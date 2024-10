Sound Blaster G8 Hi-Res Gaming USB DAC z podwójnym miksowaniem dźwięku do USB-C

Firma Creative wprowadza na rynek nową kartę dźwiękową Sound Blaster G8, która przedefiniowuje możliwości zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) do gier. Dzięki dwóm portom USB-C oraz miksowaniu dźwięku, Sound Blaster G8 oferuje wszechstronność i wysoką jakość audio. W połączeniu z odtwarzaniem o ultrawysokiej rozdzielczości 32-bit/384 kHz i opatentowanym, dyskretnym bi-wzmacniaczem słuchawkowym Xamp, Sound Blaster G8 zapewnia klarowność i precyzję dźwięku.

Sound Blaster G8 to pierwszy zewnętrzny DAC na rynku z dwoma wejściami USB-C. Umożliwia to podłączenie różnych urządzeń, takich jak PC, konsole i urządzenia mobilne, bez utraty jakości dźwięku. Dzięki tej technologii, użytkownicy mogą bezproblemowo miksować dźwięk między dwoma źródłami, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych mikserów. Z możliwości miksu audio na wejściach będą zadowoleni streamerzy, którzy będą mogli płynnie miksować i przesyłać dźwięk do oprogramowania i platform streamingowych.

Odtwarzanie w ultra wysokiej rozdzielczości 32-bit/384 kHz sprawia, że dźwięk z gier, filmów i muzyki nabiera niezwykłej wyrazistości. Dzięki technologii bi-wzmacniacza słuchawkowego Xamp, każdy detal dźwięku, od cichych kroków po głośne eksplozje, staje się bardziej realistyczny. Oddzielne sterowanie dla lewego i prawego kanału zapewnia lepsze odwzorowanie przestrzenne i bogactwo brzmienia. Zakres dynamiki wynoszący 130 dB podnosi jakość odbioru na zupełnie nowy poziom.

Sound Blaster G8 to nie tylko sprzęt audio – to zaawansowane narzędzie dla graczy, którzy chcą uzyskać przewagę na polu bitwy. Dzięki funkcji GameVoice Mix, użytkownicy mogą precyzyjnie regulować balans dźwięku z gry oraz czatu głosowego, co pozwala na lepszą komunikację z drużyną bez utraty wrażeń z gry.

Dodatkowo, aplikacja Creative umożliwia dostosowanie parametrów audio dzięki 10-pasmowemu korektorowi oraz funkcjom Sound Blaster Acoustic Engine. Tryb Scout wzmacnia kluczowe dźwięki, takie jak kroki, dając graczom przewagę w grach FPS, natomiast technologia CrystalVoice zapewnia wyraźną komunikację poprzez redukcję szumów tła i echa.

Jednym z najważniejszych atutów Sound Blaster G8 jest wsparcie dla HDMI ARC, które umożliwia łatwą integrację z systemami kina domowego i telewizorami. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z wysokiej jakości dźwięku przestrzennego bez konieczności stosowania dodatkowych kabli. Obsługa Dolby Digital potęguje immersję, oferując realistyczne efekty dźwiękowe zarówno w grach, jak i filmach.

Sound Blaster G8 to prawdziwe centrum audio, które sprawdzi się zarówno w grach, jak i codziennym słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów. Zestaw portów, w tym USB-C, Toslink oraz wejścia/wyjścia liniowe, pozwala na podłączenie szerokiej gamy urządzeń. Obsługa słuchawek o impedancji od 16 Ω do 600 Ω sprawia, że karta współpracuje zarówno z profesjonalnymi słuchawkami studyjnymi, jak i z bardziej konsumenckimi modelami. Wszystkie elementy sterujące i przyciski są wygodnie umieszczone w górnej części, zapewniając łatwy dostęp do technologii Sound Blaster Acoustic Engine, trybu bezpośredniego i przełączania pomiędzy źródłami dźwięku.

Creative Sound Blaster G8 można zakupić w cenie 649 PLN na creative.pl.