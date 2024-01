Sony z kreatywnymi propozycjami na targach ISE 2024

Na targach ISE 2024 firma Sony Professional Displays & Solutions zaprezentuje swoje najnowsze produkty i zmodernizowane rozwiązania audiowizualne, stworzone z myślą o zwiększeniu atrakcyjności i przygotowaniu klientów na przyszłość. Na stoisku Sony zaprezentuje ofertę produktów i rozwiązań dla sektora korporacyjnego, edukacyjnego, handlu detalicznego i produkcji wirtualnej, w tym nową, wydajną linię BRAVIA BZ-L oraz nowo wprowadzone kamery PTZ SRG-A12 i SRG-A40 z ulepszonymi funkcjami automatycznego kadrowania AI PTZ.

Sony zorganizuje spotkania z ekspertami i zaprosi do obejrzenia demonstracji najnowszych produktów i rozwiązań, które dają wymierne korzyści i zwiększają swobodę twórczą na głównych rynkach. Dzięki sektorom dedykowanym konkretnym środowiskom, takim jak QSR (Quick Service Retail) i Virtual Production Studio, goście odwiedzający stoisko odkryją również zaangażowanie Sony w zrównoważony rozwój, ponieważ firma prezentuje postępy, jakie poczyniła w kierunku lepszej przyszłości dla wszystkich w branży AV.

Łączenie pracowników i pracodawców za pomocą lepszych technologii opartych na danych

Poważne zmiany, które zaszły w ostatnich latach, doprowadziły do powstania bardziej elastycznych, hybrydowych form pracy. Sony prezentuje szereg produktów, które zwiększają wydajność i produktywność personelu. Na stoisku znajdzie się wydzielona strefa dla firm i handlu detalicznego, w której prezentowana będzie pełna gama rozwiązań Crystal LED z serii CH i BH, a także linia monitorów profesjonalnych BRAVIA, w tym nowy model BZ40L, oraz ekosystem zarządzania miejscem pracy TEOS, dostępny do demonstracji w sali konferencyjnej stoiska. Prezentowane będą także najnowsze projektory biznesowe Sony, takie jak VPL-PHZ61.

Realistyczna przestrzeń hotelowa i handlowa

Wyjątkowe przestrzenie handlowe, w których odwiedzający mogą cieszyć się tym, co najlepsze w zakupach w świecie rzeczywistym i cyfrowym – od spersonalizowanych ofert w sklepie po niekończące się alejki. Goście stoiska będą mogli przenieść się do realistycznej przestrzeni handlowej i hotelowej, by obejrzeć flagowe monitory BRAVIA Professional, w tym model BZ40L (premium signage), BZ50L, BZ35L, BZ30L i EZ20L. Na żywo prezentowane będą inteligentne funkcje AV monitorów BRAVIA oraz nieodblaskowa powłoka Deep Black, która sprawdza się w każdej przestrzeni, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zwiększanie dostępności szkolnictwa wyższego

Sony oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań, które pozwalają realizować bardziej angażujące zajęcia, a także zapewniają wsparcie dla nauczycieli i inspirują uczniów. Na stoisku będą prezentowane na żywo zupełnie nowe kamery SRG-A12 i SRG-A40 z wbudowaną technologią automatycznego kadrowania PTZ AI, a odwiedzający będą mogli także zapoznać się z ofertą kamer 4K z obrotowym zoomem, w tym SRG-X400, SRG-X120 i SRGX40UH. Zaprezentowane zostaną również licencjonowane, zaawansowane technologicznie narzędzia do wydobywania pisma ręcznego i automatycznego kadrowania PTZ w ramach najnowszego rozwiązania Edge Analytics Appliance. Na żywo pokazany zostanie projektor biznesowy VPL-FHZ85, a także mikrofon formujący wiązkę MAS-A100 i aktywny głośnik liniowy SLS-A1.

Inicjatywy z myślą o środowisku

Grupa Sony wdraża długoterminowy plan o nazwie „Road to Zero”, którego celem jest zmniejszenie śladu środowiskowego do zera do roku 2050. W ramach tego planu firma Sony ustanowiła średnioterminowe cele środowiskowe „Green Management 2025”, które obowiązują od roku finansowego 2021 do roku 2025. Mając na celu realizację tych planów, Sony Corporation przyspiesza wysiłki, takie jak wprowadzenie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zmniejszenie zużycia energii przez oferowane produkty, wyeliminowanie plastiku z opakowań oraz wprowadzenie energii odnawialnej.

Od lata 2023 r. w telewizorach z serii BRAVIA BZ-L stosowany jest opracowany przez Sony plastik SORPLAS, pochodzący z recyklingu. We wszystkich 15 modelach zastosowano elementy przyjazne dla środowiska – od wykorzystania plastiku z recyklingu SORPLAS i mniejszego zużycia atramentu na kartonach po opcjonalny stojak zmniejszający ilość odpadów i Eco Dashboard, który pozwala lepiej zrozumieć zużycie energii w zależności od konfiguracji ustawień.

Przyszłość produkcji treści

W strefie wirtualnej produkcji na stoisku zadebiutuje najnowszy, 220-calowy monitor Crystal LED VERONA 1,5 mm i 2,3 mm, który jednocześnie zapewnia głęboką czerń i antyrefleksyjność. Będzie on prezentowany wraz z ofertą Sony Virtual Production obejmującą kamerę VENICE 2, oraz monitory BVX-HX300 i BRAVIA 55″ (FWD-55A95L), a także produkty Sony Cinema Line dla filmowców, w tym FX3, FX6, FR7 z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania układowego oraz monitor LMD-A180.

W dniach 30 stycznia – 2 lutego 2024 r. firma Sony będzie obecna w hali 3, na stoisku 3E300 na targach FIRA Barcelona, Gran Via.