Debiutują OnePlus Buds Pro 3

Do portoflio OnePlus dołączyły słuchawki OnePlus Buds Pro 3. Zapewniają one wiodącą w swojej klasie redukcję szumów, dźwięk przestrzenny, spersonalizowane profile audio, szybkie ładowanie, najnowsze kodeki audio oraz wysoką jakość dźwięku, co udało się osiągnąć, dzięki współpracy z Dynaudio – duńską firmą specjalizującą się w produkcji głośników premium. OnePlus Buds Pro 3 wyróżnia zupełnie odświeżony design o skóropodobnej teksturze.

Inżynierowie OnePlus wyposażyli premierowe słuchawki w ulepszoną technologię podwójnych przetworników, a co więcej, po raz pierwszy w serii OnePlus Buds Pro, w każdej ze słuchawek zastosowali dwa przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC).

Znana ze słuchawek OnePlus Buds Pro 2 technologia podwójnego przetwornika, została ponownie zastosowana w modelu OnePlus Buds Pro 3 i udoskonalona w wielu aspektach. 11-milimetrowy głośnik niskotonowy posiada teraz dwa magnesy zwiększające jego moc oraz nową ceramiczno-metalową membranę kompozytową. 6-milimetrowy głośnik wysokotonowy również otrzymał ulepszoną membranę, a do tego płaską cewkę drgającą o średnicy 35 mikrometrów i dużej mocy, dzięki czemu nawet najdrobniejsze szczegóły docierają do ucha użytkownika. Takie połączenie zapewnia zarówno głębokie brzmienie basów, jak i czyste wysokie tony. Dźwięk w słuchawkach OnePlus Buds Pro 3 został również zoptymalizowany przez ekspertów z firmy Dynaudio, cieszącej się zaufaniem najlepszych studiów nagraniowych na całym świecie

Ponadto premierowe słuchawki zostały wyposażone w dwa przetworniki cyfrowo-analogowe DAC – w każdej ze słuchawek jeden przetwornik odpowiada za przetwarzanie dźwięku w głośniku niskotonowym, a drugi w głośniku wysokotonowym. Pozwala to osiągnąć wysoką jakość w obu zakresach.

Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 otrzymały również, dotychczas najlepszą w historii słuchawek OnePlus, technologię redukcji szumów – adaptacyjną redukcję szumów (ANC) na poziomie 50 dB. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom płynne dostosowywanie poziomu ANC do aktualnych potrzeb. Tym samym poziom redukcji szumów zmienia się automatycznie (maks. do 50 dB), w zależności od tego, w jakim otoczeniu się znajdujemy.

Takie rozwiązanie pozwoli również zwiększyć żywotność baterii – pomoże uniknąć przypadkowego rozładowania akumulatora spowodowanego ustawieniem wysokiego poziomu redukcji szumów wtedy, kiedy nie jest to potrzebne. Jeśli jednak bateria się wyczerpie, umieszczenie słuchawek w etui na 10 minut da nam kolejne 5 godzin użytkowania. Pełne naładowanie OnePlus Buds Pro 3 zapewnia natomiast 43 godziny słuchania muzyki.

OnePlus Buds Pro 3 to również nowy, stylowy design. Słuchawki są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej (Midnight Opus) i beżowej (Lunar Radiance), dla których charakterystyczne jest dwukolorowe wykończenie. Ergonomiczne, skórzane etui może być ładowane bezprzewodowo przez kompatybilne telefony, takie jak OnePlus 12.

Dzięki intuicyjnemu sterowaniu, zmienimy poziom głośności na każdej słuchawce – wystarczy, że przesuniemy palcem w górę i w dół. Możemy także sterować muzyką oraz włączyć i wyłączyć funkcję ANC. Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 oferują również funkcję Google Spatial Audio, technologię Bluetooth 5.4 oraz Google Fast Pair.

OnePlus Buds Pro 3 to najnowsze urządzenie audio od OnePlus, które powstało we współpracy z Dynaudio. Po raz pierwszy firmy pracowały razem, przy tworzeniu OnePlus Buds Pro 2. Teraz OnePlus i Dynaudio ponownie połączyły siły – Dynaudio pomogło zoptymalizować dźwięk słuchawek OnePlus Buds Pro 3, tak aby zapewniły użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Aby wykorzystać pełen potencjał brzmienia głośników, mogą oni wybrać domyślne ustawienia korektora dźwięku Dynaudio.