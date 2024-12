Plebiscyt 2024: Najlepsze technologie wybrane!

Świętujemy najlepszą, dostępną dziś technologię, po raz kolejny wybierając idealne produkty w poszczególnych kategoriach, które czyniły i będą czynić nasze życie lepszym. Zbierając najbardziej godnych laurów, nasze wybory docenią przede wszystkim osoby żądne innowacji – od pionierskich telewizorów po najnowocześniejsze, inteligentne oświetlenie. To wymarzone podsumowanie tego, jak daleko zaszła technologia w ostatnich dwunastu miesiącach.

NAJLEPSZE SŁUCHAWKI

Bowers & Wilkins Pi8

Powiedzieć, że segment słuchawek TWS jest dziś rozbudowany do granic możliwości, to jak nic nie powiedzieć. Do wyboru mamy dokanałowe, douszne, o otwartej konstrukcji, z ANC lub bez, z trybami przezroczystości i wszystkie grają bardzo dobrze, ale nie tak doskonale jak Bowers & Wilkins. Dziedzictwem tej brytyjskiej marki jest przede wszystkie dostrojenie każdego dźwięku tak, aby był on jak najbliżej oryginału. W modelu Pi8 wykorzystano 2-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne Carbon Cone, wzorowane na tych wykorzystanych w topowym, nausznym modelu Bowers & Wilkins Px8.

1 729 PLN, www.tophifi.pl

NAJLEPSZY GŁOŚNIK PRZENOŚNY

JBL Xtreme 4

JBL Xtreme 4 to głośnik o kształcie walca, który waży nieco ponad 2 kg, a w tubie o wymiarach 29,7 x 14,9 x 14,1 cm zmieszczono dwa głośniki niskotonowe 20 W, dwa wysokotonowe 15 W, dwa przetwornik i dwa radiatory basowe JBL. Zestaw ten generuje dynamiczny, pełnowymiarowy dźwięk o głębokim basie i wysokiej szczegółowości. Na pokładzie jest potężny, wymienny akumulator, który pozwala na 24 godziny nieustannej zabawy. Obudowa głośnika wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu i otrzymała stopień ochrony IP67, zatem niestraszny mu piknik na plaży, impreza w ogrodzie czy przy basenie.

1 499 PLN, www.pl.jbl.com

NAJLEPSZY SMARTFON

Apple iPhone 16 Pro

Choć Apple rokrocznie prezentuje nowy model iPhone’a, za każdym razem mamy nadzieję, że wydarzy się niemała rewolucja w jego konstrukcji. Nie tym razem, ale ewolucyjne zmiany są na tyle duże, że przekładają się na samą pracę i funkcje urządzenia. Przede wszystkim jest nowy czip A18 Pro, oferujący doskonałą wydajność i efektywność energetyczną. Procesor obsługuje zaawansowane funkcje foto i wideo, a także zapewnia najlepsze w historii Apple doświadczenia w grach klasy AAA. Pojawił się także nowy przycisk Sterowanie aparatem, który pozwala kontrolować spust migawki – gratka dla mobilnych fotografów.

Od 5 299 PLN, www.apple.com/pl

NAJLEPSZY SMARTFON MID-RANGE

OPPO Reno12 5G

Mnogość modeli telefonów średniego segmentu jest tak duża, że wybór tego jedynego może nie być prosty. Postawiliśmy na inteligentne rozwiązania wspierane AI, ale i technologie użytkowe, które podnoszą walory korzystania z telefonu każdego dnia. OPPO oferuje smartfon z zakrzywionym ekranem 3D o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zarówno obudowa, jak i ekran zostały wykonane z trwałych i odpornych materiałów. Imponująca jest także wyspa z aparatami. Zestaw składający się z obiektywu głównego 50 Mp, obiektywu makro i ultraszerokokątnego, a także 32 Mp obiektyw do selfie zadowoli każdego fotografa mobilnego.

1 549 PLN, www.oppo.com

NAJLEPSZY APARAT

Sony Alpha α1 II

Fotografia mobilna poczyniła gigantyczny progres, ale nigdy nie zastąpi profesjonalnych zdjęć przygotowanych przy pomocy aparatu. W tym wyścigu stabilną pozycję osiągnęło Sony ze swoją serią Alpha. Korpus α1 II oferuje wysoką rozdzielczość 50 megapikseli, system AF rozpoznający obiekty z użyciem sztucznej inteligencji, tryb zdjęć seryjnych oraz zaawansowaną organizację pracy, która zapewnia profesjonalistom wysoką efektywność i swobodę podczas fotografowania. Dedykowany procesor, wykorzystujący sztuczną inteligencję, pomaga dokładniej rozpoznawać osoby poprzez szacowanie postawy człowieka i wspomaga dokładne rozpoznawanie innych obiektów: zwierząt, pojazdów czy owadów.

