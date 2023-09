TEST: DS 3 E-Tense

Już za rok DS stanie się jednym z pierwszych światowych producentów samochodów, który całkowicie porzuci silniki spalinowe i stanie się marką wyłącznie elektryczną. To ma być ogromna zmiana kierunku dla francuskiej firmy, podmiotu wciąż mało znanego wśród większości Polaków, z których liczni nadal postrzegają ją jako część marki Citroën – pomimo dokumentów emancypacyjnych podpisanych prawie osiem lat temu.

DS chce to zmienić jeszcze przed transformacją, wprowadzając odświeżenie swojego najmniejszego modelu DS 3 w połowie cyklu życia, przybywając ze zaktualizowanym elektrycznym układem napędowym, który, jak ma nadzieję, trafi w gusta nowych klientów.

Kontynuując rywalizację w niezwykle konkurencyjnej klasie kompaktowych crossoverów elektrycznych, 3 E-Tense stara się pokonać rywali, takich jak Kia Niro EV i Hyundai Kona Electric, dzięki swojej wysokiej pozycji, kusząc klientów wygodną jazdą, miękkim wnętrzem i trochę większą dawką ekskluzywności.

3 E-Tense to pierwszy samochód, w którym zastosowano nowy silnik elektryczny Stellantis o mocy 154 KM (wzrost o 20 KM w stosunku do starego), który został zaprojektowany tak, aby był cichszy przy niższych prędkościach.

Jest zasilany przez ten sam akumulator 54 kWh (51 kWh użytecznej) jak w nowym Oplu Mokka Electric, co daje mu zasięg 400 km – prawie 80 km więcej niż wcześniej, dzięki dodatkowym 4 kWh pojemności. Można go naładować za pomocą ładowarki o mocy 100 kW od 10 do 80% w zaledwie 30 minut lub w pięć i pół godziny za pomocą ładowarki ściennej o mocy 11 kW.

3 E-Tense ma mnóstwo mocy, jeżdżąc po mieście, ale na otwartej drodze wciąż brakuje mu wystarczającej pary, aby móc zachować najwyższą pewność przy wyprzedzaniu. Niewielki jej poziom powraca, jeśli samochód przestawi się z trybu Eco czy Normal na Sport. Jednak zapewnia to również gryzący moment obrotowy z niższej półki, który sprawia, że będziesz preferować tryb domyślny. Do „setki” auto rozpędza się w 9,1 sekundy, a jego maksymalna prędkość to 150 km/h.

Pomimo niewielkich problemów z przyspieszeniem, 3 E-Tense jest dobrym samochodem do jazdy, choć nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest relaksująca, ale sterowanie nie jest całkowicie pozbawione wyczucia. Miękkie zawieszenie oznacza, że przeważnie ślizgasz się po wybojach na drodze, chociaż przechyły nadwozia są czasami duże i mogą być denerwujące na trudniejszych trasach.

Ponadto samochód ma jeden z najprzyjemniejszych systemów hamowania regeneracyjnego, stworzony dzięki zespołowi wyścigowemu DS Formuły E. Zapewnia idealną równowagę, nie będąc zbyt chwytnym, ale wciąż wystarczająco mocnym, abyś nigdy nie musiał rezygnować z jazdy na jednym pedale.

Fotele ze skóry Nappa były gwiazdami testu, zapewniając poziom komfortu, którego nawet najdłuższa jazda nie byłaby w stanie zepsuć

Również na korzyść 3 E-Tense przemawia jego wygląd. Odważna stylistyka nadal daje mu przewagę nad łagodniejszymi rywalami, tak jak pojawienie się nowej, przyciemnionej, pozbawionej chromu osłony chłodnicy.

DS, który usunął tag „Crossback” z nazwy tego samochodu, oznacza, że DS uważa teraz 3 za pełnoprawny crossover. Jednak choć z tej perspektywy jest crossoverem, nie do końca spełnia tę rolę w naturze. Jedną z jego największych wad jest niewielka przestrzeń z tyłu, co jak twierdzą projektanci, nie jest spowodowane dodaniem akumulatora EV, ponieważ wariant ICE pojawia się w tych samych proporcjach.

DS 3 kupić można od 129 tysięcy złotych, ale wariant elektryczny dopiero od 203 600 PLN, a testowana wersja Opera kosztuje 225 600 PLN. Świeże dodatki obejmują nową kierownicę (taką samą jak w DS 4) i 10,3-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy wyposażony w nową technologię DS Iris. Jednak to fotele ze skóry Nappa – dostępne tylko w najwyższej wersji wyposażenia – były gwiazdami testu, zapewniając poziom komfortu, którego nawet najdłuższa jazda nie byłaby w stanie zepsuć.

3 E-Tense to zdecydowanie samochód, który przyciągnie więcej osób swoim wyglądem niż sposobem prowadzenia. Jest to też tylko krok w przyszłość i wydaje się, że DS czeka znacznie większy sus w niedalekiej przyszłości. Obecnie to fajne auto, które jednak za te pieniądze pozostanie w rynkowej niszy.

Specyfikacja