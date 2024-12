Pierwsze spojrzenie na Mafia: The Old Country

2K i Hangar 13 wydały zwiastun Mafia: The Old Country, przedstawiający brutalny świat przestępczy Sycylii z lat 1900. Oznaczając początek nowej sagi kryminalnej dla cenionej serii Mafia, Mafia: The Old Country to zupełnie nowa historia osadzona w uniwersum Mafii, nawiązująca do korzeni zorganizowanej przestępczości z nową obsadą postaci.

Jako liniowa gra oparta na narracji, Mafia: The Old Country to skoncentrowany pakiet idealny dla fanów chcących zanurzyć się w nieznanym świecie niebezpieczeństw i intryg. Oszałamiające graficznie kinowe doświadczenie przedstawia historię osadzoną w brutalnym świecie zorganizowanej przestępczości, która autentycznie zanurza graczy w systemach walki, w tym z mechaniką skradania się i strzelania.

Mafia: The Old Country wprowadza nowego, oryginalnego bohatera, w którego wcielają się gracze. Historia Enzo rozgrywa się w czasach, gdy umiejętność posługiwania się ostrzem sztyletu była zabójczym atutem, obrzyn lupara był bronią palną, mordercze zemsty szalały przez dziesięciolecia, a mafiosi patrolowali swoje gangi ochronne pieszo, konno lub za kierownicą samochodów z przełomu wieków.

Dzięki determinacji Enzo przetrwał dzieciństwo pracy kontraktowej w piekielnych kopalniach siarki na Sycylii. Teraz, dzięki zbiegowi okoliczności, ma okazję dołączyć do rodziny przestępczej Dona Torrisiego i zrobi wszystko, aby wykuć sobie lepsze życie. Składając przysięgę, Enzo zobowiązał się do przestrzegania kodeksu honorowego rodziny Torrisi, ze wszystkimi związanymi z tym zaletami i trudnościami. Nigdy nie może zapomnieć o tej prostej prawdzie: Rodzina składa ofiary.

Mająca już 22 lata seria sprzedała się w ponad 35 milionach egzemplarzy na konsolach i komputerach. Nowa gra ukaże się latem przyszłego roku.