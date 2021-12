Świąteczny przewodnik prezentowy 2021

Wigilia to okazja, by obdarować naszych najbliższych wyjątkowymi prezentami. W naszym świątecznym przewodniku znajdziesz same trafione niespodzianki.

1 / SONOS ROAM

Z tego głośnika Bluetooth możesz korzystać na dwa sposoby. Jeśli nabierzesz ochoty na plenerową imprezę, na pewno docenisz jego odporną na zarysowania obudowę z wodoszczelnością na poziomie IP67 i możliwość pracy przez 10 godzin na jednym ładowaniu. Po powrocie do domu, Roam stanie się natomiast elementem systemu multiroom od Sonos ze wsparciem dla Amazon Alexy.

800 PLN, www.sonos.com

2 / iROBOT ROOMBA i3

Ten robot sprzątający został wyposażony w liniową nawigację, która rozpoznaje przeszkody w czasie rzeczywistym i płynnie je omija. Funkcja Dirt Detect pozwala mu zlokalizować szczególnie zabrudzone punkty mieszkania i sprzątać je do skutku. Do sterowania pracą urządzenia wykorzystamy fantastyczną aplikację iRobot HOME albo jednego z inteligentnych pomocników – Alexę lub Asystenta Google.

1 500 PLN, www.irobot.pl

3 / NATIVE UNION SLING TECH POUCH

Praktyczna i smukła saszetka, która pomieści więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wykonana z bardzo wytrzymałej, wodoodpornej plandeki, została wyposażona w zapinaną kieszeń na smartfona oraz dodatkową, zamykaną przegródkę na karty, dokumenty, gotówkę czy klucze. Dwie neutralne wersje kolorystyczne wpasują się w każdą stylizację.

230 PLN, www.nativeunion.com

4 / TWELVE SOUTH POWERPIC MOD

Czy ładowarki mogą być ozdobą domu? PowerPic Mod od Twelve South udowadnia, że jak najbardziej. Ta stacja Qi została wyposażona w transparentny moduł ładujący o mocy 10 W, który możemy ozdobić dowolną grafiką lub zdjęciem o wymiarach 10×15 cm, zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Naładujemy w niej każdy gadżet, w tym telefony w obudowach o grubości nawet 3 mm.

250 PLN, www.twelvesouth.com

5 / JABRA ELITE 3

Słuchawki true wireless, które stawiają na mocne basy – ich 6-milimetrowe przetworniki i możliwość dopasowania dźwięku w aplikacji Sound+ zapewnią ci wspaniałe wrażenia dźwiękowe na długie godziny. Mogą one także pochwalić się pasywnym tłumieniem hałasów; jeśli zamiast tego chcesz usłyszeć dźwięki otoczenia, włącz funkcję HearThrough, która inteligentnie wzmacnia odgłosy z zewnątrz.

330 PLN, www.jabra.pl

6 / JBL PARTYBOX 110

Święta za chwilę miną, a tuż po nich przyjdzie czas na imprezy sylwestrowe i karnawał… Twoi goście na pewno docenią profesjonalne udźwiękowienie i oświetlenie imprezy za pomocą PartyBoxa 110 od JBL. Ten spory sprzęt potrafi wypełnić pomieszczenie dźwiękiem o mocy 160 W, a dzięki wejściom dla mikrofonu i gitary, może pełnić rolę wzmacniacza lub profesjonalnej maszyny do karaoke.

1 749 PLN, www.pl.jbl.com

7 / SHURE MOTIV MV7

Idealny prezent dla streamerów, podcasterów i innych twórców zawartości audio. Mikrofon od Shure został wyposażony w przetwornik o kardioidalnej charakterystyce i antywstrząsowe mocowanie, dzięki którym mamy pewność, że do naszej audycji nie wkradną się szumy i zakłócenia. Dzięki trybowi Auto Level Mode profesjonalna jakość nagrywania dostępna jest także dla początkujących.

950 PLN, www.mp3store.pl

8 / DENON HOME SOUNDBAR 550

Pierwszy soundbar w linii Denon Home, utrzymany w minimalistycznej stylistyce rodziny Denon HOME. Jest kompatybilny z Dolby Atmos i DTS:X, przez co gwarantuje nam realistyczne wrażenia dźwiękowe, zwłaszcza po dodaniu subwoofera czy głośników tylnych dla efektów surround – wszystko bezprzewodowo. Z urządzenia skorzystamy także podczas streamowania muzyki. HEOS built-in otwiera natomiast możliwości multiroom.

3 000 PLN, www.salonydenon.pl

9 / TP-LINK ARCHER GX90

Router to jeden z tych dodatków, na które nie zwracamy uwagi, dopóki nie zaczną one szwankować. Nie warto czekać do momentu, gdy nie będziemy mieli dostępu do sieci, i zawczasu wymienić go na funkcjonalną i szybką propozycję od TP-Link. Ten kosmicznie wyglądający sprzęt dedykowany jest przede wszystkim graczom: jedno z pasm przeznaczone jest do obsługi rozgrywek, zaś funkcja Game Accelerator wykrywa, kiedy bawimy się online, i optymalizuje ruch sieciowy generowany przez grę. W przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami twojego ulubionego battle royale lub strzelanki docenisz prędkość, jaką zapewnia Wi-Fi 6 z technologią beamformingu i obsługą protokołu MU-MIMO, usprawniającego ruch sieciowy wielu urządzeń jednocześnie.

1 500 PLN, www.tp-link.com.pl