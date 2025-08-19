Ad image
TP-Link wprowadza nowe kamery 4K i inteligentną centralę Tapo H500

Ciekawe nowości smart home marki

Michał Lis
3 minut(y) czytania

TP-Link rozszerza rodzinę urządzeń Tapo o trzy nowości, które mają szansę stać się kluczowymi elementami inteligentnego domu. Do oferty trafiają dwie kamery 4K – zewnętrzna Tapo C560WS i wewnętrzna Tapo C260 – oraz centrala Tapo H500, która pozwala zbudować spójny i w pełni bezpieczny system monitoringu.

Inteligentna centrala Tapo H500

Sercem ekosystemu jest centrala Tapo H500, obsługująca do 16 kamer i 64 czujniki Tapo. Urządzenie wyposażono w 16 GB pamięci eMMC z możliwością rozbudowy do 16 TB za pomocą dysku HDD/SSD. Dzięki temu użytkownicy mogą przechowywać nagrania lokalnie, bez dodatkowych kosztów abonamentowych.

System działa w pełni szyfrowany (AES 128, TLS 1.2), a wbudowane funkcje AI odpowiadają m.in. za rozpoznawanie twarzy, śledzenie ruchu ludzi, zwierząt i pojazdów oraz łączenie wydarzeń z różnych kamer. Tapo H500 wspiera też standard Matter, co umożliwia integrację z urządzeniami smart home innych producentów. Całość uzupełnia wyjście HDMI do podglądu obrazu na telewizorze oraz wbudowana syrena 110 dB, którą można wykorzystać zarówno jako alarm, jak i dzwonek do drzwi.

Kamera zewnętrzna Tapo C560WS

Model C560WS to obrotowa kamera Wi-Fi o rozdzielczości 4K 8Mp. Zastosowany przetwornik Starlight gwarantuje pełną kolorystykę także nocą, a certyfikat IP66 chroni sprzęt przed deszczem i kurzem. Kamera oferuje 360° obrotu w poziomie i 98° w pionie, dzięki czemu obejmuje szeroki obszar monitorowania. Wsparcie dla Wi-Fi 6 zapewnia płynny podgląd, a funkcje inteligentnego rozpoznawania oraz wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na interaktywną komunikację – np. rozmowę z kurierem przed bramą.

Kamera wewnętrzna Tapo C260

Wnętrza domu zabezpieczy Tapo C260 – kamera z 4K 8 Mp i trybem nocnym Starlight. Dzięki ruchowi 360° w poziomie i 116° w pionie, obejmuje każdy zakątek pomieszczenia. Zaawansowane algorytmy AI rozróżniają ludzi, zwierzęta i pojazdy, redukując liczbę niepotrzebnych powiadomień. Urządzenie może działać zarówno w sieci Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), jak i przewodowo. Dwukierunkowe audio pozwala wykorzystać ją jako interkom – przydatny np. w komunikacji z dziećmi czy innymi domownikami.

Ceny i dostępność

  • Tapo C560WS – ok. 310 PLN
  • Tapo C260 – ok. 250 PLN
  • Tapo H500 – ok. 630 PLN

Każde urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
