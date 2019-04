Najlepsza ładowarka do twojego domu

Mawia się, że dom to miejsce, w którym można po męczącym dniu naładować baterie. To sympatyczne powiedzenie zyskuje nowe znaczenie, gdy spojrzymy na to, ile gadżetów musimy codziennie doładowywać. Smartfony, smartwatche, bezprzewodowe słuchawki… Właśnie dlatego warto jest zadbać o to, żeby pod ręką zawsze mieć kilka praktycznych ładowarek, w szczególności, że należą one do przedmiotów, które łatwo się gubią.

O czym warto pamiętać podczas wyboru ładowarki? Przede wszystkim zwróć uwagę na to, czy jest ona kompatybilna z twoim sprzętem. Nie chodzi tutaj jedynie o typ złącza, ale przede wszystkim o natężenie prądu i moc ładowania. Słabe ładowarki mogą niepotrzebnie wydłużać czas ładowania baterii, a inne nie współpracują z niektórymi telefonami. Przed zakupem warto zatem zapoznać się z wymaganiami swojego gadżetu i sprawdzić, które ładowarki do niego pasują. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji.

ŁADOWARKI INDUKCYJNE

Tu sprawa jest prosta – większość dostępnych na rynku ładowarek bezprzewodowych obsługuje standard Qi. Nawet jeśli kupimy taką o mocy większej, niż obsługiwana przez nasze urządzenie, nie szkodzi – bateria nie ulegnie uszkodzeniu, a jedynie nie wykorzysta pełni potencjału ładowarki.

HAMA FC-10 FABRIC 10W

Powierzchnia ładująca pokryta jest materiałem, dzięki czemu chroni ona szklany tył smartfona przed zarysowaniami. Moc 10 W jest kompatybilna ze standardami ładowania przyjętymi przez Apple (7,5 W) i Samsunga (9 W).

90 PLN, www.pl.hama.com

HAMA TFC 15 + QC 3.0 C

To właściwie dwie ładowarki w jednym – ekstremalnie szybka płytka indukcyjna o mocy 15 W i ładowarka przewodowa obsługująca popularny standard Qualcomm Quick Charge 3.0 – ta druga ładuje pierwszą.

160 PLN, www.pl.hama.com

ŁADOWARKI UNIWERSALNE

Tutaj trzeba zwrócić uwagę na obydwie „części składowe” ładowarki – adapter sieciowy i kabel USB, którym podłączymy do niego urządzenie. Nawet wydajny adapter może paść ofiarą „efektu wąskiego gardła”, jeśli do ładowania użyjemy mało wydajnego przewodu.

HAMA QUALCOMM QUICK CHARGE 3.0

Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewnia aż do czterech razy szybsze ładowanie urządzeń mobilnych. Podłączony sprzęt jest automatycznie rozpoznawany, a proces ładowania zoptymalizowany do jego charakterystyki.

90 PLN, www.pl.hama.com

HAMA USB-C POWER DELIVERY 5-20V/45W

Ładowarka kompatybilna jest ze złączem Thunderbolt 3. Technologia Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie i dostarcza więcej mocy do większych urządzeń, na przykład laptopów i tabletów. Proces ładowania oszczędza akumulator.

150 PLN, www.pl.hama.com

HAMA STACJA ŁADUJĄCA

Zamiast jednej ładowarki możesz mieć teraz pięć naraz. Ta stacja ładująca wyposażona jest w cztery złącza USB, w tym jedno obsługujące Qualcomm Quick Charge 3.0, oraz jedno USB-C. O stanie urządzenia informuje dioda LED.

150 PLN, www.pl.hama.com