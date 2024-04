Sony wprowadza nowe telewizory BRAVIA o najwyższej jasności i z najlepszym dźwiękiem, aby wzbogacić najlepsze wrażenia w kinie domowym

Sony prezentuje trzy nowe modele telewizorów, które dzięki dużej jasności, bogatszej skali barw i dobrze widocznym szczegółom w ciemnych fragmentach odznaczają się znacznie lepszą jakością obrazu, a ponadto emitują dźwięk prosto z ekranu, wiernie oddając zamierzenia twórców filmu.

W nowej linii BRAVIA znajdą się BRAVIA 7 (Mini LED), BRAVIA 8 (OLED) oraz flagowa seria BRAVIA 9 (Mini LED), która wyróżnia się wysoką luminancją szczytową, głęboką czernią, najwyższym kontrastem i pięknymi, naturalnymi kolorami. Po dodaniu jednego z nowych domowych produktów audio BRAVIA Theatre użytkownicy będą mogli w pełni doświadczać bogactwa audiowizualnego każdego filmu we własnym domu.

Oglądanie w domu zgodnie z zamierzeniami twórców filmowych

Telewizory BRAVIA inteligentnie optymalizują kolor, kontrast i jasność, aby wytworzyć w warunkach domowych obraz jaśniejszy niż w kinie. Oglądanie w domu staje się dzięki temu źródłem wrażeń wizualnych zamierzonych przez twórców filmów. Jednym z czynników umożliwiających osiągnięcie tego efektu jest wysoka szczytowa jasność modeli Mini LED BRAVIA 9 połączona z precyzyjnym sterowaniem podświetleniem. Obraz wygląda realistycznie dzięki prawidłowemu naświetleniu odpowiednich części ekranu, a widz może wtedy dostrzec najmniejsze detale sceny. Dotyczy to zwłaszcza trybów Studio Calibrated, opracowanych we współpracy z czołowymi serwisami streamingowymi.

Optymalna jakość obrazu na domowych seansach filmowych

Opracowany przez firmę Sony procesor XR Processor jest wyposażony w system rozpoznawania sceny. Precyzyjnie wykrywa dane, analizuje je, a następnie optymalizuje obraz w celu nadania mu maksymalnego realizmu i odtworzenia zamysłu twórców filmu. Technologia XR Backlight Master Drive działa podobnie do technologii sterowania podświetleniem w profesjonalnych monitorach Sony używanych przez filmowców. Specjalny algorytm przyciemniania lokalnego precyzyjnie steruje tysiącami diod LED, aby nadać obrazowi realistyczny kontrast i zapewnić widoczność szczegółów w ciemnych fragmentach. Telewizory wyróżniają się niespotykaną wcześniej jasnością obrazu, dlatego wiernie, szczegółowo odtwarzają naturalną scenerię nawet w najbardziej jaskrawym świetle dziennym. Technologia X-Anti Reflection osłabia odblaski powodowane przez słońce lub lampę. W rezultacie obraz staje się wyraźniejszy i widać w nim czystą czerń. Dzięki panelowi X-Wide Angle obraz widziany z ukosa wygląda równie pięknie jak od przodu.

Optymalna jakość dźwięku na domowych seansach filmowych

Nowe telewizory BRAVIA 9 z technologią Acoustic Multi-Audio+ zapewniają kinowy dźwięk przestrzenny dzięki bocznym głośnikom wysokotonowym w ramce i, po raz pierwszy na świecie, liniowej jednostce wysokotonowej u góry ramki. W rezultacie każdy dźwięk dobiega z właściwego miejsca. Nowa funkcja uwydatniania głosu Voice Zoom 3 wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania dialogów i zwiększa albo zmniejsza ich głośność, aby nawet ciche rozmowy były dobrze słyszalne i wyraźne. Technologia Acoustic Center Sync integruje źródło dźwięku, na przykład soundbar, z telewizorem. W rezultacie powstaje kinowa konfiguracja, w której dźwięk dokładnie pasuje do akcji na ekranie. Nagłośnienie sali kinowej obejmuje głośniki umieszczone bezpośrednio za ekranem. Emitowany z nich dźwięk przenika przez liczne otworki w ekranie, dzięki czemu dialogi i dźwięki pokrywają się z obrazem na ekranie i dobiegają z właściwego miejsca. Kiedy telewizor BRAVIA zostanie połączony z produktem BRAVIA Theatre, technologia Acoustic Center Sync scala dźwięk z głośników telewizora i soundbara, przez co dźwięk zdaje się dobiegać bezpośrednio z ekranu, tak jak w kinie.

