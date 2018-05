Czas spojrzeć na świat z innej perspektywy. Rozdzielczość 4K na dobre zakorzeniła się w naszej świadomości i sprzętach elektronicznych. Trafiła ona również na dość niewielkie ekrany komputerów przenośnych, zapewniając ich użytkownikom zupełnie nowe wrażenia wizualne. Laptopom 4K wciąż jednak daleko do stania się standardem, więc jeśli chcesz zostać posiadaczem jednego z nich, musisz szukać swojego nowego sprzętu wśród high-endowych urządzeń.

Sytuacja ta wcale nie wynika z braku niewielkich paneli 4K – nowe technologie produkcyjne umożliwiły wyprodukowanie ich w każdym kształcie i rozmiarze – ale z mocy obliczeniowej, jakiej wymagają do prawidłowego działania. Jeśli odpaliłbyś grę w 4K na laptopie o słabym procesorze i niewielkiej ilości RAMu, od razu zauważyłbyś, że gra się zacina, a na dodatek pochłania baterię w szaleńczym tempie. Ponadto na stosunkowo małym ekranie laptopa, dość trudno dopatrzyć się zmian, jakie wprowadza wyższa rozdzielczość – poza sporą ceną.

Dlatego też większość laptopów przeznaczonych do pracy i rozrywki wyposażona jest jedynie w ekran FullHD, a 4K pozostaje domeną profesjonalistów. Dla nich zalety wyższej rozdzielczości przeważają nad wadami. Warto wśród nich wyróżnić więcej miejsca na rozmieszczenie okien i aplikacji oraz możliwość swobodnej edycji zdjęć i filmów bez konieczności pracy na miniaturkach – jeśli na co dzień edytujesz pliki 4K, ekran obsługujący tę rozdzielczość to właściwie konieczność. Pora sprawdzić, który z poniższych laptopów najlepiej wypadnie w naszym teście.

Testujemy…

RAZER BLADE PRO 4K

SPECYFIKACJA

PROCESOR Intel Core i7-7820HK (2,9 GHz / 3,9 GHz / 4,3 GHz) z fabrycznym overclockiem

Intel Core i7-7820HK (2,9 GHz / 3,9 GHz / 4,3 GHz) z fabrycznym overclockiem GRAFIKA Nvidia GeForce GTX1080 (8 GB GDDR5X)

Nvidia GeForce GTX1080 (8 GB GDDR5X) RAM 32 GB dual-channel DDR4 (2667 MHz)

32 GB dual-channel DDR4 (2667 MHz) EKRAN 17,3-calowy 4K (3840×2160) multi-touch IZGO

17,3-calowy 4K (3840×2160) multi-touch IZGO PAMIĘĆ 512 GB SSD RAID 0 (2x 256 GB PCIeM.2)

512 GB SSD RAID 0 (2x 256 GB PCIeM.2) ŁĄCZNOŚĆ czytnik kart SDXC, Thunderbolt 3 (USB-C), 3x USB 3.0, HDMI 2.0, combo audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1), Killer E2500 (10/100/1000)

czytnik kart SDXC, Thunderbolt 3 (USB-C), 3x USB 3.0, HDMI 2.0, combo audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1), Killer E2500 (10/100/1000) KAMERKA 2 Mpix

2 Mpix WAGA 3,54 kg

3,54 kg WYMIARY 424 x 281 x 225 mm

424 x 281 x 225 mm CENA 13 700 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Wymarzony laptop 4K dla wymagających graczy, wypełniony najlepszymi i najbardziej wydajnymi podzespołami na rynku.

