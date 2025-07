Dreame Brand Month wystartował

Dreame Brand Month w Polsce przynosi wakacyjne rabaty na flagowe roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia Wet&Dry oraz suszarki do włosów. Akcja potrwa od 3 do 31 lipca 2025 roku w największych sieciach z elektroniką użytkową w Polsce oraz w oficjalnych kanałach sprzedażowych marki.

Do końca lipca 2025 roku obowiązywać będzie w Polsce Dreame Brand Month. W tym czasie zainteresowani będą mogli skorzystać z dedykowanych promocji na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne marki. To wyjątkowa okazja dla polskich konsumentów, aby zapoznać się z portfolio urządzeń Dreame oraz ich zakupu w atrakcyjnych cenach promocyjnych.

Robot sprzątający nowej generacji w centrum uwagi

Główną gwiazdą Dreame Brand Month jest robot sprzątający Dreame X50 Ultra. Jego sugerowana cena katalogowa to 5 999 PLN, a teraz można go znaleźć nawet za 4 199 PLN. Ten flagowy, wyposażony w rewolucyjny system ProLeap (pokonywanie nawet 6-centymetrowych progów) model reprezentuje szczyt osiągnięć technologicznych marki. Urządzenie oferuje niezrównaną siłę ssania (20 000 Pa) oraz system zaawansowanej technologii VersaLift Navigation. Poza tym, że zapewnia ona niezwykle dokładne poruszanie, umożliwia sprzątanie pod niskimi meblami, ponieważ wieżyczka z laserowym miernikiem odległości może obniżyć się, aby całkowita wysokość robota wynosiła zaledwie 89 mm. Dodatkowo technologia HyperStream DuoBrush gwarantuje maksymalną skuteczność na wszystkich typach podłóg oraz doskonale radzi sobie z długimi włosami. Wszechstronna stacja dokująca PowerDock zapewnia niezwykłą samodzielność robota.

Każdy, kto szuka wydajnego i efektywnego robota sprzątającego, ale nie chce nadmiernie obciążać domowego budżetu, powinien poszukać promocyjnej oferty na model Dreame L10s Ultra Gen 2, a można go znaleźć w cenie 1 899 PLN (sugerowana cena katalogowa to 2 599 PLN). Urządzenie oferuje precyzyjne mapowanie przestrzeni i inteligentną nawigację, dzięki czemu skutecznie omija przeszkody i dociera do każdego zakamarka. Imponująca siła ssania na poziomie 10 000 Pa sprawia, że bez problemu radzi sobie z kurzem, okruchami czy sierścią zwierząt. Robot wyposażono w funkcje znane z droższych modeli, takie jak automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, system czyszczenia nakładek mopujących, czy automatyczne uzupełnianie wody, aby był niemal bezobsługowy.

Najnowszy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania

W tej kategorii podczas Brand Month wyróżnia bezprzewodowy odkurzacz pionowy Wet&Dry Dreame H15 Pro. W ramach obowiązującej promocji będzie można znaleźć nawet w cenie 2 099 PLN, podczas gdy jego sugerowana cena katalogowa to 2 999 PLN. To urządzenie reprezentujące najnowszą generację odkurzaczy pionowych z funkcją mopowania w kompaktowym wydaniu. Model wyposażony w przełomową technologię GapFree AI DescendReach oraz wysoką siłę ssania 21 000 Pa, która radzi sobie z każdym rodzajem zabrudzenia. Inteligentny system automatycznego czyszczenia oraz imponujący czas pracy do 60 minut czynią z tego urządzenia idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Odkurza i mopuje, gdy potrzebujesz

Technologicznym przebojem Brand Month jest bezprzewodowy odkurzacz Dreame Z30 Aquacycle. Podczas promocji będzie można znaleźć nawet w cenie 2 299 PLN. Jest to konwencjonalny odkurzacz pionowy, który charakteryzuje się potężną siła ssania, na poziomie do 28 000 Pa. W połączeniu z inteligentnym systemem kontroli wielkości i ilości zbieranych zabrudzeń zapewnia profesjonalne rezultaty sprzątania. Dreame Z30 AquaCycle wyposażono w oparty na filtrze HEPA H14 system filtracji oraz wyświetlacz LED, który dostarcza szerokich informacji na temat pracy i stanu urządzenia. Największym wyróżnikiem tego modelu jest jednak fakt, że w kilka sekund można przekształcić go w urządzenie sprzątające również na mokro. Wszystko za sprawą dostępnej w zestawie specjalnej głowicy AquaCycle.

