TEST: realme Buds Air 3 Neo

Na rynku słuchawek true wireless roi się od produktów w bardzo różnym przedziale cenowym. Znana przede wszystkim z produkcji smartfonów marka realme wprowadziła niedawno na rynek douszne Buds Air 3 Neo w cenie zaledwie 200 PLN. Charakteryzują je 10 mm przetworniki, niskie opóźnienie wynoszące 88 ms i 30-godzinny zapas baterii w etui. Sprawdźmy, czego można oczekiwać w tak małym budżecie.

Słuchawki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim i białym, w przeważającej części w wariancie matowym. W dolnej części obudowy znajduje się dioda LED powiadomień, która miga w dwóch kolorach: zielonym i czerwonym. Gdy poziom naładowania baterii przekracza 20 procent, dioda LED pozostaje zielona, a gdy poziom spada poniżej tego progu, miga na czerwono.

Na samych słuchawkach nie znalazło się żadne logo. Dobrze leżą one w palcach, a także pasują do uszu. Są lekkie i nie wypadają, stanowiąc absolutny standard obecnej poprawności w tym segmencie. Dźwięk wydobywający się z Buds Air 3 Neo jest zaskakująco głośny i wyraźny. Wysokie i niskie tony są dobrze dostrojone, a system Bass Boost pomaga wzmocnić te drugie — sztucznie, ale skutecznie, dając fajnie brzmiące poczucie ciężaru, nie tylko w muzyce, ale i grach czy filmach. Dopiero przy pełnej głośności tony wysokie zaczynają być nieprzyjemne dla uszu. Sterowanie dotykowe działa zgodnie z założeniami, emitując także lekki dźwięk, potwierdzający zainicjowanie komendy. Jak większość rozwiązań w modelu, nie działa jak w słuchawkach ze średniej półki, ale nie budzi zarazem powodów do narzekań.

Słuchawki są wyposażone w funkcję podstawowej redukcji szumów ENC (nie mylić z zaawansowanym ANC), która działa poprawnie zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, pozwalając na przeprowadzenie rozmów telefonicznych. Słuchawki obsługują również Dolby Atmos, co jest zaskakującym dodatkiem w produkcie z tego przedziału cenowego, ale ze względu na założenia tej technologii należy go traktować raczej jako ciekawostkę, zmieniającą nieco charakterystykę dźwiękowych doznań. Budsy łączą się przez Bluetooth w wersji 5.2, nie rodząc problemów z parowaniem. Połączenie jest nawiązywane od razu po wyjęciu słuchawek z etui.

Jak już zostało wspomniane, etui gwarantuje 30 godzin odsłuchu. Szybkie ładowanie przez port USB-C już po 10 minutach podłączenia daje dwie godziny działania słuchawek przy 50% głośności. Jednorazowe ładowanie słuchawek z etui daje około 5-6 godzin ich działania. To niewiele w porównaniu z kilkukrotnie droższymi modelami, co po raz kolejny pokazuje, że za ekstremalnie niską ceną kryją się oczywiste kompromisy.

realme Buds Air 3 Neo to produkt wart swojej ceny. Jeśli szukasz słuchawek true wireless w tym budżecie i masz już świadomość ograniczeń, które za nimi stoją, nie powinieneś być rozczarowany tym wyborem.

Specyfikacja