HP SPECTRE 13 4K

SPECYFIKACJA

PROCESOR Intel Core i7-8550U (1,8 GHz)

Intel Core i7-8550U (1,8 GHz) GRAFIKA Intel UHD Graphics 620

Intel UHD Graphics 620 RAM 8 GB SDRAM (2133 MHz)

8 GB SDRAM (2133 MHz) EKRAN 13,3-calowy 4K (3840×2160) bezramkowy multi-touch IPS

13,3-calowy 4K (3840×2160) bezramkowy multi-touch IPS PAMIĘĆ 256 GB PCIe SSD

256 GB PCIe SSD ŁĄCZNOŚĆ 2x Thunderbolt 3 USB-C, combo audio, Intel 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi; Bluetooth 4.2

2x Thunderbolt 3 USB-C, combo audio, Intel 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi; Bluetooth 4.2 KAMERKA HP Wide Vision HD Camera z podwójnym mikrofonem cyfrowym

HP Wide Vision HD Camera z podwójnym mikrofonem cyfrowym WAGA 1,11 kg

1,11 kg WYMIARY 305 x 224 x 104 mm

305 x 224 x 104 mm CENA 7 100 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Cienki, ultralekki i zadziwiająco wydajny. Najnowsza wersja Spectre zachwyca nie tylko przenośnością, ale i dotykowym ekranem 4K.

MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4K

SPECYFIKACJA

PROCESOR Intel Core i7-7700HQ (2,8 GHz)

Intel Core i7-7700HQ (2,8 GHz) GRAFIKA Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) RAM 16 GB DDR4 (2400 MHz)

16 GB DDR4 (2400 MHz) EKRAN 17,3-calowy 4K (3840×2160) IPS

17,3-calowy 4K (3840×2160) IPS PAMIĘĆ 256 GB PCIe SSD, 2 TB HDD (7200 rpm)

256 GB PCIe SSD, 2 TB HDD (7200 rpm) ŁĄCZNOŚĆ HDMI 2.0, 3x USB 3.0, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort, combo audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ ac + Bluetooth 4.1), Killer e2500 (10/100/1000)

HDMI 2.0, 3x USB 3.0, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt 3, Mini DisplayPort, combo audio, Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ ac + Bluetooth 4.1), Killer e2500 (10/100/1000) KAMERKA 1080p

1080p WAGA 2,43 kg

2,43 kg WYMIARY 411,8 x 284,9 x 19,6 mm

411,8 x 284,9 x 19,6 mm CENA 10 700 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Ultrawydajne granie w 4K w luksusowym wydaniu, a na dodatek w niewygórowanej cenie.

TEST 01: WYGLĄD

Zanim przejdziemy do oceny grubych ryb, przyjrzyjmy się bliżej najmniejszemu laptopowi w teście. HP 13 Spectre zachowuje typową dla tej linii urządzeń smukłą i elegancką sylwetkę – wymiarami niewiele przewyższa papierowe wydanie „Magazynu T3”, a grubości rzędu 1 cm zazdrości mu wiele ultrabooków. Jego design jest prosty, minimalistyczny i pozbawiony ozdobników, dzięki czemu sprzęt świetnie prezentuje się zarówno na biurku, jak i w torbie.

Zawiasy ekranu Spectre umieszczone są na specjalnym wybrzuszeniu, a klawiatura charakteryzuje się przyjemnym skokiem. Oczywiście w tak małym urządzeniu trzeba było pójść na pewne kompromisy – jedyne dostępne porty to USB-C, a do wszystkich pozostałych konieczna jest przejściówka.

MSI GS73VR STANOWI IDEALNĄ POŚREDNIĄ OPCJĘ POMIĘDZY KONKURENTAMI

Razer Blade Pro to zupełnie inny sprzęt – ogromny, masywny i pozbawiony subtelności ultrabooków. Nic dziwnego, skoro jego przeznaczeniem jest bycie ultrawydajną maszyną do grania, a najwyższej jakości komponenty wymagają odpowiedniego chłodzenia. Całość zapakowana jest w 22-milimetrową aluminiową zbroję, ważącą imponujące 3,54 kg. 17-calowy ekran zapewnia nieco więcej miejsca na klawiaturę, jednak tutaj zamiast klawiszy numerycznych otrzymujemy… trackpada. O ile praworęcznym graczom takie rozwiązanie może się spodobać, o tyle wygodna obsługa laptopa przez leworęczne osoby jest właściwie niemożliwa. Szkoda, bo mechaniczna klawiatura jest naprawdę przyjemna zarówno podczas grania, jak i pracy.

MSI GS73VR stanowi idealną pośrednią opcję – klasyczne rozmieszczenie klawiatury numerycznej i gładzika, duży ekran 17 cali zamknięty w lekkiej, ale wytrzymałej obudowie, i głębokie, przyjemnie klikające przyciski klawiatury SteelSeries, powinny usatysfakcjonować każdego gracza. Nie wszystkim może się spodobać typowo gamerskie, tęczowe podświetlenie klawiszy i zastosowana „czadowa” czcionka, ale jeśli spojrzymy na stosunek użyteczności do wygody przenoszenia, MSI zdecydowanie wygrywa test.

Rundę wygrywa…

MSI GS73VR

Niezła specyfikacja i spory ekran zamknięte w przenośnej aluminiowej osłonie. Dla osób lubiących stylistykę produktów dla graczy to sprzęt obowiązkowy!

TEST 02: WYDAJNOŚĆ I EKRAN

Jak nietrudno zgadnąć, żaden spośród testowanych laptopów nie zawodzi pod względem wizualnym. Malutki ekran Spectre charakteryzuje się większym zagęszczeniem pikseli, ale aby zobaczyć to na własne oczy, musiałbyś przycisnąć nos do ekranu – na 13 calach trudno dopatrzyć się takich szczegółów. Ekran HP wygrywa natomiast pod względem wrażliwości na gesty. Panel jest szybki i responsywny, znacznie przewyższając pod tym względem ekran dotykowy zastosowany w Razer Blade Pro.

MSI nie zdecydowało się na zastosowanie panelu dotykowego, ale zamiast tego wyposażyło swój laptop 4K w matową matrycę, na której nie powstają irytujące odbłyski światła. Jest ona jasna, barwna i ostra, chociaż pod względem szerokości kątów widzenia nieznacznie przegrywa z ekranem Razera. Ten charakteryzuje się bogatą gamą kolorów i doskonałym oddaniem kontrastów.

RAZER BLADE PRO 4K JEST PRAWDZIWĄ GAMINGOWĄ BESTIĄ

Spectre 13 nie jest laptopem do gier, na co wyraźnie wskazuje brak zewnętrznej karty graficznej i niezbyt imponująca ilość RAMu. Doskonale sprawdzi się on jednak w pracy lub podczas oglądania filmów. MSI GS73VR to zupełnie inna liga sprzętu – ba, swoje główne zastosowanie ma nawet w nazwie. GeForce GTX 1060, sporo RAMu i potężny procesor czynią z niego narzędzie, które posłuży ci do odpalenia gier w wirtualnej rzeczywistości, a zastosowana specyfikacja pozwoli na grę w nowe tytuły jeszcze przez parę lat.

Prawdziwą „gamingową bestią” jest jednak Razer Blade Pro 4K. Za kosmiczną cenę otrzymasz najszybszy i najbardziej wydajny sprzęt, jaki możesz sobie wyobrazić. W Blade Pro wszystko błyszczy – od najlepszej w swojej klasie karty GeForce GTX 1080 i 32 GB sparowanej, dwukanałowej pamięci RAM aż po ekran z certyfikacją THX. To sprzęt na lata, który może swobodnie rywalizować z niejednym desktopem.

Rundę wygrywa…

RAZER BLADE PRO 4K

Ogromny, dotykowy ekran 4K w towarzystwie potężnej specyfikacji sprawią, że laptop sprawdzi się w nawet najbardziej wymagających zadaniach.

