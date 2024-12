Inteligentny plafon Aqara Ceiling Light T1M

Inteligentne lampy coraz częściej zastępują te tradycyjne w naszych domach. Wykorzystujemy je już nie tylko do dekoracji, podświetlenia poszczególnych stref, ale oświetlenia całych pomieszczeń. Są energooszczędne, można nimi zdalnie sterować i generują przyjemne, nastrojowe efekty świetlne.

Ciekawym przykładem jest plafon sufitowy Aqara Ceiling Light T1M (669 PLN, www.aqara-polska.pl). Dyskretny, okrągły krążek z gradientowym pierścieniem można z łatwością dopasować do wystroju naszego wnętrza, ale i różnorodnych potrzeb dostarczenia światła. Lampa emituje bowiem nie tylko pełną gamę jasnych bieli, ale i spektrum 16 milionów kolorów. Przydatny jest także szeroki zakres temperatury barwowej od 2700 do 6500 K, który pozwala dostosować oświetlenie do aktywności domowników – oglądania telewizji, czytania książki czy relaksu na kanapie. Równie istotne jest niskie zużycie energii oraz imponująca żywotność wynosząca 11 lat. Oznacza to ni mniej, ni więcej całkowitą eliminację wymiany żarówek i konserwacji lamp sufitowych.

Entuzjaści smart home z jeszcze większą radością przyjmą wiadomość, że lampa Aqara Ceiling Light T1M działa w standardzie Zigbee 3.0. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Aqara Home i Apple Home, a to oznacza pełną integrację lampy Aqara z domową automatyką. Oczywiście sterowanie przy pomocy gestów i poleceń głosowych to także standard, ale Aqara oddaje do dyspozycji użytkowników autorską aplikację, z poziomu której można wybrać ustawienia mocy i barwy światła, ustanowić harmonogram włączania/wyłączania lub po wykryciu ruchu przez kamerę Aqara G3. Przy pomocy smartfona bardzo szybko możemy dopasować efekty, które generuje lampa i jednym kliknięciem zmienić salon w salę balową czy dyskotekową lub romantyczny ogród ze świecami. Warto podkreślić, że lampa ma wysoki wskaźnikowi oddawania barw Ra90, dzięki któremu kolory otoczenia są wierne, wyraźne, ale nigdy męczące. Zaletą lampy jest również dynamiczny pierścień RGBIC z efektami gradientu – pozwala on na płynne przechodzenie między odcieniami, tworząc hipnotyzujące wrażenia wizualne. Niezależnie od tego, czy jest to delikatny efekt wschodu słońca na rozpoczęcie dnia, czy tętniący życiem tryb imprezowy, pierścień gradientowy dodaje odrobinę magii każdej chwili.