O Dolby Atmos często mówi się, że jest jak jakość 4K dla uszu. To bardzo dobre porównanie: w końcu dzięki niemu płaski dźwięk telewizyjny zaczyna współgrać z naturalnym dla ludzkiego słuchu przestrzennym postrzeganiem odgłosów. Tak jak ekrany 2160p z HDR powoli wypierają popularne telewizory Full HD, tak nowoczesne systemy audio zastępują te stare.

W przeciwieństwie do standardowego dźwięku surround, w Dolby Atmos dźwięk przypisany jest do konkretnych obiektów, co umożliwia precyzyjne zakotwiczenie jego źródła w przestrzeni. Specjaliści od inżynierii dźwięku zyskują dokładną kontrolę nad miksowanym audio, niezależnie od tego, czy pracują nad udźwiękowieniem filmu czy oprawą dźwiękową wydarzeń sportowych. Dzięki dedykowanym kanałom wysokościowym, wrażenie głębi staje się jeszcze wyraźniejsze. Systemy Dolby Atmos zaczynają się od konfiguracji 5.1.2 (odpowiednio: liczba głośników surround, subwooferów i kanałów przestrzennych), ale możemy stworzyć nawet zestaw 7.1.4. Wsparcie dla dźwięku przestrzennego możemy znaleźć nie tylko w filmach wydanych na Blu-ray, ale także w grach i programach telewizyjnych.

Niestety, standardowy zestaw Dolby Atmos zajmuje sporo miejsca – nie wszyscy znajdziemy wystarczająco dużo przestrzeni, aby pomieścić jedenaście głośników i subwoofer. Z pomocą przychodzą nam soundbary Dolby Atmos: integrują one kilka kanałów audio w jedno urządzenie. W poniższym teście przyjrzymy się trzem dostępnym na rynku zestawom soundbar+subwoofer – sprawdźmy, jakie wrażenia audio oferują.

Testujemy…

Yamaha YSP-5600SW

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNA MOC WYJŚCIOWA 378 W

378 W ŁĄCZNOŚĆ 5x HDMI (4 wejścia, w tym jedno HDCP 2.2, 1 wyjście ARC), 3x cyfrowe wejście audio (1x analogowe RCA, 1x optyczne, 1x koaksjalne), Bluetooth

5x HDMI (4 wejścia, w tym jedno HDCP 2.2, 1 wyjście ARC), 3x cyfrowe wejście audio (1x analogowe RCA, 1x optyczne, 1x koaksjalne), Bluetooth WYMIARY 1 100 x 212 x 93 mm

1 100 x 212 x 93 mm WAGA 11,7 kg

11,7 kg SUBWOOFER Tak, NS-SW300

Tak, NS-SW300 CENA 6 666 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Yamaha zapoczątkowała modę na soundbary Dolby Atmos. YSP-5600SW to flagowy model oferujący dźwięk 3D i integrację z systemem multiroom MusicCast.

Sony HT-ST5000

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNA MOC WYJŚCIOWA 800 W

800 W WYJŚCIA 4x HDMI 2.0 (3x wejście, 1x wyjście), minijack stereo 3,5 mm, wejście optyczne, USB, Bluetooth

4x HDMI 2.0 (3x wejście, 1x wyjście), minijack stereo 3,5 mm, wejście optyczne, USB, Bluetooth WYMIARY 1 180 x 145 x 80 mm

1 180 x 145 x 80 mm WAGA 8,2 kg

8,2 kg SUBWOOFER Tak, bezprzewodowy

Tak, bezprzewodowy CENA 7 500 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Designerski zestaw Dolby Atmos z obsługą dźwięku Hi-res. Dzięki wbudowanemu modułowi Chromecast, łatwo połączyć go z resztą domowego systemu audio.

LG SJ9

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNA MOC WYJŚCIOWA 500 W

500 W ŁĄCZNOŚĆ 2x HDMI 2.0 (1x wejście, 1x wyjście ARC), wejście optyczne, minijack stereo 3,5 mm, Ethernet

2x HDMI 2.0 (1x wejście, 1x wyjście ARC), wejście optyczne, minijack stereo 3,5 mm, Ethernet WYMIARY 1 200 x 145 x 58 mm

1 200 x 145 x 58 mm WAGA 5,6 kg

5,6 kg SUBWOOFER Tak, bezprzewodowy

Tak, bezprzewodowy CENA 4 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Soundbar i subwoofer od LG spodobają się przede wszystkim miłośnikom donośnego dźwięku. Są one ponadto zintegrowane z Chromecastem.