Tryby umożliwiające wyświetlanie obrazu wiernie oddającego zamierzenia twórców

Telewizory BRAVIA są wyposażone w tryby Studio Calibrated, które pozwalają na wyświetlanie w domowych warunkach obrazu wiernie oddającego zamierzenia twórców. Do wprowadzonych wcześniej ustawień Netflix Adaptive Calibrated Mode i SONY PICTURES CORE (dawniej BRAVIA CORE) Calibrated Mode dodano nowy tryb Prime Video Calibrated Mode. Dzięki temu klienci mają więcej możliwości oglądania najlepszych filmów tak, jak wyobrażali je sobie twórcy.

Telewizory BRAVIA i domowe produkty audio BRAVIA Theatre są zgodne z materiałami IMAX Enhanced. Oficjalnie spełniają rygorystyczne wymogi firm IMAX i DTS. Posiadacze telewizorów BRAVIA i domowych produktów audio BRAVIA Theatre mogą oglądać filmy z zoptymalizowanym obrazem i dźwiękiem IMAX w trybie IMAX Enhanced, obejmującym dźwięk IMAX Enhanced w formacie DTS:X.

Telewizory BRAVIA obsługują formaty Dolby Vision i Dolby Atmos, które zapewniają wciągający, kinowy dźwięk do filmów i seriali z popularnych serwisów streamingowych.

Inicjatywy służące środowisku naturalnemu

Firma Sony realizuje plan zrównoważonego rozwoju Road to Zero, który zakłada osiągnięcie zerowego śladu ekologicznego w całym cyklu życia produktów i działalności biznesowej do roku 2050.

Aby maksymalnie wykorzystać własności panelu Mini LED, w telewizorach BRAVIA 9 i BRAVIA 7 zastosowano firmowy system przetwarzania sygnału. Automatycznie optymalizuje on każdą scenę, nadając obrazowi wysoką jasność przy małym zużyciu energii. Oprócz tego rozwinięto funkcję Pulpit Eko, służącą do całościowego zmieniania różnych ustawień oszczędzania energii w telewizorze BRAVIA. Pulpit pozwala również sprawdzać ilość zużytej energii i podpowiada, jak ją oszczędzać.

Aby zmniejszyć wpływ swoich produktów na środowisko naturalne, firma Sony wprowadza różne rozwiązania obejmujące cały cykl życia: od eliminowania tworzyw sztucznych z surowców pierwotnych poprzez zwiększenie efektywności transportu aż po analizę zużycia energii podczas pracy.

Zaangażowanie w ułatwianie dostępu

Firma Sony pragnie, by jej działalność przyczyniała się do rozwoju inkluzywnego społeczeństwa. Wprowadza w tym celu różne ułatwienia dostępu, dzięki którym z jej urządzeń mogą korzystać osoby z różnymi potrzebami.

Funkcja czytnika ekranu TalkBack pozwala sprawdzać program telewizyjny i zmieniać ustawienia telewizora bez patrzenia na ekran. Umożliwia także powiększanie tekstu na ekranie. Na złączach HDMI i S-Center telewizora BRAVIA umieszczono wypukłości ― takie same jak na produktach BRAVIA Theatre. Ułatwiają one wyszukiwanie i łączenie portów podczas przygotowywania sprzętu do pracy. Funkcja odwrócenia kolorów sprawia, że jasne obszary stają się ciemne i na odwrót. Funkcję tę można włączać i wyłączać odpowiednio do potrzeb. Jeśli tekst jest lepiej widoczny na ciemnym albo jasnym tle, funkcja odwrócenia kolorów umożliwia zmianę koloru tła. Do obsługi telewizora BRAVIA, na przykład włączania/wyłączania i regulacji głośności, można używać poleceń głosowych. Dostępne są również polecenia-skróty, które służą do szybkiego, prostego włączania i wyłączania funkcji ułatwień dostępu. Z kolei funkcja Time Shift pozwala wstrzymać telewizję na żywo, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Wystarczy nacisnąć przysisk pauzy na pilocie, aby na przykład otworzyć drzwi kurierowi lub odebrać telefon. Po ponownym naciśnięciu pauzy transmisja zostanie natychmiast wznowiona.

Więcej informacji na temat nowych serii telewizorów BRAVIA można znaleźć poniżej: