TEST: Garmin Dash Cam 67W

Czym powinien charakteryzować się idealny wideorejestrator? Niektórzy kierowcy stawiają na możliwość nagrywania w 1440p lub 4K, inni zwracają uwagę na dodatki w postaci systemów bezpieczeństwa, a jeszcze inni – na kompatybilność z apką mobilną. Jeśli zależy nam na wszystkich powyższych funkcjach, konieczne będzie sięgnięcie po sprzęt z najwyższej półki cenowej. Sprawdźmy, czy Dash Cam 67W jest wart naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

Flagowa kamerka wygląda niemal tak samo jak niższe modele w linii. Urządzenie ma wymiary pudełka od zapałek, a większość jego tylnej części zajmuje 2-calowy ekran. Panel nie jest dotykowy – do jego obsługi wykorzystujemy przyciski umieszczone wzdłuż prawej krawędzi. Ten najważniejszy, służący do ochrony klipu przed nadpisaniem, lekko wystaje, dzięki czemu da się go wcisnąć, bez odrywania oczu od sytuacji na drodze. Sprzęt zamocujemy do szyby na uchwycie z przyssawką; w trakcie testów okazał się on stabilny i łatwy do ustawienia.

Kamerka została wyposażona w jasny obiektyw o polu widzenia 180 stopni, który potrafi uchwycić to, co dzieje się po obydwu stronach samochodu. Odbywa się to kosztem precyzji: soczewka mocno zniekształca obraz wzdłuż jego krawędzi. Do dyspozycji otrzymujemy możliwość rejestrowania klipów w jakości 1440p i maksymalnie 60 kl./s z efektem HDR, podkreślającym jasne i ciemne fragmenty kadru. Jakość obrazu okazała się zadowalająca: w dzień nie mieliśmy problemów z odczytaniem tablic rejestracyjnych mijanych aut, zaś w nocy były one widoczne przy odpowiednim oświetleniu; na zupełnie ciemnej drodze nasze światła mijania wciąż je „prześwietlały”.

Nagrany materiał może być wyświetlony bezpośrednio na ekranie kamerki lub na smartfonie z aplikacją Garmin Drive, jak również wysłany do chmury Garmin Vault, gdzie przechowywany jest przez 24 godziny; by wydłużyć ten czas, należy wykupić abonament. Klipy możemy również zgrać na inne urządzenie bezpośrednio z karty microSD, którą musimy dokupić oddzielnie.

Poza typowym dla wideorejestratorów nagrywaniem wideo, 67W otrzymał kilka systemów asystujących: ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu i zderzeniami z przodu oraz powiadomienia o punktach pomiaru prędkości. Do dyspozycji otrzymujemy także tryb parkingowy, acz jego użyteczność jest dość dyskusyjna – wbudowany akumulator starcza na zaledwie 30 minut pracy, więc aby w pełni skorzystać z nowej funkcji, konieczne będzie podłączenie kamerki do systemów auta za pomocą opcjonalnego zestawu stałego zasilania.

Nie da się ukryć, że Garmin 67W to drogie urządzenie, wręcz zbyt drogie. Na rynku znajdziemy mnóstwo podobnie wycenionych lub tańszych konkurentów, którzy oferują więcej opcji nagrywania (na przykład wsparcie dla rozdzielczości 4K lub bardziej użyteczne tryby parkingowe) – być może warto rozejrzeć się za alternatywą dla propozycji Garmina?

Specyfikacja