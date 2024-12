TEST: Withings ScanWatch Nova

Od najwcześniejszych dni Apple Watcha jestem zauroczony smartwatchami. Poza krótkim okresem, w którym przeszedłem na zegarek analogowy, od lat noszę smartwatcha. Chociaż czerpię z nich ogromną wartość, rozumiem dlaczego niektórzy ich nie lubią.

Od ciągłych powiadomień po ładowanie ich co dzień lub dwa, najlepsze smartwatche są zaprojektowane dla tych, którzy chcą mieć telefon na nadgarstku, a nie inteligentny zegarek. Osoby, które wybierają formalny strój chętniej sięgną po klasyczny zegarek niż będą zastanawiać się na doborem tego inteligentnego. Withings ScanWatch Nova stosuje hybrydowe podejście do rozwiązania tych problemów. Łączy klasyczną tarczę zegarka z inteligentnymi funkcjami, aby zapewnić metryki śledzenia zdrowia, których oczekujesz od smartwatcha, z doskonałą żywotnością baterii i elegancją tradycyjnego sikora.

ScanWatch Nova ma klasyczny design chronometru – jest wystarczająco stylowy, aby pasował do każdego otoczenia, a sama tarcza jest najwyższej jakości. Ma analogowe wskazówki zegarka, mechaniczny licznik, który wyświetla statystyki aktywności na dany dzień w formie procentowej, oraz wyświetlacz OLED. Naciśnij koronkę, a pojawi się data i godzina, a wskazówki zegarka przesuną się do pozycji 10 i 2, aby upewnić się, że nie zasłaniają wyświetlacza.

Ekran ma różne panele z informacjami, w tym najnowszy odczyt tętna, temperatury ciała, liczby kroków, pokonanego dystansu, pięter, treningów, SpO2 i EKG, a także alarmy, stopery i timery. Możesz dostosować różne funkcje i cechy wyświetlacza OLED za pomocą aplikacji Withings Health Mate, która jest kompatybilna ze smartfonami z Androidem i iPhone’ami. Łączy się również z resztą ekosystemu Withings, w tym z wagą Withings Body Scan.

Zdrowie to obszar, w którym Withings ScanWatch Nova się wyróżnia. Ma wszystkie funkcje, których oczekujesz od monitorów zdrowia, ale bez rozpraszania uwagi. Całodobowe monitorowanie temperatury to jedna z moich ulubionych, nowych funkcji ScanWatch Nova. Kontroluje ciepłotę ciała w dzień i w nocy, a czasami może sygnalizować nadchodzące infekcje i choroby. ScanWatch Nova całkiem dobrze wykonuje 30-sekundowe EKG, chociaż stwierdziłem, że jest zbyt wrażliwy na niewielkie ruchy podczas rejestrowania pracy serca. Podczas testów pomiary rejestrowane przez ScanWatch Nova miały podobną dokładność jak większość urządzeń medycznych, których próbowałem.

Moje odczucia są zdecydowanie mieszane w odniesieniu do wyświetlacza OLED. Jego rozmiar (42 mm) i kształt sprawiają, że jest zbyt ograniczający, aby być prawdziwym smartwatchem. Raczej jest to pasywny sposób wykonywania ograniczonych funkcji. Popełniłem błąd, włączając powiadomienia i szybko tego pożałowałem. Brak prawdziwego wyświetlacza oznacza, że prawie wszystkie powiadomienia będą przewijać się od lewej do prawej. Niestety, dzieje się to zbyt szybko, aby być użytecznym. Ostatecznie jest to zbędna opcja.

Zauważyłem również, że żywotność baterii nie spełnia obietnicy 30 dni. Szacuję, że może ona wynieść około 23 dni, co oczywiście i tak jest doskonałym wynikiem.

Withings ScanWatch Nova to świetny zegarek hybrydowy. Jeśli liczysz na pełne wrażenia ze smartwatcha z ponadczasowym urokiem klasycznego zegarka, prawdopodobnie cię rozczaruje. Jednak, jeśli chcesz alternatywy na bardziej eleganckie okazje i nie przeszkadza ci poświęcenie powiadomień, to bardzo dobry wybór.

Specyfikacja

CENA 2 599 PLN

2 599 PLN PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA 0,63”

0,63” WODOSZCZELNOŚĆ 10 ATM

10 ATM ROZMIAR KOPERTY 42 mm

42 mm WAGA 63 g