OLED z Glare Free i AI – obraz doskonały w każdych warunkach

Flagowy model S95F wyposażono w specjalną powłokę Glare Free, która skutecznie eliminuje odblaski bez pogorszenia głębi czerni i kontrastu. To rozwiązanie, które pokochają wszyscy oglądający filmy w jasnych salonach. O odpowiednią jakość obrazu dba również nowy procesor AI NQ4 Gen3 (w modelach S95F i S90F) oraz NQ4 Gen2 (w modelu S85F). Wspierane przez 128 sieci neuronowych skalowanie do 4K i technologie OLED HDR Pro / OLED Pro / OLED HDR gwarantują zachwycającą szczegółowość, głębię i realizm kolorów.

Telewizory Samsung OLED są także certyfikowane przez PANTONE, co oznacza, że wyświetlają aż 2140 barw oraz 110 odcieni skóry zgodnych z tym, jak widzi je ludzkie oko. To ogromna różnica podczas seansów, w których liczy się naturalizm i prawdziwe emocje.

Grasz? Tu jesteś w domu

Nowe OLED-y to także propozycja dla graczy – model S95F oferuje aż 165 Hz odświeżania przy rozdzielczości 4K, co w połączeniu z technologią FreeSync Premium Pro daje płynną rozgrywkę bez tearingu i lagów. Co więcej, dzięki Automatycznemu Trybowi Gry AI, telewizor sam wykryje, w co grasz, i dopasuje parametry do gatunku gry – czy to będzie dynamiczny shooter, czy strategiczne RPG.

Dźwięk, który wie, co się dzieje dookoła

Wrażenia audiowizualne dopełnia Dolby Atmos i funkcja Object Tracking Sound+, która analizuje obraz i kierunkuje dźwięk dokładnie tam, gdzie dzieje się akcja. Jeśli motorówka przemyka z prawej – usłyszysz ją z prawej. Model S95F został też wyposażony w system 4.2.2-kanałowy, a Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro zadba o wyrazistość dialogów nawet wtedy, gdy za oknem przejeżdża karetka albo sąsiad wierci w ścianie.

Inteligentne centrum domowej rozrywki – Samsung Vision AI

Nowa linia OLED 2025 działa pod kontrolą platformy Samsung Vision AI, która przekształca telewizor w inteligentne centrum domowej rozrywki. Vision AI analizuje nie tylko to, co oglądasz, ale również oświetlenie w pomieszczeniu, głośność otoczenia i Twoje nawyki – wszystko po to, by automatycznie dostosować obraz, dźwięk i ustawienia urządzenia. To nie tylko ekran – to partner, który uczy się Ciebie.

Design, który nie potrzebuje kompromisów

Wzornictwo? Nowoczesne i dopracowane w każdym szczególe. S95F oferuje ultracienki Infinity One Design, który praktycznie stapia się ze ścianą i świetnie wygląda nawet wyłączony. Model S90F ma profil wyglądający jak cięty laserem, a cała seria łączy estetykę z funkcjonalnością – elegancję z technologiczną precyzją.

Modele i przekątne – coś dla każdego

Samsung OLED 2025 to nie tylko jedna linia – to trzy modele, które różnią się funkcjami, wzornictwem i procesorem, ale mają wspólny cel: dostarczyć najwyższej jakości obraz i dźwięk. Dostępne są w szerokim wyborze przekątnych – od kompaktowych 48 cali po spektakularne 83 cale:

Samsung OLED S90D: 48″, 55″, 65″, 77″, 83″

Samsung OLED S95F: 55″, 65″, 77″, 83″

Samsung OLED S85F: 55″, 65″, 77″, 83″

Nowe telewizory Samsung OLED 2025 to inwestycja w domową rozrywkę przyszłości – inteligentną, piękną i dostosowaną do ciebie. Jeśli szukasz telewizora, który zrobi wrażenie zarówno na Tobie, jak i Twoich gościach – właśnie go znalazłeś.