32 999 PLN, www.sony.pl

NAJLEPSZY LAPTOP

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Laptop jest urządzeniem bardzo osobistym i mobilnym, ale oczekujemy od niego też wydajnej i efektywnej pracy. Takim z pewnością jest Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Smukła, acz solidna obudowa predestynuje go do częstych podróży z właścicielem. Wysokiej jakości 15,3-calowy ekran o rozdzielczości 2880×1800 px, w połączeniu ze 100% pokryciem palety sRGB oraz 100% DCI-P3, zapewnia możliwość pracy, ale i rozrywki w każdych warunkach. Funkcjonalność zwiększa dotykowy ekran. Wydajność podczas pracy gwarantują jakościowe podzespoły – procesor Intel Core Ultra 7, wspierany przez sztuczną inteligencję.

Od 5 999 PLN, www.lenovo.com

NAJLEPSZY TELEWIZOR

Sony BRAVIA 9

Sony ogłosiło w 2024 roku powrót kina do domu i nie pozostawia tego sloganu jedynie pustym hasłem. Potwierdzeniem kinowej jakości w domowym zaciszu jest BRAVIA 9. Telewizor, którego wyróżnikiem jest wyświetlacz XR Triluminos Pro, pozwala zreprodukować ponad miliard kolorów, z subtelnie zróżnicowanymi barwami i nasyceniem. W zestawie kinowych technologii znajdują się także X-Wide Angle zapewniająca spójne kąty oglądania i X-Anti Reflection, która pozwala uniknąć niepożądanych rozpraszaczy wizualnych. BRAVIA 9 oferuje także parę skierowanych ku górze głośników wysokotonowych w swoim akustycznym systemie multi-audio, aby uzyskać bardziej wciągający dźwięk przestrzenny.

Od 13 999 PLN, www.sony.pl

NAJLEPSZY TELEWIZOR 8K

Samsung QN900D

Rosnąca dostępność materiałów w wysokiej rozdzielczości, a także rozwijające się technologie skalowania obrazu powodują większe zapotrzebowanie na ekrany potrafiące odtwarzać tak wysokiej jakości obraz. Drogą tą podąża Samsung, który w każdym roku modelowym dodaje do swojego portfolio produkty spełniające oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. I tak model QN900D wykorzystuje technologię Skalowania AI 8K Pro obsługiwaną przez 512 sieci neuronowych. Autorski procesor NQ8 AI Gen3 optymalizuje zarówno obraz, jak i dźwięk, aby zapewnić widzowi wrażenia najwyższej jakości niezależnie od tego, czy ogląda treści w serwisie VOD, transmisję sportową na żywo czy gra w ulubione gry.

Od 16 999 PLN, www.samsung.com

NAJLEPSZY SAMOCHÓD

Cupra Terramar

Hiszpańska marka w zasadzie od momentu debiutu w 2018 roku szturmem zdobywa rzesze oddanych fanów. Kiedy ujarzmisz ten południowy temperament, za kierownicą Cupry Terramar możesz poczuć komfort i przyjemność z jazdy. Jest to przede wszystkim zasługa muskularnej sylwetki auta, z wydłużonym przodem i masywnymi liniami bocznymi. Choć początkowo może sprawiać wrażenie ciężkiego SUV-a, w rzeczywistości to zwinny drapieżnik, który jest zawsze gotowy do jazdy. Pod maską podstawowej wersji znajduje się silnik hybrydowy Plug-in o mocy 272 KM, który zapewnia zasięg do 100 km. We wnętrzu Cupra zachwyca detalami i oświetleniem.

