Nikon Coolpix P1000 z rekordowym zoomem

Miłośnicy uwieczniania na zdjęciach dalekich obiektów mogą już zacierać ręce. Nikon właśnie zaprezentował kompaktowy model Coolpix P1000 wyposażony w obiektyw superzoom 125x z możliwością nagrywania filmów w 4K.

Bezlusterkowy kompakt od Nikona wyposażony jest w matrycę 1/2,3 cala o rozdzielczości 16 Mpix i zakresie czułości ISO 100-6400. W przeciwieństwie do poprzednich aparatów z tej serii, P1000 posiada wsparcie dla plików RAW. Urządzenie zostało wyposażone w kolorowy, obrotowy ekran LCD bez możliwości dotykowej obsługi, moduły Wi-Fi i Bluetooth, cyfrowy wizjer i gorącą stopkę, jak również możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Oprócz zdjęć aparatem będzie można nagrać filmy w jakości 4K i 30 kl./s. Najważniejszym elementem P1000 jest niewątpliwie obiektyw 24-3000 mm o zakresie rozwarcia przysłony f/2.8-f/8 (przy maksymalnym zoomie). W pełni rozłożony ma prawie 30 centymetrów długości, co w połączeniu ze stosunkowo dużą masą aparatu (1,4 kg) wskazuje na to, że P1000 najlepiej będzie się sprawował w towarzystwie statywu.

Nikon Coolpix P1000 to następca wprowadzonego na rynek w 2015 roku modelu P900 z 83-krotnym zoomem. Sprzęt ten podbił serca wielu osób, które zajmowały się fotografią ciał niebieskich, dzikich zwierząt i zjawisk naturalnych. Nowy aparat trafi w ręce fotografów już we wrześniu. Będzie on dostępny za około 1 000 USD, ale oficjalnych cen w polskiej dystrybucji jeszcze nie poznaliśmy.