TEST 03: WYGODA KORZYSTANIA

Zapewne nikogo nie zdziwi informacja, że żaden spośród testowanych laptopów nie zaskoczył nas niesamowitą wytrzymałością baterii. To zrozumiałe: ekran o tak dużej rozdzielczości potrzebuje sporo energii. Najbardziej pod tym względem zawiódł nas HP Spectre. Jego mała obudowa nie pozostawiła dużo miejsca na baterię, więc jedno pełne ładowanie wystarczyło na mierne 2 godziny i 15 minut pracy. To bardzo słaby wynik jak na ultrabooka – w końcu jedną z ich najważniejszych cech jest wytrzymałość baterii.

Wyposażony w wielką i ciężką baterię Razer Blade Pro działał przez około 30 minut dłużej niż HP i ponad godzinę dłużej niż MSI GS73VR, jednak raczej nie należy rozpatrywać go w kategorii urządzenia przenośnego. Spore wymiary i przyprawiająca o zawrót głowy waga to jedno, ale poważnym problemem jest również głośność urządzenia. Jest to wina systemów chłodzących, które muszą zabezpieczyć desktopowe komponenty przed przegrzaniem. Praca na Razer Blade Pro 4K w cichym otoczeniu, chociażby w bibliotece, jest bardzo krępująca.

PRZY OCENIE PRAKTYCZNOŚCI NAJWIĘCEJ ZALEŻY OD TWOJEGO TRYBU ŻYCIA

Zdecydowanie lepiej pod tym względem radzi sobie MSI GS73VR, znacznie dyskretniejszy od ogromnego i głośnego Razera. Jak na 17-calowy model przystało, laptop bywa dość nieporęczny w transporcie, ale nadrabia to swoją lekkością. Nieco lepiej korzysta się z niego na biurku niż na kolanach, acz od biedy sprawdzi się w warunkach polowych.

Przy ocenie praktyczności laptopów 4K, najwięcej zależy jednak od twojego trybu życia. Jeśli często się przemieszczasz, docenisz niewielkie rozmiary Spectre. Bardziej hardkorowi gracze, którzy nie muszą zbyt często transportować swojego sprzętu, postawią na Razer Blade Pro. Propozycja MSI plasuje się na pierwszym miejscu i stanowi połączenie gamingowej wydajności z wygodą korzystania z laptopa poza domem. Tylko nie zapomnij o zabraniu ładowarki!

Rundę wygrywa…

MSI GS73VR

Owszem, bateria starcza na śmieszne 1,5 godziny użytkowania. W innych aspektach MSI przewyższa jednak swoich rywali wszechstronnością.

Werdykt

#1 MSI GS73VR 7RF STEALTH PRO 4K 84 /100

PLUSY GS73VR to połączenie mocy niezbędnej do gier wideo i przenośnego charakteru laptopa. Lekka, ale wytrzymała obudowa chroni twój sprzęt, a cichy jak na urządzenie dla graczy system wentylacji dba o to, aby podzespoły się nie przegrzały. Matowa matryca przepięknie oddaje kolory.

MINUSY Bateria starcza na jedyne 1,5 godziny – to bardzo słaby wynik. Nie wszystkim może spodobać się mocno „gamingowa” stylistyka urządzenia i podświetlana klawiatura.

PODSUMOWUJĄC Najbardziej wszechstronny i praktyczny laptop spośród testowanych, który w pełni pozwala docenić piękno 4K.

#2 RAZER BLADE PRO 4K 81 /100

PLUSY Potężna specyfikacja i wydajność z pięknym, kolorowym ekranem dotykowym.

MINUSY To raczej zastępca komputera domowego niż urządzenie przenośne.

PODSUMOWUJĄC Chcesz mieć najmniejszy gamingowy zestaw typu desktop, jaki istnieje? To wybór dla ciebie!

#3 HP SPECTRE 13 4K 76 / 100

PLUSY Poręczny, elegancki design z pięknym dotykowym ekranem 4K.

MINUSY Słaba żywotność baterii i konieczność ciągłego używania przejściówek .

PODSUMOWUJĄC Spectre 13 to urządzenie znacznie różniące się od konkurencji, nastawione raczej na mobilność niż wydajność.