Od 117 500 PLN, www.cupraofficial.pl

NAJLEPSZY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

Porsche Macan 4

Kiedy pierwszy raz wsiadasz za kierownicę Porsche, od razu czujesz tę iskrę. Mimo iż nowy Macan jest samochodem elektrycznym i próżno szukać tutaj klasycznego zapłonu, rozpala marzenia. To połączenie wszystkich, najlepszych cech marki ze świeżym, nowoczesnym powiewem. W kabinie uderza cyfrowy przepych z indywidualnym kreatorem. 300 kW, 650 Nm momentu obrotowego, napęd na wszystkie koła o wysokich osiągach – powodują, że Porsche jest dynamiczne, zwrotne i świetnie się je prowadzi. Wbrew dziedzictwu marki nie jest to jednak sportowa maszyna – to miejski pojazd, ale z charakterem, który do 100 dojedzie w nieco ponad 5 sekund. Maksymalny deklarowany zasięg to ponad 600 km.

Od 386 000 PLN, www.porsche.com

NAJLEPSZE URZĄDZENIE SIECIOWE

TP-Link Archer BE800

Operatorzy usług internetowych dostarczają do naszych domów internet o coraz wyższej prędkości. Jednak najczęściej przeszkodą do wykorzystania przepustowości łącza jest router. Ten, który zwyciężył w naszym plebiscycie, jest urządzeniem z przyszłości. Jest trzypasmowy, z obsługą Wi-Fi 7, zapewniając płynne strumieniowanie 4K/8K, immersyjne rozgrywki AR/VR i błyskawiczne pobieranie plików. Obsługuje MultiLink Operation (MLO), dzięki czemu zwiększa przepustowość, obniża opóźnienia i poprawia niezawodność. Jego wydajność jest zasługą 8 anten i technologii Beamforming, która zapewnia maksymalny zasięg, większą pojemność, silniejszy sygnał i stabilniejsze połączenia.

2 123 PLN, www.tp-link.com

NAJLEPSZE AKCESORIUM

Native Union Voyage

Akcesoria, które zabieramy ze sobą do pracy czy na wakacyjny wyjazd muszą być funkcjonalne i użyteczne, aby spełniały powierzone im zadania. Firma Native Union z dużą uwagą słucha swoich klientów, a opracowana przez nich ładowarka Voyage bliska jest perfekcji. To gadżet, który jednocześnie może ładować iPhone’a oraz AirPodsy lub Apple Watcha. Podczas uzupełniania energii możemy korzystać z trybów StandBy oraz MagSafe. Podróżnicy docenią kompaktowy rozmiar oraz możliwość wykorzystania jako podstawki pod telefon podczas oglądania filmu. Esteci zauważą, że ładowarka jest wykonana z przyjemnych dla oka materiałów, a przemyślana konstrukcja zadowoli największych malkontentów.

459 PLN, www.nativeunion.com

NAJLEPSZY GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY

Devialet Phantom I

Devialet Phantom I wygląda jak dzieło sztuki nowoczesnej, choć wciąż użytkowej. W tej kulistej formie upakowano elektroniki aż po brzegi, a każdy element odpowiada za uzyskanie jak najlepszego, najbardziej wiernego, spektakularnego dźwięku. Głośnik generuje dźwięk o natężeniu porównywalnym do tego, jakiego można zaznać podczas koncertów rockowych. Obudowa Phantoma I mieści bowiem system audio o mocy 1 100 W RMS. Głośnik przy pomocy Bluetooth, Wi-Fi czy AirPlay 2 można połączyć z serwisami streamingowymi, a także tysiącami internetowych stacji radiowych z całego świata.

12 999 PLN, www.tophifi.pl

NAJLEPSZY PRODUKT GAMINGOWY

WD_BLACK SN850P 8TB

Kiedy PlayStation wydało aktualizację i pozwoliło wyposażyć dodatkowe gniazdo M.2 w dysk SSD, oniemieliśmy z zachwytu. Trzy lata później te „pomocnicze” gigabajty, nawet jeśli było ich 1 000, na niewiele się zdają zwłaszcza, kiedy średnia wielkość gry to około 100 GB, a są już takie, które grubo przekraczają 200 GB. I w tym wypadku nie ma już nic śmiesznego, kiedy myśli się o dodatkowym nośniku o pojemności 8 TB do PS5. W końcu biblioteka, nowości, archiwum, tytuły sentymentalne – to wszystko trzeba gdzieś trzymać. WD_BLACK SN850P jest nadal jedynym, licencjonowanym przez PlayStation dyskiem do PS5. Nie pozostaje zatem nic innego jak ustawić świnkę skarbonkę koło konsoli.

