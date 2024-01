TP-Link wprowadza na rynek kolejny model robota sprzątającego – Tapo RV20 Mop

Firma TP-Link rozszerza swój asortyment robotów sprzątających o nowy model. Premierę na rynku ma Tapo RV20 Mop, czyli robot odkurzający oraz mopujący. Ultraniska konstrukcja to jedna z unikalnych cech robota, która ułatwi sprzątanie trudno dostępnych miejsc.

Odkurzacz TP-Link Tapo RV20 charakteryzuje się maksymalną siłą odkurzania wynoszącą 2 700 Pa. Dzięki możliwości wyboru spośród czterech trybów pracy, użytkownik może indywidualnie dostosować funkcjonowanie robota sprzątającego do własnych potrzeb. Tryb standardowy oferuje optymalny balans między siłą a czasem pracy, dedykowany do codziennego sprzątania. Tryb turbo bez trudu radzi sobie z większymi zanieczyszczeniami. Tryb max umożliwia głębokie czyszczenie grubszych dywanów, a tryb cichy idealnie sprawdzi się w momencie, gdy domownicy będą chcieli wypocząć w ciszy. Co istotne, odkurzacz automatycznie dostosowuje moc ssania, w zależności od powierzchni. Dwie boczne szczotki stanowią kluczowy element skutecznego sprzątania, zwiększając zasięg zamiatania o 47% w porównaniu do modeli wyposażonych jedynie w jedną szczotkę.

Ultraniska konstrukcja o wysokości 7,8 cm umożliwia robotowi odkurzającemu swobodne poruszanie się pod meblami, skutecznie docierając do zanieczyszczeń. Dodatkowo, robot sprzątający TP-Link nie tylko odkurza, ale również ma funkcję mopowania podłóg. Zbiornik o pojemności 300 ml, w połączeniu z trzema trybami pracy dostosowanymi do różnych rodzajów podłóg, umożliwia skuteczne mycie strefy o łącznej powierzchni do 200 m2. Wykorzystany filtr HEPA w urządzeniu skutecznie wychwytuje większość alergenów, gwarantując zdrowe i czyste otoczenie. Bateria o pojemności 2 600 mAh pozwala na trzy godziny nieprzerwanego sprzątania po jednym naładowaniu. Jeżeli stan naładowania akumulatora nie wystarczy na odkurzanie całej powierzchni, Tapo RV20 Mop powróci do stacji ładującej. Po naładowaniu zacznie ponownie sprzątać w miejscu, w którym skończył. Ten odkurzacz doskonale sprawdzi się zwłaszcza w dużych domach lub mieszkaniach, a jego zalety docenią szczególnie posiadacze zwierząt, dla których utrzymanie czystości jest szczególnie ważne.

Odkurzacz mapuje i lokalnie zapisuje informacje dotyczące maksymalnie trzech pięter. Nawigacja MagSlim LiDAR w połączeniu z żyroskopem precyzyjnie kartografuje twoje mieszkanie w zaledwie kilka minut, eliminując ryzyko pominięć i konieczności wielokrotnego czyszczenia. Co więcej, efektywnie funkcjonuje nawet w warunkach niskiego oświetlenia. Mapowanie pomieszczeń pozwala dostosować ustawienia sprzątania do konkretnych wnętrz, a możliwość personalizowania harmonogramu umożliwia zaprogramowanie sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo, istnieje także opcja dodawania wirtualnych ścian, na przykład w celu uniemożliwienia robotowi dostępu do konkretnego pokoju. Jeśli chcemy zablokować odkurzanie w określonym obszarze, możemy wyznaczyć strefę zabronioną, którą Tapo RV20 obejdzie.

Wszystkie wymienione wyżej funkcje odkurzacza dostępne są do skonfigurowania w intuicyjnej aplikacji Tapo. Producent udziela na urządzenie 2-letniej gwarancji. Tapo RV20 dostępny będzie w sprzedaży w cenie ok. 1 000 PLN.