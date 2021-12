Samsung prezentuje dysk SSD z interfejsem PCI 5.0

Szybki dysk to taki podzespół, którego pracy na co dzień nie dostrzegamy, ale gdy nie możemy z niego skorzystać, natychmiast odczuwamy różnicę. Samsung zaprezentował właśnie swój pierwszy nośnik wykorzystujący interfejs PCIe 5.0, a jego specyfikacja brzmi imponująco…

Nośnik PM1743 SSD z PCIe 5.0 został stworzony z myślą o serwerach korporacyjnych. Szybkość sekwencyjnego odczytu danych ma sięgać w nim 13 000 Mb/s, a w ciągu sekundy będzie mógł obsłużyć 2,5 tysiąca operacji wejścia-wyjścia. Szybkość sekwencyjnego zapisu kształtuje się natomiast na poziomie 6 600 Mb/s. We wszystkich powyższych parametrach, nośnik spełniający nowy standard okazał się niemal dwukrotnie szybszy od dysków z interfejsem PCIe 4.0.

Na dodatek, PM1743 SSD ma zużywać o 30% mniej energii niż nośniki poprzedniej generacji. Samsung wskazuje, że sprzęt został wyposażony w kości pamięci V-NAND szóstej generacji, a w jego projektowaniu i testowaniu brał udział także Intel – dzięki temu, wyeliminowane zostały możliwe problemy techniczne, związane z wciąż znajdującym swoją niszę na rynku standardem.

Samsung nie jest jedynym producentem, który inwestuje w standard PCIe 5.0. Dwa nośniki wewnętrzne pokazała także Adata: Project Nighthawk PCIe 5.0 i Project Blackbird PCIe 5.0. Producent nie zdradził zbyt wiele na temat swoich układów; wiemy, że mogą one pochwalić się maksymalną prędkością odczytu sekwencyjnego sięgającą 14 000 MB/s i zapisu sekwencyjnego 12 000 MB/s, a dyski będą miały pojemność do 8 TB. Oznacza to, że najprawdopodobniej będą one przeznaczone do użytku konsumenckiego.