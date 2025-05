Aparaty podróżne

Oczywiście, dziś wiele można powiedzieć o aparatach w smartfonach. Prawie zawsze będą one wystarczające – producenci robią ciągle więcej, by skusić nas coraz lepszymi obiektywami i specyfikacjami sensorów.

Do codziennego fotografowania sprawdzają się doskonale, ale czasem robisz coś – albo wybierasz się gdzieś – co zasługuje na sprzęt, który jest po prostu odrobinę lepszy, co pomoże zapewnić wyższą możliwą jakość zdjęć.

Właśnie wtedy jeden z kompaktowych aparatów z tych stron może naprawdę pomóc ci wejść na wyższy poziom.

Wszystkie wymienione tu aparaty mają sensory większe niż te, które znajdziesz w większości smartfonów, a przy tym są wyposażone w obiektywy, które z łatwością prześcigną te z telefonu.

Zobaczysz też, że aparaty te dobrze wyglądają. Niektóre z nich mają klasyczny, vintage’owy czy retro wygląd, podczas gdy inne po prostu sprawiają, że wyglądasz bardziej „profesjonalnie” niż przeciętny użytkownik aparatu w smartfonie.

Więc jeśli masz przed sobą wielkie wakacje, albo po prostu chcesz coś na codzienne wypady do parku, rzuć okiem na te poręczne aparaty i zobacz, który najbardziej przypadnie ci do gustu.

FUJIFILM X100 VI

X100 VI może cię zainteresować dzięki bardzo dużemu sensorowi APS-C i znakomitemu obiektywowi o ekwiwalencie 35 mm, który świetnie sprawdza się w fotografii ulicznej i podróżniczej. Do tego wygląda wyjątkowo atrakcyjnie. Jest bardzo drogi, przez co straci wśród wielu osób na swojej atrakcyjności nawet na rzecz klasycznych lustrzanek, ale jeśli uda ci się go upolować w dobrej cenie, jest duża szansa, że mijani ludzie będą ci zazdrościć.

8 499 PLN, www.fujifilm-x.com

Sony ZV-1 Mark II

Jeśli równie mocno jak fotografią interesujesz się wideo, ZV-1 Mark II to idealny wybór. Ma sensor typu 1 cal i uniwersalny obiektyw 18-50 mm. Dzięki odchylanemu ekranowi, mikrofonowi z trzema kapsułami i wbudowanemu edytorowi vlogów, jest doskonały do tworzenia materiałów na reelsy i shortsy. Ale świetnie sprawdza się też w fotografii – to znakomity aparat uniwersalny w rozsądnej cenie.

4 299 PLN, www.sony.pl

Leica D-Lux 8

Z dużym sensorem typu 4/3 i praktycznym obiektywem 24-75 mm ten sprytny, mały aparat jest idealny na city breaki i lekkie podróżowanie, oferując przy tym solidne możliwości. Wygląda atrakcyjnie i ta mała czerwona kropka Leica z pewnością przyciągnie pożądliwe spojrzenia – a jednocześnie nie zajmuje zbyt dużo miejsca w bagażu. Jest dość drogi, ale jego wszechstronność to rekompensuje – vlogerzy mogą zarazem narzekać na brak ruchomego ekranu, przycinanie video w 4K, brak stabilizacji i HDR-u.

7 350 PLN, leica-camera.com

RICOH GRIIIX

Ten aparat, mieszczący się w kieszeni, jest świetny do tworzenia wysokiej jakości zdjęć ulicznych i podróżniczych. Ma duży sensor APS-C połączony z obiektywem o ekwiwalencie 40 mm. Jego design jest dość powściągliwy, co jednak sprawia, że jest mały i lekki, a do tego łatwy w obsłudze jedną ręką – dobrze nadaje się do reagowania na sceny rozgrywające się przed tobą. Auto-focus mógłby być jednak trochę lepszy, a aparat łatwo się przegrzewa, więc nie nadaje się do ciepłych krajów.

4 699 PLN, www.ricohgr.eu