Wegańskie trio energetyczne

Senność, znużenie, brak energii, niska koncentracja czy kiepska kondycja włosów, skóry i paznokci – to zazwyczaj objawy niedoboru witamin i minerałów. Warto pamiętać bowiem, że aktywny tryb życia, odpowiednio długi i dobrej jakości sen, a także zbilansowana dieta nie zawsze pozwolą we właściwy sposób dbać o nasz organizm. Najczęściej konieczne okazuje się suplementowanie składników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania umysłu i ciała. Warto także pamiętać, że przyjmowanie witamin i minerałów powinno odbywać się regularnie, a nie tylko sezonowo, a wyboru odpowiednich preparatów należy dokonać po wnikliwej analizie składu, a nie przekazu reklamowego.

Jedną z ciekawszych propozycji na rynku suplementów są produkty polskiej firmy biotechnologicznej Onesano. Warto zaznaczyć, że ma ona własne laboratorium, wykwalifikowaną kadrę, autorskie receptury, opatentowane składy i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Produkcja realizowana jest w kraju przy zachowaniu najwyższych standardów i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ku uciesze naczelnego, najnowsza linia suplementów diety PostVItal jest wegańska i wykorzystuje cenne właściwości biomasy postbiotycznej drożdży Yarrowia lipolityca.

Moc z roślin

Długofalowe badania Onesano potwierdziły pozytywny wpływ szczepu Yarrowia lipolytica na układ immunologiczny i naturalną odporność organizmu. Przyczyniają się do tego dwa kluczowe związki – beta-glukany i mannany, które stanowią podwójne wsparcie dla naturalnych sił obronnych organizmu oraz mikrobiomu jelit. Oznacza to lepsze wykorzystanie i wyższą skuteczność działania każdej z wchodzących w skład suplementów substancji aktywnych. Warto bowiem pamiętać, że nie wszystkie minerały czy pierwiastki będą dobrze przyswajane przez nasz organizm, a niekiedy wykorzystane komponenty np. do produkcji osłonki kapsułki, zawierające żelatynę zwierzęcą, śladowe ilości tłuszczu, mleka czy orzechów, mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i kondycję układu pokarmowego.

Linia produktów PostVital to najnowsza kategoria immunostymulantów. Jej opracowanie było możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii mikrobiologicznej fermentacji. Pozwoliła ona uzyskać formułę postbiotyczną, wzbogaconą o minerały, np. selen, który w suplementach PostVital związany jest ze strukturami komórek Yarrowia lipolytica. Dzięki temu jego właściwości zbliżone są do tych, które występują naturalnie w żywności, czyli wysoce bezpieczne i przyswajalne, a co za tym idzie stanowią najbardziej skuteczną formę tego pierwiastka wśród suplementów mineralnych dostępnych na rynku. Ważnym aspektem w działalności firmy Onesano jest wykorzystywanie substancji naturalnego pochodzenia. Dlatego też kompozycja postbiotyku PostVital wzbogacona została o skoncentrowane ekstrakty roślinne – z dzikiej róży (Rosa canina L.) oraz z brokuła (Brassica oleracea var. Italica). Pierwszy z nich cechuje wysoka zawartość witaminy C, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, produkcję kolagenu, a także redukuje uczucie zmęczenia. Drugi z kolei dzięki antyoksydantom wzmacnia układ odpornościowy i nerwowy.

Nowa żywność z certyfikatem

Ciekawostką, ale i potwierdzeniem wysokiej jakości produktów PostVital jest wpisanie ich na listę Novel Food. Certyfikat ten został ustanowiony przez Radę Europejską i jest przyznawany produktom spożywczym, które są opracowywane przy użyciu nowych technologii, a do ich produkcji wykorzystywane są innowacyjne procesy np. przetwórcze. Dla konsumenta oznacza to tyle, że otrzymują wartościowe wyroby, będące źródłem witamin i minerałów, które zawierają ekstrakty roślinne czy produkty rolne pochodzące z nowatorskich linii produkcyjnych, wykorzystujących choćby procesy zachodzące pod wpływem promieni UV. Dzięki prawidłowemu oznakowaniu mamy pewność, że są one dla nas bezpieczne i nie będą niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie.

Innowacyjne i naszpikowane biotechnologiami postbiotyki z linii PostVital upowszechniają wiedzę o optymalnie skutecznej i w pełni naturalnej suplementacji na miarę XXI wieku. Preparaty opracowane w krajowych laboratoriach i z certyfikatem Unii Europejskiej dedykowane są wszystkim, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i odporność, a także wzmacniać witalność, wykorzystując organiczne substancje wspierane przez kosmiczne nowinki.

Prezentacja produktów

PostVital

Pierwsze kroki na suplementacyjnej mapie warto zrobić z rozwagą, szukając sprawdzonych i bezpiecznych szlaków. Z pomocą nadejdzie PostVital, w składzie którego znajduje się cynk wpływający na prawidłowy metabolizm węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Pierwiastek ten bierze również udział w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowej syntezie DNA. Z kolei selen jest odpowiedzialny za zdrowe włosy i paznokcie, wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatki w postaci ekstraktu z brokuła oraz dzikiej róży korzystnie wpływają na prawidłową pracę układu nerwowego i odpornościowego, a także poprawiają koncentrację i witalność.

99 PLN, www.onevital.pl

PostVital active

Aktywność wcale nie musi oznaczać wielu godzin spędzonych w siłowni czy na zajęciach fitness. Do prawidłowego funkcjonowania zarówno ciała, jak i umysłu przyczynia się PostVital active bogaty w cynk, chrom i selen. Pierwiastki te kolejno są odpowiedzialne za prawidłowy metabolizm węglowodanów i kwasów tłuszczowych, biorą udział w procesie podziału komórek oraz pomagają w prawidłowej syntezie DNA; przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych; pozwalają zachować zdrowe włosy i paznokcie, a także chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Ekstrakt z żeń szenia koreańskiego wspiera witalność organizmu i przeciwdziała zmęczeniu. Dodatek miłorzębu japońskiego ma za zadanie utrzymać dobre funkcje poznawcze, przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi i zachowania reaktywności mózgu.

99 PLN, www.onevital.pl