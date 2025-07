EA SPORTS FC 25 dostępne w chmurze na telewizorach i monitorach Samsung

Miłośnicy piłkarskich emocji mogą już teraz rozegrać mecz w najnowszej odsłonie EA SPORTS FC 25 bez konsoli – wystarczy telewizor lub monitor Samsung z dostępem do Samsung Gaming Hub. Dzięki współpracy marek Samsung, Electronic Arts i Xbox, gra trafiła do chmurowej aplikacji Xbox dostępnej bezpośrednio na wybranych urządzeniach producenta.

To nie koniec dobrych wieści – w ramach promocji „Samsung – Graj z Xbox Game Pass Ultimate” nowi użytkownicy mogą otrzymać 2-miesięczny, bezpłatny dostęp do Game Pass Ultimate, który obejmuje również usługę EA Play. Aby skorzystać z oferty, wystarczy uruchomić aplikację Samsung Promotion, kliknąć baner informujący o promocji i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Kod aktywacyjny mogą wykorzystać osoby, które wcześniej nie korzystały z Xbox Game Pass Ultimate.

– Cieszymy się, że możemy wprowadzić EA SPORTS FC 25 do telewizorów i monitorów Samsung za pośrednictwem chmury Samsung Gaming Hub – mówi Hun Lee, wiceprezes działu Visual Display w Samsung Electronics. – Naszym celem jest zapewnianie fanom piłki nożnej ekscytującej rozrywki – zarówno w postaci transmisji meczów, jak i ich cyfrowych odpowiedników.

FC 25 to kolejna odsłona futbolowego symulatora, oferująca realistyczne rozgrywki klubowe, tryb 5v5 Rush oraz pełne taktyczne panowanie dzięki systemowi FC IQ. Gra zawiera ponad 19 tysięcy zawodników, 700 zespołów, 120 stadionów i 30 lig – w tym najpopularniejsze rozgrywki z całego świata.

Samsung Gaming Hub, dostępny m.in. na modelach Neo QLED 8K, 4K, OLED, The Frame i The Frame Pro z 2025 roku, daje dostęp do tysięcy gier w chmurze – bez konsoli, kabli czy długich instalacji. Urządzenia te wykorzystują technologię Samsung Vision AI, która dopasowuje ustawienia obrazu, dźwięku i funkcje smart do stylu życia użytkownika, a także wspiera zarządzanie inteligentnym domem.

Samsung jako pierwszy producent zintegrował usługę Xbox Cloud Gaming (Beta) bezpośrednio z telewizorami i monitorami, oferując obok EA SPORTS FC 25 również inne tytuły z platform takich jak NVIDIA GeForce NOW i Amazon Luna.

Więcej informacji o Samsung Gaming Hub i wspieranych urządzeniach można znaleźć na stronie: www.samsung.com.