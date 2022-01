CES 2022: Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 z dwoma ekranami

CES to dobra okazja, by zaprezentować światu nietypowe pomysły i projekty; niestety, tylko nieliczne doczekają się wersji komercyjnej. Jednym z nich będzie ThinkBook Plus Gen 3 od Lenovo, laptop z dwoma ekranami dotykowymi.

Chociaż eksperymenty z podwójnymi wyświetlaczami nie są nowością (samo Lenovo stworzyło kiedyś urządzenie z e-papierowym ekranem z tyłu obudowy), ThinkBook Plus Gen 3 zaskakuje samymi wymiarami – urządzenie zostało wyposażone w wydłużony (format 21:10) ekran główny 17,3 cala o rozdzielczości 3072×1440 px i odświeżaniu 120 Hz. W dolnej części, przestrzeń podzielona została między klawiaturę bez panelu numerycznego, klasyczny touchpad oraz umiejscowiony z prawej strony panel dotykowy o rozdzielczości 800×1280 px; w obudowie urządzenia schowany jest kompatybilny rysik.

Drugi ekran może być wykorzystany jako dok do konkretnych narzędzi (na przykład pędzli w Photoshopie) lub aplikacji, cyfrowy notatnik lub kalkulator. Dodatkowo, jeśli pracujemy w programie graficznym na głównym wyświetlaczu, możemy przybliżyć wybrany fragment obrazu na mniejszym ekranie, by móc skupić się na jego obróbce. Posiadacze kompatybilnego telefonu, mogą natomiast wyświetlić tutaj ekran swojego smartfona.

Wewnątrz ThinkBooka Plus Gen 3, znajdziemy procesor Intel Core 12 generacji, maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5 oraz do 2 TB pamięci wewnętrznej. Do dyspozycji otrzymamy port Thunderbolt 4, USB-C ze wsparciem DisplayPort, dwa złącza USB-A, wyjście HDMI i minijacka. Urządzenie wspiera także Bluetootha 5.1 i Wi-Fi 6.

Nietypowy laptop od Lenovo trafi do sprzedaży w maju. Jego ceny rozpoczną się od 1 400 USD (ok. 5 650 PLN), a wraz z nim, w sklepach pojawi się także dedykowana torba transportowa. Oprócz ThinkBooka Plus Gen 3, Lenovo zaprezentowało także nowe modele z serii Yoga, ThinkPad X1, ThinkBook i Legion, jak również stację all-in-one Lenovo ThinkCentre i linię ThinkPad Z, z obudowami wykonanymi z materiałów z recyklingu.