TEST 01: WYGLĄD I KONSTRUKCJA

Yamaha traktuje YSP-5600SW bardziej jako projektor dźwięku niż soundbar. Nic w tym dziwnego – pod czarnym, siatkowanym pokryciem, znajduje się przestrzenny układ złożony z 46 pojedynczych przetworników, spośród który każdy wyposażony jest w swój miniaturowy wzmacniacz. Na brzegach urządzenia osadzonych jest dwanaście 28-milimetrowych głośników, kierujących dźwięk w górę, a umieszczone pomiędzy nimi 32 mniejsze przetworniki, odpowiadają za stworzenie przedniej i bocznej części sceny.

Całości dopełniają dwa zintegrowane subwoofery. Soundbar można kupić samodzielnie lub w zestawie z subwooferem NS-SW300 (testujemy ten ostatni). Pokryta lśniącym, czarnym plastikiem obudowa jednostki niskotonowej kryje w sobie 10-calowy przetwornik i moc 250 W. Cały zestaw nie tylko wygląda imponująco, ale również urzeka wysoką dbałością o szczegóły.

MINIMALISTYCZNA OBUDOWA LG SJ9 PRZYCIĄGA UWAGĘ DETALAMI

Sony HT-ST5000 to sprzęt dla osób, które lubią efektowne urządzenia audio. Szczotkowane wykończenie najlepiej prezentuje się, kiedy zdejmiemy materiałową osłonę i odsłonimy przetworniki. Na prawej i lewej krawędzi znajdziemy przetworniki koaksjalne z tweeterami: trzeci znajduje się w środku i otoczony jest głośnikami średniotonowymi – ma on naśladować konfigurację 7.1.2. Do tego soundbar wyposażony jest w dwa głośniki skierowane w górę.

LG SJ9 brzmi jak system 5.1.2. Minimalistyczna obudowa przyciąga uwagę detalami – ciemnoszare wykończenie doskonale kontrastuje z chromowanymi listwami zdobiącymi krawędzie. Umieszczone pod metalową osłoną przetworniki skierowane są do przodu i na boki, a w górnej części urządzenia znajdują się dwa głośniki przestrzenne. Subwoofer o mocy 200 W wygląda równie dobrze, co jednostka główna – duży przetwornik owinięty jest w przyjemną w dotyku, wytrzymałą tkaninę.

Rundę wygrywa…

LG SJ9

HT-ST5000 czy YSP-5600SW? LG łączy w sobie wszystko, co najlepsze u konkurencji, i uzupełnia to luksusowym wykończeniem.

TEST 02: SETUP I FUNKCJE

Każdy z trzech testowanych zestawów prezentuje nieco inne podejście do tematu domowego audio. Yamaha wymaga dokładnej optymalizacji, LG działa niemalże na zasadzie plug-and-play, a Sony znajduje się gdzieś pośrodku.

Aby dostosować YSP-5600SW do warunków panujących w pomieszczeniu, należy przeprowadzić proces kalibracyjny z wykorzystaniem dołączonego do zestawu mikrofonu. Soundbar ma funkcję przypisania dialogów do centralnych przetworników tak, aby nie zginęły one w natłoku dźwięków. Cztery tryby odsłuchu i wiele ustawień DSP uzupełnionych jest przez połączenie z systemem multiroom MusicCast oraz obsługę strumieniowania Bluetooth. Dzięki temu soundbar może odtwarzać audio Hi-Res w formatach FLAC i WAV w jakości 192 kHz/24-bit.

CZTERY TRYBY ODSŁUCHU UZUPEŁNIONE SĄ PRZEZ POŁĄCZENIE Z MUSICCAST

Sony HT-ST5000 można podłączyć i odpalić, ale dla wymagających audiofilów przewidziano możliwość ręcznej konfiguracji zestawu. Ustawienia przetworników pozwalają na dopasowanie pozycji poszczególnych głośników do wysokości sufitu i długości pomieszczenia. HT-ST5000 ma również opcje wyświetlania obrazu, które najlepiej jednak zostawić jako domyślne. Integracja z Chromecastem pozwala na strumieniowanie zawartości ze Spotify, Tidal czy Muzyka Google i podłączenie soundbara do systemu multiroom. Sony posiada ponadto wsparcie dla audio Hi-Res, a zastosowana w nim technologia DSEE HX pozwala na upscaling plików zapisanych w stratnych formatach.

