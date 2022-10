TEST: Huawei Watch Fit 2

Huawei Watch Fit 2 to gadżet średniej klasy, który mieści się gdzieś pomiędzy kategorią inteligentnych opasek i zegarków. W pierwszej iteracji brakowało mu wielu funkcji, a te zaimplementowane były obarczone licznymi błędami. Fit 2 próbuje naprawić błędy w kluczowych obszarach, które wcześniej zawiodły oczekiwania.

Chociaż Huawei Watch Fit 2 może wydawać się podobny do swojego poprzednika, w rzeczywistości ma kilka zmian konstrukcyjnych. Najważniejszym jest 1,76 calowy ekran dotykowy AMOLED, który jest o 18,6% większy, dzięki połączeniu wyraźnie mniejszych ramek i szerszego samego zegarka. Był on nieco za duży jak na mój gust, ale należy wziąć poprawkę na to, że mam szczupłe nadgarstki. Z edycją klasyczną wypróbowałem skórzany pasek. Czułem się z nim komfortowo, nawet po wielu godzinach noszenia, w tym podczas snu.

Huawei Watch Fit 2 działa pod kontrolą HarmonyOS, autorskiego oprogramowania Huawei. Interfejs użytkownika nie zmienił się zbytnio w porównaniu z poprzednim modelem, ale zapewnia wszystkie niezbędne informacje o zdrowiu i kondycji bezpośrednio z zegarka. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych statystyk, możesz je znaleźć w aplikacji Huawei Zdrowie.

Nie zabrakło tu standardowego, całodobowego monitorowania tętna, ulepszonego przez nowy czujnik, zaadaptowany z Huawei Watch GT 3. Jest też monitorowanie snu, które może analizować jego jakość, odczytując fazy i wzorce. Zegarek następnie udziela odpowiednich porad dotyczących poprawy czasu spędzanego w łóżku. Dostępne jest nadal mierzenie saturacji za pomocą wbudowanego pulsoksymetru, teraz także w opcji całodobowej. Oczywiście nie należy polegać zbytnio na jego wynikach, ponieważ mierzenie poziomu tlenu we krwi za pomocą smartwatcha zwykle nie jest miarodajne. Podobnie nieprecyzyjne są wskazania dodanego śledzenia GPS czy, wprowadzone z GT 3 — wskaźnik wydajności biegowej i obciążenie treningowe, wskazujące m.in. sugestie dotyczące odpoczynku między treningami — odbiegające od tych dawanych przez trenerów.

Ulepszeniem jest pojawienie się głośnika, którego można używać w połączeniu z wbudowanym mikrofonem do odbierania połączeń i rozmawiania bezpośrednio przez zegarek. Ponieważ na pokładzie nie ma karty SIM ani Wi-Fi, połączenia działają przez Bluetooth między zegarkiem a telefonem. Jakość rozmów była dobra. Ten sam głośnik przydaje się podczas ćwiczeń, ponieważ pozwala na sygnały dźwiękowe, które prowadzą przez całe ćwiczenie.

Oprogramowanie Watch Fita bardzo wolno się aktualizuje i wymaga otwartej apki Huawei Zdrowie na urządzeniu mobilnym. Nawet uśpienie ekranu przerywa ten proces. Część opcji zamknięta jest tylko dla użytkowników smartfonów marki Huawei, np. zmiana tarczy zegarka na zdjęcie czy asystent głosowy, przez którego można np. wprowadzać szybkie odpowiedzi na wiadomości. Watch Fit 2 ma NFC w części wariantów, ale przez brak współpracy z Apple i Google płatności i tak są utrudnione, żeby nie powiedzieć w większości przypadków niemożliwe.

Żywotność baterii i ładowanie nie zmieniły się od poprzedniej generacji. Oficjalnie zegarek może wytrzymać do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu i 7 dni przy intensywnym. W praktyce u mnie było to kolejno 7 i 4 dni. Zegarek ładuje się od zera w dwie godziny, jednak ładowarka magnetyczna z jakiegoś powodu nie łączy się z zegarkiem tak dobrze jak poprzednia iteracja.

Pod względem wydajności Fit 2 jest płynny, z okazjonalnymi przycięciami przy przesuwaniu obrazu z prawej krawędzi. Również podniesienie do wybudzenia nie zawsze reaguje poprawnie. Haptyka jest w najlepszym razie przeciętna — sprawdza się do pobudki, ale drganiom daleko do precyzji w trakcie ćwiczeń czy nawigowania.

Jeśli posiadasz telefon Huawei i nie chcesz wydawać zbyt dużo pieniędzy na smartwatcha, to Watch Fit 2 może być dla ciebie ciekawym dodatkiem, choć nawet wtedy możesz w tym budżecie znaleźć znacznie lepsze opcje.