Dla tych, którzy poszukują efektywnego odkurzacza pionowego, ale niekoniecznie z opcją pracy na mokro, podczas Brand Month, Dreame proponuję model Z20. Charakteryzuje się on imponującą siłą ssania – do 25 000 Pa oraz wyposażeniem w zaawansowany system filtracji HEPA H14. Dzięki temu skutecznie zatrzymuje drobiny o średnicy nawet 0,3 μm, eliminując kurz czy bakterie z efektywnością na poziomie 99,99%. Jedno pełne naładowanie pozwala na nawet 90 minut pracy, a czytelny wyświetlacz LCD znacząco ułatwia obsługę urządzenia. Jak przystało na odkurzacz pionowy od Dreame, również model Z20 dostarczany jest z bogatym zestawem akcesoriów. Obecnie można go znaleźć nawet za 1 429 PLN (sugerowana cena katalogowa to 1 949 PLN).

Pielęgnacja włosów na najwyższym poziomie

Segment beauty reprezentuje suszarka do włosów Dreame Glory Pocket, którą w ramach Brand Month będzie można znaleźć nawet w cenie 359 PLN. To kompaktowe urządzenie stanowi doskonały przykład połączenia zaawansowanej technologii z praktycznością codziennego użytkowania. Wyposażona w wysokowydajny silnik bezszczotkowy zapewnia błyskawiczne suszenie przy minimalnym poziomie hałasu. Pięć różnych trybów pracy pozwala na precyzyjne dostosowanie temperatury i intensywności przepływu powietrza do indywidualnych potrzeb różnych typów włosów. Zaawansowana technologia jonizująca chroni strukturę włosa przed uszkodzeniami, zachowując naturalny blask i elastyczność. Czy wielka moc może iść w parze z ergonomią? Dreame Pocket pokazuje, że tak – jej ergonomiczna, składana konstrukcja sprawią, że z powodzeniem może towarzyszyć podczas wakacyjnej eskapady.

Gdy potrzebne ostre cięcie

Na Brand Month Dreame poleca najnowszy robot koszący w swojej ofercie – A2 z systemem nawigacji OmniSense 2.0, który wspierany jest przez kamerę AI. Już podczas pierwszej konfiguracji ujawnia swoje atuty: dzięki laserowemu skanowaniu przestrzeni i algorytmom identyfikacji wizualnej, precyzyjnie rozpoznaje obszary porośnięte trawą i odróżnia je od innych powierzchni. Podczas koszenia przy obrzeżach, technologia EdgeMaster automatycznie przesuwa tarczę tnącą do skraju robota, umożliwiając dokładne cięcie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dreame A2 został zaprojektowany z myślą o ogrodach o powierzchni do 3 000 m². Dzięki technologii OmniSense 2.0, wyróżnia się nie tylko precyzją działania, ale i niezawodnością w trudnych warunkach – takich jak słabe oświetlenie, wyboisty teren czy ograniczona łączność. Podczas Dreame Brand Month można go znaleźć nawet w cenie 9 399 PLN. (sugerowana cena katalogowa to 11 799 PLN).

Dostępność w ramach Brand Month

Wszystkie promocyjne urządzenia Dreame Brand Month dostępne są w największych sieciach elektronicznych w Polsce oraz na oficjalnej stronie internetowej marki. Specjalny miesiąc marki trwa od 3 do 31 lipca 2025 roku, oferując konsumentom rozszerzone opcje finansowania, gwarancje producenta oraz profesjonalne wsparcie techniczne.