Miłośnicy prostych rozwiązań docenią fakt, że LG SJ9 nie wymaga ani kalibracji, ani ustawiania parametrów pomieszczenia. Soundbar wystarczy podczepić do telewizora i włączyć. Dzięki obsłudze Bluetooth i wbudowanemu Chromecastowi, zestaw można łatwo podłączyć do posiadanych sprzętów audio, a wsparcie dla plików Hi-Res FLAC i WAV uprzyjemnia słuchanie muzyki.

Rundę wygrywa…

YAMAHA YSP-5600SW

Yamaha doskonale wie, że tylko precyzyjna kalibracja pozwala na stworzenie przekonującej przestrzeni dźwiękowej, która jest nieodłączną częścią Dolby Atmos.

TEST 03: JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Z YSP-5600SW jest trochę tak jak z filmem Hitchcocka – zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie. Dwuczęściowy zestaw gra głośno i tworzy bogatą przestrzeń dźwiękową. Według producenta soundbar może zastąpić dziewięciokanałowy system Dolby Atmos, co doskonale słychać. Główna jednostka harmonijnie współgra z subwooferem.

Oskarowa produkcja Grawitacja to jeden z najlepiej udźwiękowionych filmów w Dolby Atmos, a zestaw Yamahy doskonale sobie z nim radzi: wystarczy odtworzyć scenę kolizji stacji ze szczątkami satelity. YSP-5600SW wyrzuca z siebie mocne, basowe uderzenia w taki sposób, że ma się wrażenie, jakby siedziało się w samym środku akcji. Oczywiście bardzo ważne jest umiejscowienie soundbara w pomieszczeniu – warto ustawić go ok. 2 metrów od kanapy lub fotela.

PRZY YSP-5600SW MA SIĘ WRAŻENIE, JAKBY SIEDZIAŁO SIĘ W SAMYM ŚRODKU AKCJI

HT-ST5000 również brzmi ciekawie, jednak nie tak wysublimowanie jak YSP-5600SW.

Wysoka i szeroka przestrzeń dźwiękowa jest precyzyjna, ale wrażenie wysokości nieco słabsze niż w przypadku propozycji Yamahy. Na uwagę zasługuje natomiast praca subwoofera – ten bas ma moc, w szczególności przy dźwiękach o częstotliwości około 50 Hz. Mięsiste i potężne uderzenia szczególnie dobrze brzmią w kasowych produkcjach akcji typu Transformers: Wiek zagłady.

Na tle konkurencji LG SJ9 wypadałby blado, gdyby nie jego czysta głośność i moc. Zestaw LG zalewa użytkownika falą oszałamiającego dźwięku, rozprzestrzeniającego się po całym pomieszczeniu. Niestety, wśród mocnych basów gdzieś gubi on niuanse kryjące się w cichszych scenach, tak ważne w niektórych gatunkach filmowych. Subwoofer radzi sobie całkiem nieźle, a kasowe produkcje będą brzmiały tak, jak powinny, ale całość jest ogólnie mniej plastyczna niż uwodzicielsko precyzyjny i subtelny YSP-5600SW.

Rundę wygrywa…

YAMAHA YSP-5600SW

„Projektor dźwięku” od Yamahy dostarcza doznań porównywalnych z systemami Dolby Atmos używanymi w salach kinowych.

Werdykt

#1 Yamaha YSP-5600SW 92 /100

PLUSY YSP-5600SW zapewnia najdokładniejsze oddanie pełnego, kinowego efektu Dolby Atmos, jakie może dostarczyć zestaw soundbar+subwoofer. Kalibracja zestawu jest prosta, a dzięki niej można osiągnąć oszałamiające efekty.

MINUSY Soundbar jest dość duży i wymaga sporej ilości miejsca na półce. Wysoka jakość wykonania idzie w parze z wysoką ceną zestawu.

PODSUMOWUJĄC Pod względem wykonania, jakości dźwięku i możliwości personalizacji, propozycja Yamahy nie ma sobie równych. To produkt, który ucieszy każdego kinomana.

#2 LG SJ9 84 /100

PLUSY Porywająca moc dźwięku, elegancki design i łatwość instalacji zestawu.

MINUSY Mało subtelna przestrzeń dźwiękowa.

PODSUMOWUJĄC Stylowy zestaw Atmos dla osób, które cenią sobie głośne granie oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

#3 Sony HT-S5000 73 / 100

PLUSY Mocny i bogaty dźwięk, dużo opcji konfiguracyjnych.

MINUSY Słabo oddane wrażenie dźwięków dobiegających z góry.

PODSUMOWUJĄC Ciekawa, designerska propozycja z możliwością dostosowania jakości dźwięku do warunków pomieszczenia.