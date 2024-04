Ładowanie w domu wszystkich elektrycznych BMW i MINI z optymalnym wykorzystaniem energii słonecznej

BMW Group i E.ON wspólnie pracują nad integracją samochodu elektrycznego z domem oraz inteligentnym systemem energetycznym przyszłości.

W pierwszym kroku współpraca strategiczna umożliwia stworzenie ekosystemu ładowania w domach klientów, który inteligentnie i automatycznie integruje pojazdy BMW i MINI z procesem wytwarzania energii w instalacji fotowoltaicznej budynku oraz z użytkownikami gospodarstwa domowego.

Pakiet „Connected Home Charging” można zamówić do wszystkich elektrycznych pojazdów BMW i MINI (BEV+PHEV) za pośrednictwem konfiguratora pojazdu w internecie. Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja i Włochy są rynkami pilotażowymi. Klienci mogą w wygodny sposób uzyskać wszystkie komponenty i usługi od jednego dostawcy.

Podstawowymi elementami rozwiązania jest stacja BMW/MINI Wallbox Plus będąca inteligentnym punktem ładowania, moduł Smart Energy z połączeniem back-end jako podstawa dla wszystkich usług Connected Home Charging oraz wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne wykonywane przez E.ON. Ustawienia systemu można wprowadzać intuicyjnie za pośrednictwem aplikacji My BMW lub MINI.

Cyfrowa i zautomatyzowana kontrola przepływów energii pozwala mieszkańcom budynków z fotowoltaiką korzystać z niższych kosztów ładowania. Co więcej, zwiększa ich samowystarczalność, a optymalne wykorzystanie zielonej energii przyczynia się do ochrony klimatu.

Pakiet Connected Home Charging oferowany przez BMW i E.ON umożliwia na przykład wykorzystanie nadwyżki energii słonecznej: samochód elektryczny można ładować energią wyprodukowaną na dachu.

W ramach współpracy BMW i E.ON w przyszłości wdrożonych zostanie więcej funkcji. Obejmą one ładowanie zoptymalizowane pod kątem kosztów, które pozwoli klientom wykorzystać trendy cenowe na rynku energii elektrycznej poprzez ładowanie po szczególnie niskich cenach w określonych godzinach. Od 2025 roku wraz z BMW Neue Klasse oferta Connected Home Charging zostanie rozszerzona o ładowanie dwukierunkowe. Technologia ta pozwoli klientom na korzystanie z akumulatora wysokiego napięcia w pojeździe jako magazynu energii, a następnie dostarczanie zmagazynowanej energii z powrotem do sieci lub wykorzystanie jej we własnym gospodarstwie domowym.