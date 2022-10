TEST: Škoda Fabia 1.0 TSI DSG Style

Niektóre małe samochody są tanie i tak są odbierane, a Škoda Fabia zawsze wydawała się oferować więcej niż sumę swoich części, za mniej niż można by się spodziewać. To jeden z powodów jej sprzedażowego sukcesu.

Dlaczego jeszcze ludzi przyciąga Fabia? Z wielu powodów, w tym przez filozofię Škody Simply Clever. Chodzi o dostarczanie sprytnych rozwiązań prostych problemów, które pomagają uczynić życie, no cóż… prostszym. Do wewnętrznej strony klapki paliwa przypięta jest skrobaczka do szyb. Parasol wsuwa się w drzwi pasażera.

Również gama silników, które Škoda oferuje do Fabii, jest prosta. Wszystkie jeżdżą na benzynie o mocy od 80 do 150 KM. Model czwartej generacji jest dostępny z pełnymi diodowymi reflektorami, a nawet podgrzewaną kierownicą i przednią szybą.

Czy więc Škoda Fabia jest lepszym zakupem niż jej rywale w klasie małych samochodów? W końcu jest ich wiele, z tanimi debiutantami, takimi jak Dacia Sandero, czy popularnymi alternatywami, takimi jak Ford Fiesta i Seat Ibiza, a także droższymi opcjami, w tym Peugeot 208 i Volkswagen Polo.

Fabia jest na równi pod względem komfortu z jednym z najlepszych modeli na rynku — Volkswagenem Polo. Jest bardziej miękka niż Ford Fiesta i Ibiza, a niedaleko od Peugeota 208 pod względem zdolności izolowania kierowcy od nierówności na drodze. Układ kierowniczy Fabii jest przydatny do jazdy po mieście. Jest w nim duża przyczepność, ale także sporo przechyłu. Pod tym względem wspomniane Fiesta i Ibiza to lepszy wybór, jeśli chcesz mieć zwinniejszy mały samochód.

Pozycja w Skodzie Fabia jest doskonała i łatwo ustawić wszystko tak, jak chcesz, a wszystkie opcje oferują regulację wysokości siedzenia. Sam fotel jest wygodny i ma dużo podparcia ramion, a jeśli zdecydujesz się na wersję Style, którą testowałem, otrzymasz regulację pod lędźwie, aby utrzymać dobrą postawę podczas dłuższych podróży.

Reflektory Basic LED są montowane we wszystkich wersjach, aby zapewnić dobrą widoczność w nocy. W standardzie znajduje się 8-calowe radio Bolero, ale już w testowanej wersji Style — 9,2-calowy system infotainment. Nie jest to zarazem najbardziej responsywny ekran dotykowy w klasie. System w Volkswagenie Polo jest lepszy, ale najlepszy zdecydowanie jest ten w Mini, choć to oczywiście zupełnie inna półka cenowa. Z dobrych wieści wszystkie Fabie mają Android Auto i Apple CarPlay, dzięki czemu możesz tworzyć kopie lustrzane swojego smartfona i korzystać z wybranych aplikacji na ekranie dotykowym. Dostajesz także radio DAB, Bluetooth i mocne stereo. Z przodu znajdują się gniazda USB-C, a za niewielką opłatą dostaniesz kilka dodatkowych z tyłu i jedno pod lusterkiem wstecznym (dla urządzeń montowanych na przedniej szybie). Opcjonalnie dostępne jest bezprzewodowe ładowanie telefonu.

Wnętrze Fabii dalekie jest od wykwintności, ale też nie kłuje w oczy. Jest lepsze niż na przykład Hyundaia i20 i niewiele ustępuje Ibizie i Polo – chociaż oba te samochody mają miękką w dotyku deskę rozdzielczą (Fabia jest twarda jak skała).

Škoda Fabia oferuje dużo miejsca dla osób siedzących z przodu. Nie dostajesz tyle, ile w Hondzie Jazz, ale tej nikomu bym nie polecił do zakupu, a w Fabii jest mnóstwo miejsca na głowę i nogi dla większości osób. Jest też dość szeroka jak na swoją klasę. Dostępna jest odpowiednia przestrzeń do przechowywania, w tym duże pojemniki na drzwiach.

Dopóki przednie fotele nie zostaną przesunięte do tyłu, będziesz mógł bez problemów przewozić dwóch wysokich pasażerów. Troje dorosłych będzie miało ciężej, zwłaszcza przez garb na podłodze. Z tyłu znajdują się atrakcyjne akcenty, w tym otwory wentylacyjne (rzadkość w tej klasie) i kieszenie za przednimi siedzeniami.

Škoda oferuje składane tylne siedzenia dzielone w proporcji 60/40, co jest typowe dla małych samochodów i nie jest tak wszechstronne jak dzielenie 40/20/40 w nieco większych i droższych samochodach rodzinnych. Przestrzeń bagażnika w Fabii jest bardzo imponująca. Udało mi się zmieścić pod półką bagażową aż sześć podręcznych walizek — to tyle co w Fordzie Focusie.

Cena Fabii zaczyna się od 62 950 PLN. To mniej niż Fiesta i Polo i niewiele więcej niż Corsa. Choć w tym wariancie otrzymujemy 80 KM i 5-biegową skrzynię manualną. Testowana, 109-konna Fabia 1.0 TSI z 7-biegową skrzynią automatyczną DSG w wersji Style, jest świetna, ale kosztuje prawie dwa razy tyle. Warto pamiętać, że Yaris i Polo utrzymają też swoją wartość na dłużej – amortyzacja Fabii była historycznie średnia. Sprawdzany egzemplarz osiągnął spalanie na poziomie 5,6 l/100 km. To trochę więcej niż w Ibizie, nie wspominając o Yarisie z napędem hybrydowym.

Bez względu na to, Fabia jest praktyczna, wygodna i ma dobry stosunek jakości do ceny, pozostając jednym z najlepszych małych samochodów dostępnych obecnie w sprzedaży.