4 800 PLN, www.shop.sandisk.com/pl-pl/

NAJLEPSZY ROBOT ODKURZAJĄCY

Roborock S8 MaxV Ultra

Rok 2024 z pewnością przyniósł niespotykany wcześniej rozkwit w segmencie autonomicznych odkurzaczy, ale numerem jeden został Roborock S8 MaxV Ultra. To przede wszystkim najmocniejsza w tej klasie jednostka sprzątająca z mocą ssania 10 000 Pa z technologią HyperFace do perfekcyjnego zbierania drobinek kurzu. To także CarpetBoost+ System, który po wjeździe na miękki dywan czy wykładzinę zwiększa o 30% wydajność odkurzania. Odkurzacz wyposażony jest w wibrującą nakładkę, która zmywa na mokro z częstotliwością 4 000 ruchów na minutę, ale jednocześnie przy wykryciu miękkiej powierzchni, unosi ją, zatem nie ma obawy o zmoczenie dywanu.

5 149 PLN, www.roborock-poland.pl

NAJLEPSZE URZĄDZENIE DO SPRZĄTANIA

Dyson WashG1

Dyson swoimi innowacjami zachwyca użytkowników i zawstydza konkurencję. I nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu WashG1. Ten wysokoobrotowy mop sprząta na sucho i mokro świeże zanieczyszczenia, zaschnięte plamy i uporczywe zabrudzenia z twardych powierzchni. A inżynierowie opracowali dla niego tryb samooczyszczenia – rolek oraz zbiornika na wodę. Największą zaletą WashG1 jest system zmechanizowanych rolek, który na sucho i na mokro zbiera najdrobniejsze okruszki i sporej wielkości pozostałości, a także sierść zwierząt. Wygodna jest także długość pracy na baterii, która pozwala na 35 minut sprzątania i doprowadzenie do higienicznej czystości nawet 290 m2.

2 999 PLN, www.dyson.pl

NAJLEPSZY PRODUKT OŚWIETLENIOWY

Nanoleaf Skylight

Oświetlenie czy to ścienne czy sufitowe w większości inteligentnych domów nie wygląda tak jak choćby 5 lat temu. Chętniej wybieramy rozwiązania energooszczędne, nie wymagające konserwacji i pozwalające na zdalne sterowanie. W tej kategorii króluje Nanoleaf. Skylight to modułowe panele sufitowe, które umieszczone w salonie czy sypialni w kilka chwil zmienią to pomieszczenie w klimatyczną przestrzeń. Oczywiście całą instalacją sterujemy z poziomu aplikacji ręcznie lub wg ustalonego harmonogramu, korzystając z gotowych presetów, tworząc autorskie lub dostosowujące się np. do rytmu granej muzyki. Zaletą jest także swobodne rozbudowanie systemu.

969 PLN, www.nanoleaf.me

NAJLEPSZY PRODUKT SMART HOME

Yale Linus L2

Kiedy w 2024 roku sąsiedzi nie używają kluczy do drzwi, a te otwierają się przed nimi niczym sezam, z pewnością korzystają z bekluczykowego systemu ryglowania, a w tej kategorii prymusem jest druga wersja zamka Linus austriackiej firmy Yale. Jest on mniejszy, ale i bardziej wydajny niż pierwowzór i z łatwością zamontujemy go na większości wkładek europejskich, bez konieczności wymiany zamka, skrzydła drzwi czy ościeżnicy. We wnętrzu znajduje się moduł Bluetooth i Wi-Fi i to one pozwalają na bezproblemową łączność – tak przy pomocy aplikacji w telefonie czy smartwatchu, ale i np. asystentów głosowych.

890 PLN, www.yalehome.com

NAJLEPSZY DESIGN

BMW Vision Neue Klasse

Jeśli to jest przyszłość motoryzacji, to jesteśmy na nią w pełni gotowi: seria samochodów koncepcyjnych BMW Vision Neue Klasse wygląda oszałamiająco i jest rodzajem pojazdu, który można by zobaczyć poruszający się bez wysiłku po rozświetlonych neonami ulicach miasta w filmie rozgrywającym się za 100 lat. To potężny samochód wyposażony w innowacyjny i interaktywny wyświetlacz przezierny, który BMW nazywa Panoramic Vision – wypełniający całą przednią szybę i widoczny dla wszystkich w samochodzie, nie tylko dla kierowcy. Wszystko inne jest pięknie minimalistyczne: reflektory wbudowane w grill, klamki drzwi z e-ink, a nawet wytłoczone logo BMW na masce.

