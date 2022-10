TEST: Technics EAH-A800

Wyjaśnijmy sobie pewne rzeczy już na samym początku: szukając najlepszych słuchawek z redukcją szumów, Technics EAH-A800 nie ma startu do topowych rozwiązań na rynku. Na tym jednak nie zakończymy tej opinii, bo przecież model ten ma swoje zalety, a jego topową właściwością jest oszałamiająca żywotność baterii.

Jednak po kolei. Model EAH-A800 ma bardzo prostą konstrukcję, ale nie jest to wada. Można je kupić w jednej z dwóch wersji kolorystycznych: czarnej lub białej. Słuchawki wykonane są z matowego plastiku z panelem ze szczotkowanego metalu na zewnętrznej stronie nauszników, które otaczają uszy miękkimi poduszkami. Logo Technics jest nadrukowane z każdej strony, a wyściełany skórzany pałąk można łatwo regulować na obu końcach, aby dopasować go do głowy. Można je także nosić ze sobą wszędzie, dzięki składanej budowie chowanej do twardego etui ochronnego. W pudełku znajduje się także kabel ładujący USB-C, kabel audio 3,5 mm i adapter samolotowy.

Ważąc 298 g, słuchawki nie są zbyt ciężkie w noszeniu, chociaż będą wyglądać na trochę za duże, jeśli masz mniejszą głowę. Na krawędzi prawej muszli znajduje się kilka przycisków, które włączają słuchawki, przełączają je w tryb parowania, wstrzymują lub odtwarzają muzykę, regulują głośność i umożliwiają przeskakiwanie utworów. Między trybami redukcji szumów można przełączać się za pomocą panelu dotykowego na zewnątrz prawej muszli, choć szczerze mówiąc lepiej sprawdziłyby się tutaj fizyczne przyciski (dotyk nie jest wystarczająco responsywny). Warto też wspomnieć o asystentach głosowych. EAH-800 porozumiewają się z Siri i Alexą, ale już nie z Asystentem Google.

Do naszych uszu dobiegał bardzo dobry dźwięk, ale w tej cenie oczekiwaliśmy czegoś, co weźmie nas w niewolę

Jedną z najlepszych rzeczy w Technics EAH-A800 jest wspomniana żywotność baterii. Po włączeniu redukcji szumów, otrzymasz aż 50 godzin odtwarzania; wyłącz ją, a czas ten zwiększy się do 60 godzin. Kiedy już będziesz musiał naładować słuchawki, zajmie to w sumie około trzech godzin, a 15 minut podłączenia zapewni ci dodatkowych 10 godzin słuchania muzyki. Jest to wspaniały wynik.

EAH-A800 gwarantują dobry dźwięk. Słuchając How Did You Get Here z repertuaru Little Simz, miękkie dźwięki pianina były tak samo wyraziste jak wokal, który był bezbłędnie zbalansowany z elementami perkusyjnymi. Nic tutaj nie może umknąć uwadze, a każdy instrument czy wers zgrabnie trafiają do naszych uszu.

Gorzej, chociaż akceptowalnie wypadły gęstsze utwory garażowe czy intensywniejsze kompozycje thrashowe. Np. na płytach Slayera czy Kreatora częstotliwości były proporcjonalne do szerokiej sceny dźwiękowej i dużej mocy, ale nie czuliśmy się zanurzeni w każdym słuchanym utworze jak w innych słuchawkach z podobnej półki cenowej, choćby propozycjach Bowers & Wilkins, czy opisywanym przez nas ostatnio Sony WH-1000XM5. Nie zrozumcie nas źle, do naszych uszu dobiegał bardzo dobry dźwięk, ale w tej cenie oczekiwaliśmy czegoś, co weźmie nas w niewolę, bo w ostatnich paru latach ten segment jest nasycony genialnymi nausznikami.

Ciekawym jest fakt, że pomimo wysokich aspiracji, model ten nie wspiera kodeków aptX i aptX HD. Również kabel audio do opcjonalnej pracy pasywnej mógłby być wyższej jakości.

Na plus należy zaliczyć, że EAH-A800 gwarantują mnóstwo kontroli nad dźwiękiem. Dostroić można je za pomocą pięciopasmowego korektora, a także ma się do wyboru cztery różne ustawienia wstępne: faworyzujące basy, wokale, soprany czy dynamikę. Każdy z nich robi dużą różnicę.

Redukcję szumów można regulować w zależności od tego, gdzie się jest i co robi. Niskie częstotliwości są blokowane godnie, ale nie tak skutecznie jak w przypadku nawet poprzedniej generacji słuchawek Sony (WH-1000XM4), nie wspominając o ich nowszej iteracji czy też propozycjach Bowers & Wilkins i Bose. Tłumienie dźwięków o wyższej częstotliwości wypada w EAH-A800 jeszcze gorzej.

Nowe słuchawki Technics pracują genialnie długo na baterii i zazwyczaj gwarantują dobre wrażenia odsłuchowe. Obiektywnie jednak grają gorzej niż wielu rywali i mają znacząco mniej skuteczną redukcję szumów. Subiektywnie również są mniej atrakcyjne wizualnie. Na pewno więc przed zakupem warto jest sprawdzić, co oferują inne marki, z którymi w tej generacji produktów Technics zdecydowanie przegrywa.

Specyfikacja