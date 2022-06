Najlepsze sposoby ochrony domu lub nieruchomości pod wynajem

Czy wiesz, że początek lata to okres, w którym ludzie najczęściej przeprowadzają się lub sprzedają swoje domy? Jeśli jesteś nowym właścicielem domu, pewność, że jest jak najlepiej zabezpieczony, jest niezmiernie ważna. Dotyczy to również każdego, kto niedawno kupił nieruchomość pod wynajem, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa najemcom lokalu jest równie istotne.

Firma Yale przygotowała listę praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które pomogą xi zadbać o to, by twój nowy dom miał wszystko co jest potrzebne do ochrony najbardziej ukochanych osób i rzeczy.

Wymień zamki w nowym domu

Jednym z ważniejszych kroków dla każdego, kto się przeprowadza, jest wymiana zamków. Poprzedni właściciele mogli dać dowolną liczbę zapasowych kluczy każdemu, kto potrzebował dostępu. Oznacza to, że po przejęciu nieruchomości nie wiesz, kto może mieć klucze do twojego domu. Wymiana zamków to czasochłonne, ale ważne przedsięwzięcie. Może warto więc wykorzystać tę okazję i założyć inteligentny zamek?

Zamek Linus Smart Lock oferuje takie funkcje jak możliwość przydzielania wirtualnych kluczy oraz automatyczne ryglowanie i odryglowywanie, otwierając nowe możliwości dla całej rodziny. Zapewnia to jej członkom większą swobodę, a jednocześnie daje wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ użytkownicy mogą sprawdzać stan blokady swoich drzwi z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Yale Access. Zamek pozwala im kontrolować dostęp do domu, zapewniając, że tylko zaufane osoby mogą wejść do środka za pomocą wirtualnych kluczy w telefonie lub kodu na inteligentnej klawiaturze Yale.

Pamiętaj, by drzwi były zawsze zaryglowane

Sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie jest nawyk ryglowania drzwi za każdym razem, nawet gdy przebywamy w domu.

Linus pozwala użytkownikom ustawić czas, kiedy drzwi będą zamknięte. Inteligentnym zamkiem można łatwo sterować za pomocą poleceń głosowych z wykorzystaniem wiodących asystentów głosowych, takich jak Alexa, HomeKit i Google Assistant. Dzięki integracji z asystentem głosowym, funkcja Goodnight Linus zarygluje drzwi w określonych porach nocnych. Daje to możliwość kontrolowania stanu zamka bez konieczności wstawania z kanapy.

Nie zostawiaj kluczy na wierzchu

Klucze pozostawione w zasięgu okien, drzwi lub na zewnątrz stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Ułatwiają włamanie do domu i kradzież cennych przedmiotów czy samochodu. Zwłaszcza jeśli klucze zostały oznaczone i wskazują, które drzwi otwierają. Aby temu zapobiec, zawsze przechowuj klucze w bezpiecznym miejscu, a jeśli chcesz je oznaczyć, korzystaj z systemu, który tylko ty możesz zidentyfikować.

Dzięki Linus Smart Lock możesz porzucić klucze i nigdy już nie martwić się o to, gdzie je zostawiłeś. Linus automatycznie zarygluje drzwi w momencie wyjścia i odrygluje je, gdy wyczuje, że jesteś blisko. Do otwarcia drzwi potrzebujesz tylko smartfona lub inteligentnej klawiatury Yale! Zapewnią ci one łatwiejszy dostęp do domu bez użycia rąk i bez konieczności szukania kluczy.

Linus jest również idealny do zarządzania wynajmowanymi mieszkaniami, ponieważ eliminuje ryzyko, jakie dla twojej nieruchomości stanowi wiele zestawów kluczy. Linus daje ci możliwość wysyłania wirtualnych kluczy gościom, aby mogli wejść do twoich domów. Jeśli więc wynajmujesz komuś nieruchomość, możesz anulować jego klucz po zakończeniu pobytu. Wirtualny klucz pozwala gościom wejść do domu bezpośrednio po przybyciu, bez konieczności szukania kluczy w skrytce.

Zainwestuj w wysokiej jakości domowy system alarmowy

Kupno nowego domu to idealny czas, by pomyśleć o jego ochronie. Skorzystaj z tej okazji i podnieś poziom zabezpieczenia domu za pomocą inteligentnego alarmu! Inteligentny alarm domowy Yale Sync jest łatwy w instalacji i można nim w pełni sterować korzystając z aplikacji Yale Home. Alarm domowy Yale Sync można połączyć z 40 akcesoriami, tworząc idealny system ochrony domu, który można konfigurować.

Aby zapewnić dodatkową ochronę, możesz zintegrować inteligentne kamery Yale z alarmem Sync. Kamery Yale można zaprogramować do monitorowania określonych obszarów twojego domu lub nieruchomości pod wynajem, takich jak ogrody, podjazdy czy budynki zewnętrzne. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa można również dodać kamery wewnętrzne, a wszystko to bez miesięcznych opłat.

Te proste wskazówki, wraz z gamą produktów do ochrony Yale, pomogą każdemu nowemu właścicielowi domu lepiej zabezpieczyć swoją nieruchomość. Pozwolą też w pełni cieszyć się nową przestrzenią i wszystkim, co ma do zaoferowania.