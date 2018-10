Certyfikaty gwarancją jakości i trwałości telewizora

Zakup nowego produktu najczęściej poprzedzony jest szczegółową analizą – użytkownicy porównują parametry, ceny, szukają opinii. Taki schemat działania odnosi się także do telewizorów. W tym przypadku warto dodatkowo zwrócić uwagę na certyfikaty, które potwierdzają jakość i właściwości, takie jak np. brak efektu wypalenia.

Oferta telewizorów nigdy nie była tak bogata. Wielość producentów, różne technologie i nazewnictwo – wszystko to może być dla użytkowników wyzwaniem. Jeśli chodzi o jakość obrazu i trwałość produktów wspólny mianownik dla całej branży stanowią certyfikaty przyznawane przez renomowane laboratoria i organizacje badawcze. To najlepsze potwierdzenie, że produkt posiada określone parametry (rozdzielczość, jasność, odwzorowanie kolorów) i trwałość (brak efektu wypalenia).

Rynkowe drogowskazy

Każda prestiżowa rekomendacja dla telewizora poprzedzona jest wieloetapowym procesem weryfikacji. Międzynarodowe organizacje podczas testów kierują się ściśle określonymi standardami i procedurami, dlatego ich certyfikaty są najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem parametrów oraz cech analizowanego produktu, a także jego trwałości.

W przypadku telewizorów jednym z kluczowych elementów jest jakość obrazu, to jak sprzęt radzi sobie w różnych warunkach i przy różnym oświetleniu, jak bardzo szczegółowy i realistyczny jest obraz. Rynek bardzo się zmienia. Klienci coraz częściej wybierają modele z dużą, np. 55 calową przekątną ekranu. W zeszłym roku na świecie sprzedano więcej telewizorów UHD niż Full HD, a zgodnie z szacunkami do 2022 roku ich udział w globalnym rynku wzrośnie do 60 proc. Wyższa rozdzielczość i większa przekątna wyznaczają nowe standardy, ale także stawiają przed producentami jeszcze wyższe wymagania jakościowe.

Urządzenia, które spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące rozdzielczości i jakości obrazu mogą uzyskać certyfikaty, takie jak: Ultra High Definition (UHD; przyznawany przez Digital Europe) i 4K UHD (przyznawany przez Consumer Technology Association; CTA™). Certyfikat ULTRA HD PREMIUM™ (przyznawany przez UHD Alliance) potwierdza, że urządzenie, które go otrzymało spełnia rygorystyczne kryteria w zakresie rozdzielczości 4K, dynamiki obrazu (HDR) i odwzorowania szerokiej gamy kolorów. Produkty, które otrzymują ten prestiżowy logotyp – takie jak telewizory czy odtwarzacze UHD Blu-ray – pozwalają odtwarzać treści w najwyższej możliwej jakości obrazu.

Wybierając produkty, które zostały poddane testom sprawdzającym zgodność ze standardami, widzowie mają pewność, że obraz jaki zostanie wyświetlony na ich telewizorze będzie najwyższej jakości.

Dla użytkowników, którzy cenią sobie odwzorowanie kolorów szczególnie ważny będzie też certyfikat przyznawany przez VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker). I tak na przykład w przypadku telewizorów Samsung QLED pozytywna weryfikacja VDE potwierdza, że odtwarzają one 100% kinowej przestrzeni kolorów DCI-P3 przy różnych poziomach jasności obrazu. Kupując telewizor szukajmy więc takiego, w którym natężenie kolorów będzie wysokie bez względu na to, czy oglądamy horror czy kreskówkę. Ten przełom w zakresie jakości obrazu udało się osiągnąć dzięki wprowadzeniu nowych, metalicznych kropek kwantowych. Umożliwiają one wyświetlanie znacząco rozszerzonej palety barw z maksymalną jasnością, oddając przy tym o wiele więcej szczegółów niż było to dotychczas możliwe. W praktyce widzowie otrzymają bardziej realistyczne, dokładne i żywe obrazy HDR o wysokiej jasności, które wiernie oddają rzeczywistość.

W przypadku telewizorów, których cykl życia produktu jest dość długi, ważnym elementem jest trwałość, a w szczególności brak efektu wypalenia. „Wypalenie” lub inaczej „efekt pamięci”, „zjawy” czy „przetrzymania obrazu” znacząco pogarsza wrażenia podczas oglądania. Może pojawić się na niektórych ekranach przy dłuższym czasie wyświetlania statycznego elementu, takiego jak np. logotyp stacji telewizyjnej, którą najczęściej ogląda użytkownik, pasek wiadomości kanału informacyjnego czy interfejs gry oraz ikony. Od tych efektów wolne są telewizory Samsung QLED z 2018 roku, co potwierdza certyfikat Testlab. Produkty, które pomyślnie przeszły złożony i wieloetapowy proces testów (https://www.connect-testlab.com) mogą być uznawane za odporne na efekt wypalenia opisany powyżej. Widzowie zyskują pewność, że jakość obrazu utrzyma się na stałym poziomie w trakcie całego czasu użytkowania.

Gdzie szukać informacji o certyfikatach?

Certyfikaty najczęściej posiadają swoje formy graficzne w postaci charakterystycznych logotypów. Zazwyczaj wyeksponowane są one na stronach produktowych producentów, ale znajdują się także na opakowaniach produktów i w punktach sprzedaży. Zawsze można zajrzeć także do specyfikacji lub dopytać doradcę klienta. W przypadku telewizorów, których zakup najczęściej dokonywany jest raz na kilka lat i wiąże się z większym wydatkiem, warto poświęcić czas na sprawdzenie, czy produkt spełnia branżowe standardy i będzie zgodny z oczekiwaniami.