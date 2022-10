TEST: Nothing Phone (1)

Niczym paw rozkłada pióra, aby uczynić się bardziej atrakcyjnym, nowy Nothing Phone (1) wykorzystuje pióropusz 900 diod LED, umieszczonych za przezroczystym szkłem, aby oddzielić się od wielu identycznie wyglądających smartfonów dostępnych na rynku. Pomijając jednak kwestię estetyki, czy ta start-upowa firma technologiczna stworzyła telefon godny stania się smartfonem do stałego użytkowania?

Jako funkcja, która zasadniczo stanowi fajny gadżet, podświetlany system powiadomień Glyph nie jest w żaden sposób wystarczający, aby uczynić go bardziej wart twojego czasu niż smartfony innych marek. Światła Glyph są pomyślane jako system powiadomień, migający w różnych kombinacjach i z różnymi wibracjami. Aby jednak było to naprawdę korzystne, musisz zawsze mieć urządzenie wyciągnięte, leżące ekranem w dół. Jako ktoś, kto naturalnie trzyma telefon na stole ekranem do góry, musiałem zmienić swoje nawyki, aby w pełni korzystać z tej funkcjonalności i szczerze mówiąc uciążliwe było to, że widząc migające światła i tak musiałem podnieść telefon, by dowiedzieć się, czego dotyczą. W końcu stało się to bardziej rozproszeniem niż pomocą.

Zmruż oczy, a gdyby nie pokaz sztucznych ogni z tyłu, Nothing Phone zacząłby naprawdę wyglądać jakby Apple zdecydowało się stworzyć urządzenie z Androidem. Jednak to właśnie tył wyróżnia smartfona, z widocznymi śrubami, wkrętami i czujnikami. Oczywiście nie jest to tak naprawdę to, co znajduje się w telefonie, ale to fajny efekt wizualny. Tak więc telefon wygląda ładnie, a nawet ma wyjątkową, choć nieco sztuczną funkcję… ale czy to wszystko, o czym warto mówić? W pewnym sensie tak.

Nothing Phone jest w dużej mierze standardowym smartfonem w każdej innej kategorii, oferującym średnią specyfikację za niezaskakującą cenę. Bateria o pojemności 4 500 mAh z łatwością przetrwa cały dzień użytkowania (w zestawie nie ma ładowarki), a procesor Snapdragon 778G+ nadąża za większością aktywności, nawet podczas bardziej intensywnych gier i z łatwością radzi sobie z codziennymi zadaniami.

To, co naprawdę działa na plus Nothing Phone, to jego wyświetlacz, 6,55-calowy OLED Full HD+. Oznacza to, że treści są jasne i wyraźne. Ponadto telefon może pochwalić się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Zawodzi dość słaba haptyka, również dźwięk mógłby być bardziej donośny, a rozpoznawanie twarzy szybsze.

Aparat Nothing Phone jest zasadniczo tym, czego można się spodziewać w tym przedziale cenowym: z tyłu znajdują się dwa obiektywy: 50 Mp z OIS + szerokokątny z AF. Chociaż nie będziesz w stanie powiększać odległych obiektów, w większości przypadków twoje ujęcia będą wyglądać poprawnie, szczególnie w dobrze oświetlonych miejscach. Fotografia nocna jest z pewnością słabym punktem smartfona, a ciemniejsze sceny mogą wyjść ze sporym rozmyciem. Od frontu mamy aparat 16 Mp, którym można zrobić dość dobre selfie.

Co roku pojawia się wiele smartfonów, a większość z nich wygląda niemal identycznie. Telefon Nothing zasługuje na pochwałę za spróbowanie czegoś innego. Chociaż jest to ekscytujące i pozwala marce na kreatywność, należy mieć pewne obawy. Po zamontowaniu 900 diod LED z tyłu smartfona istnieje możliwość, że po pewnym czasie mogą się zepsuć i zostaniemy wtedy ze smartfonem jakich wiele na rynku.

Specyfikacja