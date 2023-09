Yale Smart Gate and Garage Opener już w ofercie

Yale, dostawca inteligentnych rozwiązań do zabezpieczenia domu, wprowadził do oferty urządzenie smart zaprojektowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie we wszystkich punktach wejścia do naszych domów.

Łatwy w instalacji, kompaktowy Yale Smart Gate and Garage Opener zaprojektowany jest tak, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowy dostęp do bram i garaży przy pomocy smartfona. Produkt umożliwia konsumentom otwieranie i zamykanie bram i drzwi garażowych, gdy zbliżają się lub wychodzą, bez konieczności szukania pilota. Otrzymują też powiadomienie, jeśli ktoś otworzy lub zamknie bramę czy garaż i mogą sprawdzić historię dostępu w dowolnym momencie, bez względu na to, gdzie się znajdują, za pośrednictwem rejestru aktywności w aplikacji Yale Home.

Za pomocą kodu lub klucza wirtualnego można zdalnie udzielać stałego lub tymczasowego dostępu rodzinie, przyjaciołom lub zaufanym usługodawcom w aplikacji Yale Home. Dodanie inteligentnej klawiatury jest również szczególnie przydatne w zapewnianiu znajomym i zaufanym osobom wejścia i wyjścia przez bramę wjazdową lub garażową, bez konieczności korzystania z aplikacji. Na przykład, zamiast czekać cały dzień w domu na przesyłkę, użytkownik może udzielić dostępu kurierowi, podając mu kod PIN do garażu, w którym ma zostawić paczkę. Dla pełnego spokoju, za pośrednictwem aplikacji konsumenci mogą również monitorować każdy dostęp do swojego garażu i bramy, również ten niepożądany.

Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Asystentem Google, umożliwiając użytkownikom otwieranie i zamykanie bram i drzwi garażowych dla gości za pomocą poleceń głosowych.

Aplikacja Yale Home otwiera przed użytkownikami Yale drzwi na świat nowych możliwości związanych z zarządzaniem i monitorowaniem inteligentnego otwieracza Smart Gate and Garage Opener. Za pomocą tej jednej aplikacji można sterować nie tylko otwieraniem bramy i garażu, ale również drzwi frontowych i tylnych (zamki Yale, np. Linus Smart Lock), co zapewnia wygodę i elastyczność zabieganym konsumentom.