Sony ujawnia pierwsze informacje na temat PlayStation 5

Wieści o następcy PS4 od czasu do czasu pojawiają się w internecie, ale do tej pory żadne z nich nie zostały oficjalnie potwierdzone lub zaprzeczone. Dopiero teraz Sony zdecydowało się na ujawnienie pierwszych detali next-genowej konsoli.

PlayStation 5 zostanie zbudowane w oparciu o architekturę AMD: ośmiordzeniowy procesor Ryzen Zen 2 7 nm oraz kartę graficzną Radeon Navi stworzoną specjalnie na potrzeby konsoli. Karta będzie obsługiwała zyskującą popularność technologię ray-tracingu i wideo w rozdzielczości do 8K. Rozwiązania audio również dostarczy AMD, a PS5 będzie wspierało dźwięk przestrzenny. Zamiast dysku twardego konsola otrzyma nośnik SSD – pozwoli on przyspieszyć czas ładowania gier i aplikacji. Sony zademonstrowało to na przykładzie gry Spider-Man: w wersji na PS4 szybka podróż pomiędzy punktami na mapie trwa 15 sekund, a na deweloperskiej wersji PS5 jedynie 0,8 s.

Nowa konsola będzie wstecznie kompatybilna ze wszystkimi grami z PS4, także tymi wykorzystującymi PlayStation VR. Sony nie rezygnuje również z fizycznych nośników, które będą dostępne jako alternatywa dla cyfrowych kopii. Przejście z PS4 na PS5 ma być łagodnym procesem, a wiele nowych tytułów ukaże się na obydwie generacje konsoli.

Data premiery PlayStation 5 jest jeszcze nieznana. Na pewno nie ukaże się ona w tym roku: Sony zdecydowało się zrezygnować z udziału w tegorocznej edycji targów E3, co oznacza, że konsola nie jest jeszcze gotowa do zaprezentowania jej światu. Istnienie wersji deweloperskich pozwala jednak sądzić, że prace nad nią (i kompatybilnymi z nią grami) postępują do przodu, więc być może PS5 trafi w nasze ręce w 2020 r.?