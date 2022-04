TEST: Seagate Game Drive 5 TB Horizon Forbidden West

Ten rok wyjątkowo rozpieścił nas w kwestii gier: właściwie co miesiąc w ręce graczy trafiają kolejne wyśmienite tytuły. Dying Light 2, Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West – trzeba przyznać, że jest ich tak dużo, że aż trudno znaleźć na nie wszystkie czas… lub miejsce w pamięci konsoli. Czy dysk Game Drive PlayStation 5 TB z limitowanej edycji od Seagate rozwiąże moje odwieczne problemy z brakiem przestrzeni?

Trzeba przyznać, że to jeden z bardziej efektownych nośników, jakie miałem okazję testować do tej pory. Limitowana edycja Game Drive PlayStation została ozdobiona portretem Aloy, głównej bohaterki serii Horizon. Grafika utrzymana jest w przyjemnych dla oka odcieniach błękitu i brązu, odznaczających się na białym tle. Obudowa nośnika okazała się lekka, ale wytrzymała i solidna, zatem nie musimy obawiać się, że dysk ulegnie uszkodzeniu w trakcie podróży.

Jak sama nazwa wskazuje, ta odsłona Seagate Game Drive została licencjonowana i przystosowana do pracy z konsolami Sony. Dzięki temu nie wymaga ona specjalnej konfiguracji – wystarczyło podłączyć nośnik do konsoli za pomocą dołączonego przewodu i przeprowadzić proces formatowania. Po niecałych trzech minutach sprzęt był gotowy do działania.

W opisywanym modelu do dyspozycji otrzymujemy aż 5 TB miejsca na gry (do wyboru jest także wersja 2 TB). Najbardziej skorzystają na tym posiadacze PlayStation 4: poprzednia generacja konsol umożliwia odpalanie gier bezpośrednio z dysku zewnętrznego. Z uwagi na specyfikę urządzenia na PS5 zagramy jedynie w tytuły zainstalowane bezpośrednio na nośnikach wewnętrznych.

Nie oznacza to jednak, że Game Drive PlayStation okaże się bezużyteczny dla posiadaczy next-genowej konsoli: to doskonałe miejsce na archiwizację tytułów, które już przeszliśmy, ale zamierzamy do nich wrócić. Przeniesienie gry z dysku zewnętrznego na nośnik wewnętrzny PS5 okazało się znacznie szybsze, niż pobieranie go na nowo – Returnal, przesłany z dysku Seagate, był gotów do odpalenia w ciągu kilku minut. Jego pobieranie przez sieć zajęłoby bez względu na łącze internetowe wielokrotnie więcej czasu.

Na PS4 Game Drive PlayStation sprawdzał się bez zarzutu: nawet gra w wymagające tytuły, które ładują się całe wieki (sztandarowym przykładem jest tutaj kultowy Bloodborne), okazała się płynna i pozbawiona przycięć. Nośnik działa nawet sprawniej niż fabryczny dysk konsoli, więc powrót do gry po śmierci w niezbyt fortunnym starciu z bossem, nie zaburzał tempa mojej zabawy.

Seagate Game Drive PlayStation 5 TB w limitowanej edycji szczególnie spodoba się fanom Horizon: Forbidden West, ale aby cieszyć się wszystkimi możliwościami, jakie oferuje ten dysk zewnętrzny, nie musisz znać przygód Aloy. To szybki i praktyczny dodatek dla wszystkich fanów konsoli Sony.

Specyfikacja