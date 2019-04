Problemy z ekranami recenzenckich telefonów Galaxy Fold

Technologia składanych ekranów dopiero wchodzi do świata smartfonów, dlatego można było przewidzieć, że napotka ona na swojej drodze pewne przeszkody. Część użytkowników recenzenckich egzemplarzy Samsunga Galaxy Fold zgłosiła problemy z wyświetlaczami smartfonów.

Wśród najczęściej pojawiającego się błędu jest ten związany z usunięciem specjalnej folii ochronnej pokrywającej ekran urządzenia. Najczęściej usunięcie plastikowej warstwy to przepustka do lepszych kolorów i przyjemniejszego korzystania z wyświetlacza, jednak polimerowa osłona zastosowana w Galaxy Fold ma praktyczne zastosowanie i chroni go przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas składania. Użytkownicy, którzy ją zdjęli, zaobserwowali poważne uszkodzenia – ekran lub jego część przestały działać i zrobiły się czarne. Samsung nie poinformował o możliwości zepsucia ekrany w wersjach recenzenckich, ale egzemplarze przeznaczone do sprzedaży będą opatrzone stosownym ostrzeżeniem.

Poza problemami związanymi z usunięciem osłony ekranu, część recenzentów doświadczyła problemów związanych z zawiasem telefonu. W niektórych przypadkach wzdłuż linii złożenia pojawił się pasek martwych pikseli, a część wyświetlacza zaczynała migotać lub wyłączać się. Zawias stanowi także miejsce, przez które do wnętrza telefonu mogą przedostawać się drobne zanieczyszczenia – w skrajnym przypadku mogą się one dostać pod ekran i spowodować jego wybrzuszenie. Samsung obiecał, że opisane powyżej problemy nie dotyczą egzemplarzy komercyjnych, a producent zbada każdy przypadek uszkodzonego ekranu w egzemplarzach przedprodukcyjnych. Galaxy Fold ma trafić do pierwszych użytkowników już pod koniec tygodnia – miejmy nadzieję, że bez tych błędów.