Nowy smartfon realme C51 w wyjątkowej ofercie cenowej

Nowe urządzenie realme to kontynuacja serii C, która oferuje topowe w swoim segmencie rozwiązania i technologie. Smartfon realme C51 charakteryzuje się aparatem 50 Mp, pamięcią 128 GB i najszybszym, w swojej półce cenowej, ładowaniem SUPERVOOC 33 W. Z okazji oficjalnego rozpoczęcia sprzedaży producent przygotował atrakcyjną ofertę cenową – od dziś do 17 września smartfon realme C51 jest dostępny za 599 PLN.

Nowy realme C51 został wyposażony w pojemną baterię 000 mAh oraz technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W, która umożliwia naładowanie telefonu od 0 do 50% w 28 minut. W porównaniu do swojego poprzednika – modelu C31 – w nowym telefonie realme prędkość ładowania zwiększono w 100%.

realme C51 posiada 128 GB pamięci wewnętrznej, a także gniazdo na 2 karty nano SIM oraz kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia do 2 TB. Płynną pracę smartfona zapewnia ośmiordzeniowy procesor oraz 4 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć dodatkowo o 4 GB, uzyskując 8 GB dynamicznej pamięci RAM. Dzięki temu, użytkownik może zapisywać wszystkie zdjęcia, filmy i gry, bez obaw o wydajną pracę aplikacji w tle.

realme C51 wyposażono w wielofunkcyjny moduł NFC, szybki boczny czytnik linii papilarnych oraz wyjście audio 3,5 mm. Urządzenie obsługuje także technologie Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0 i pracuje w oparciu o system Android 13 z nakładką realme UI T Edition.

Nowy telefon realme z serii C wyposażono w aparat główny z matrycą 50 Mp z przysłoną f/1.8. Z przodu urządzenia znajduje się 5-megapikselowy aparat do selfie. Ponadto realme C51 umożliwia użytkownikom tworzenie zdjęć w unikalnym stylu, dzięki szerokiej gamie innowacyjnych funkcji obrazu i filtrom. Telefon pozwala także na nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080p przy zachowaniu 30 kl./s.

Ekran nowego telefonu realme to wyświetlacz o przekątnej 6,74’’ i częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz maksymalnej jasności 560 nitów.

Dzięki konstrukcji ramki obudowy pod kątem prostym i grubości 7,99 mm realme C51 zapewnia wysoki komfort chwytania i trzymania w dłoni. Tył smukłego telefonu jest wykonany w nowoczesnym, błyszczącym stylu, a połączenie różnych tekstur sprawia, że smartfon ma dynamiczny i modny wygląd. realme C51 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym oraz czarnym.

Smartfon oferuje także „Mini Kapsułę” owiniętą wokół przedniego aparatu. Ta unikalna funkcja wyświetla powiadomienia m.in. o stanie ładowania urządzenia.

Do 17 września realme C51 będzie można zakupić w wyjątkowej ofercie cenowej za 599 PLN. Od 18 września regularna cena realme C51 wyniesie 699 PLN.