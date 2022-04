Taschen prezentuje album Witchcraft. The Library of Esoterica￼

Motyw czarownic to jeden z najbardziej przemawiających do wyobraźni tematów, jakie przewijają się w sztuce. Tym razem, wydawnictwo Taschen zaprasza nas do podróży po tajemniczym świecie wiedźm i czarodziejek z całego świata w ekskluzywnym albumie Witchcraft.

Obdarzone tajemniczymi mocami kobiety od zawsze fascynowały artystów. Od kapłanek antycznych bogiń, wyszkolonych w sztuce uzdrawiania i miłości, po druidki, ludowe szamanki i czarownice – inspirowały one mnóstwo mitów i legend, jak również były muzami wielu artystów. Goya i Dürer widzieli w nich mroczne uwodzicielki, zaś surrealiści tacy, jak Remedios Varo czy Leonora Carrington, przedstawiali je jako silne i niezależne postaci, sprzeciwiające się utartemu porządkowi świata. Wiedźmy pojawiały się w baśniach, podaniach ludowych i horrorach, a ich współczesne inkarnacje są symbolami nonkonformizmu i walki z prześladowaniami.

Album Witchcraft został stworzony przez Jessicę Hundley i Pam Grossman we współpracy ze studiem designerskim Thunderwing. Na 520 kolorowych stronach, autorki zabierają nas w podróż po historii czarodziejstwa na całym świecie, od pierwszych ludowych podań po dzień dzisiejszy. Książka zawiera ponad 400 przepięknych ilustracji, a do tego mnóstwo intrygujących wywiadów i artykułów, napisanych przez historyków sztuki i autorów książek o współczesnym czarodziejstwie. To już trzecie wydawnictwo Taschen z serii The Library of Esoterica, po tomach Astrology i Tarot. Album kosztuje 30 EUR (ok. 140 PLN).