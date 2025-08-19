Sony rozszerza linię INZONE

Sony zaprezentowało kolejne produkty z rodziny INZONE, tworząc kompleksowy ekosystem gamingowy dla najbardziej wymagających graczy. Wśród nowości znalazły się flagowe słuchawki nauszne INZONE H9 II, kompaktowe słuchawki douszne INZONE E9, pierwsza w historii marki klawiatura gamingowa INZONE KBD-H75, ultralekka mysz INZONE Mouse-A oraz dwie podkładki – INZONE Mat-D i Mat-F. Dodatkowo przewodowe słuchawki INZONE H3 zyskały nową, czarną wersję kolorystyczną.

Cała seria powstała przy ścisłej współpracy z jedną z najlepszych drużyn e-sportowych na świecie – Fnatic. Wskazówki profesjonalnych zawodników pozwoliły dopracować każdy detal pod kątem rozgrywek FPS, od ergonomii i rozłożenia przycisków po parametry dźwięku i precyzję sterowania.

INZONE H9 II oferują lekką konstrukcję, odłączany mikrofon o kardioidalnej charakterystyce, redukcję hałasu oraz przetworniki znane z uznanych słuchawek Sony WH-1000XM6. INZONE E9 to pierwsze douszne słuchawki gamingowe Sony o całkowicie zamkniętej konstrukcji, zatwierdzone do użytku w finałach Apex Legends Global Series Year 5 Championship.

Premiery obejmują też INZONE KBD-H75 z funkcją rapid trigger i pollingiem 8 000 Hz, INZONE Mouse-A ważącą zaledwie 48,4 g z precyzją do 30 000 DPI oraz podkładki Mat-F i Mat-D zoptymalizowane pod różne style gry.

Nowe produkty INZONE trafią do sprzedaży we wrześniu 2025 r. i mają ambicję stać się narzędziami zwycięzców – zarówno w rękach profesjonalistów, jak i graczy domowych.