Komercyjny port kosmiczny Virgin Galactic we Włoszech

Większość projektów związanych z badaniem i eksploracją przestrzeni kosmicznej omijało nasz kontynent szerokim łukiem. Już wkrótce może się to zmienić – Virgin Galactic ogłosiło właśnie plany budowy dużego komercyjnego portu kosmicznego na południu Włoch.

Inwestycja powstanie w miejscu obecnego lotniska Taranto-Grottaglie, lokalnego portu lotniczego zlokalizowanego w prowincji Apulia. Należy ono do firmy Altec, czyli przedstawiciela Włoskiej Agencji Kosmicznej, oraz największego we Włoszech prywatnego przedsiębiorstwa kosmicznego Sitael. Kosmoport Grottaglie zostanie przystosowany do potrzeb statków, które do nabrania prędkości potrzebują pasa startowego. Jednym z takich „kosmicznych samolotów” jest zaprojektowany przez Virgin Galactic VSS Unity. Pojazd ma być przystosowany do lotów suborbitalnych trwających jedynie kilkadziesiąt minut. Podczas każdej wycieczki pasażerowie zostaną wyniesieni na wysokość nieco powyżej 100 km n.p.m., gdzie doświadczą kilkuminutowego stanu nieważkości, po czym powrócą na lotnisko. Kolejka oczekujących na lot VSS Unity jest długa, a żeby na nią trafić należy uiścić depozyt w wysokości prawie miliona dolarów.

To nie pierwszy wspólny projekt Virgin Galactic i Włoskiej Agencji Kosmicznej. W 2019 roku firma zorganizuje misję kosmiczną dla włoskich naukowców, podczas której będą mogli oni przeprowadzić szereg doświadczeń. Wystartuje ona jeszcze nie z Grottaglie, ale z pustyni Mojave. Inna firma należąca do grupy Virgin, Virgin Orbit, planuje natomiast współpracę z Siteal w zakresie opracowania nowych metod wynoszenia satelitów w przestrzeń kosmiczną.