www.bmw.pl

NAJLEPSZE FILMY

1/ Anora

2/ Memoir of a Snail

3/ I’m Still Here

4/ Look Back

5/ Furiosa: A Mad Max Saga

6/ The Substance

7/ Dune: Part Two

8/ The Remarkable Life of Ibelin

9/ The Wild Robot

10/ I Saw the TV Glow

To nie był tak dobry rok dla filmu jak 2023, ale pojawiło się w nim kilka perełek wartych nie tylko obejrzenia, ale zapisania w pamięci na dłużej. Powrót po piętnastu latach na reżyserski fotel Adama Elliota, twórcy Mary and Max, dał nam kolejny wyciskacz łez w postaci Memoir of a Snail. Zaskoczył film The Substance, będący niczym adaptacja jakiegoś zagubionego pomysłu Davida Cronenberga zrealizowana przez Darrena Aronofsky’ego z przełomu wieków. Choć na Diunie postawiłem krzyżyk po premierze pierwszej części, druga okazała się być dużym sukcesem w swoim gatunku i zmienić moją opinię o wersji Denisa Villeneuve. Furiosa również okazała się nie być zwyczajowym skokiem na kasę i szkoda, że nie docenili jej ani widzowie, ani krytycy. Wszyscy jednak zgodnym głosem mówili o Anorze. I faktycznie, po The Florida Project i Red Rocket, tym filmem Sean Baker zalicza swojego hat-tricka.

NAJLEPSZE ALBUMY MUZYCZNE

1/ Magdalena Bay Imaginal Disk

2/ Charli XCX Brat

3/ The Cure Songs of a Lost World

4/ Mount EeriE Night Palace

5/ Geordie GreepThe New Sound

6/ Godspeed You! Black Emperor ”No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead”

7/ Father John Misty Mahashmashana

8/ Beth Gibbons Lives Outgrown

9/ Ulcerate Cutting the Throat of God

10/ Adrianne Lenker Bright Future

Dla melomanów to był naprawdę wspaniały rok i jeśli wybranie 50 najlepszych albumów byłoby dla mnie trudne, to wytypowanie topowej dziesiątki trzeba uznać za wyzwanie totalne. Po burzliwych, wewnętrznych naradach mam werdykt. Na początek przyznam, że nie spodziewałem się, że po ćwierć wieku przeciętności, The Cure nagra fenomenalny, melancholijno-eteryczny krążek. Joshua Tillman, szerzej znany jako Father John Misty, przygotuje niesamowitą mieszankę utworów osadzonych w baroque popie, a Phil Elverum (Mount Eeerie) po prostu zrobi swoje. A przecież w dziesiątce nie zmieścił się nawet Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Iglooghost czy Knocked Loose, żonglując skrajnymi gatunkami. Ostatecznie mocno zwycięski okazał się pop – ten elektroniczno-taneczny od Charli XCX zachęca do hedonistycznej zabawy, a neo-psychodeliczny od Magdaleny Bay zabiera nas na surrealistyczną wyprawę, na której linie czasu i przestrzeni zdają się przeplatać, fascynując z każdym kolejnym odsłuchem.

NAJLEPSZE GRY

1/ Persona 3 Reload

2/ Metaphor: ReFantazio

3/ Astro Bot

4/ Final Fantasy VII Rebirth

5/ Like a Dragon: Infinite Wealth

6/ Silent Hill 2

7/ Animal Well

8/ Lorelei and the Laser Eyes

9/ Nine Sols

10/ Tekken 8

Jeśli rok 2023 stał w świecie gamingu horrorem, dając nam Resident Evil 4, Alan Wake 2 i Dead Space, 2024 należy do japońskich gier RPG. W pewnym sensie można utyskiwać, że znów wielkie tytuły to głównie remake’i i reinterpretacje, ale kiedy zostają wykonane z taką pieczołowitością jak w przypadku Persona 3 Reload i Final Fantasy VII Rebirth, trudno się na to obrażać. Cieszą również absolutnie nowe produkcje, szczególnie oryginalna gra logiczna Lorelei and the Laser Eyes czy też zaskakujące Nine Sols, ale być może największym zaskoczeniem jest fakt, że PlayStation ma po latach w końcu naprawdę godną swojej marki platformówkę nowej generacji, czyli Astro Bot. Wbrew obawom sprzed roku, premiera Silent Hill 2 obroniła polskiego dewelopera, a TEKKEN 8 okazał się kolejnym strzałem w dziesiątkę, który będzie nas cieszył przez lata.