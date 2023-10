TEST: Sony A95L

Jeśli pominąć cenę, Sony A95K był najlepszym obok Samsunga S95B telewizorem ubiegłego roku. QD-OLED wdrażał w telewizorach kropki kwantowe, zwiększające jasność i żywotność w bardziej przemyślany i autentyczny sposób – a na dodatek oferując znacznie lepszy system dźwiękowy. Istnieje zatem spore zainteresowanie jego następcą – A95L.

Zeszłoroczny A95K to telewizor świetnie wyglądający, głównie ze względu na innowacyjną podstawkę, którą można ustawić przed telewizorem tak, aby stał równo ze ścianą, lub przeciwnie, by nie było jej widać. Problem ze stojakiem polegał na tym, że był niezwykle ciężki. Być może nie jest więc zaskakujące, że Sony zdecydowało się na prostszą konstrukcję, składającą się z dwóch aluminiowych nóżek w A95L. Te znajdują się w skrajnych punktach dolnej krawędzi telewizora, aby nie tworzyć odbić na ekranie, ale to także zapewnia wyjątkowo szeroką powierzchnię zestawu. W modelu 77-calowym istnieje możliwość zamontowania nóżek bardziej centralnie, dzięki czemu telewizor zajmuje węższą powierzchnię. Wszystkie modele obsługują pozycję z miejscem na soundbara, która podnosi telewizor o kilka centymetrów, umożliwiając umieszczenie pod spodem listwy dźwiękowej.

Jak zwykle w przypadku nowoczesnych, flagowych telewizorów OLED, czysta czarna ramka jest supercienka i zlicowana z ekranem. Co ciekawe, sam panel nie jest czysto czarny, ale raczej w kolorze ciemnoszarym, co w rzeczywistości wyolbrzymia ramkę, która normalnie wtapiałaby się w otoczenie. Jest to po prostu element panelu QD-OLED drugiej generacji, który jest mniej refleksyjny niż ten, który był wcześniej, co zapewnia imponująco dobre tłumienie, a szarość można zauważyć tylko wtedy, gdy telewizor jest wyłączony, a oświetlenie w pokoju włączone.

W przeciwieństwie do wielu telewizorów OLED, ale zgodnie z wcześniejszymi projektami Sony, A95L nie jest oszałamiająco cienki, ale jego dodatkowa grubość wynika w dużej mierze z obudowy zaawansowanego radiatora i niezwykłego systemu dźwiękowego opartego na siłownikach, a także konfiguracji przetwarzającej i połączeń.

Sony wkłada także więcej wysiłku niż pozostali gracze na rynku w to, aby boki i tył obudowy były atrakcyjne dla oka, a A95L kontynuuje to swoim kratkowanym wzorem. Japoński producent twierdzi, że zwiększył także wykorzystanie SORPLAS-u – materiału wykonanego głównie z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Antyrefleksja nowego panelu QD-OLED w A95L (który jest produkowany przez Samsunga i jest tym samym, który znajduje się w Samsungu S95C) z pewnością nie jest jego główną cechą. To wyróżnienie musi wiązać się z dodatkową jasnością, którą odblokowuje, co według Sony sprawia, że A95L może świecić dwa razy jaśniej niż A95K. Oczywiście wydajność to coś więcej niż sam panel, a Sony potwierdziło, że do panelu QD-OLED dodano własny arkusz rozpraszający ciepło i dostosowaną do potrzeb analizę termiczną za pomocą procesora Cognitive XR.

Ten odpowiada także za szersze przetwarzanie obrazu firmy Sony, które jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem w branży. Kluczową nowością w zakresie przetwarzania obrazu w tym roku jest XR Clear Image. Jest to technologia adaptacyjna, która oczyszcza materiał źródłowy w celu optymalizacji go pod kątem rozdzielczości 4K telewizora.

Obraz wygląda niesamowicie, dostarczając ultrajasne i żywe barwy

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że telewizor rozumie, jaka naprawdę jest rozdzielczość materiału źródłowego, nawet jeśli jest ona zwiększana przed przesłaniem do telewizora. Teoretycznie może także przetwarzać treści 4K, prawdopodobnie dlatego, że bierze pod uwagę nie tylko rozdzielczość sygnału, ale także takie elementy jak parametry kodowania i przepływność. Następnie może zastosować np. odpowiednio adaptacyjną redukcję szumów.

Istnieją również ulepszenia po stronie gier, ale nie idą tak daleko, jak niektórzy mieli nadzieję. Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie jest obsługa gier w Dolby Vision i rozciaga się ona aż do rozdzielczości 4K/120 Hz. Zła wiadomość dotyczy dostępności tej funkcji tylko w tym jednym modelu i nie od dnia premiery. Do tego dochodzi oczywiście VRR i ALLM. Dedykowane menu gier zapewnia szybki i dość stylowy dostęp do szeregu funkcji specyficznych dla gier, takich jak redukcja rozmycia ruchu i korektor czerni. Istnieje również możliwość dodania pogrubionego celownika na środku ekranu. Ciekawą funkcją jest opcja zmniejszenia rozmiaru obrazu, dzięki czemu gra staje się w zasadzie mniejszym oknem na ekranie. Rywalizujący gracze często lubią grać na stosunkowo małych ekranach, które wymagają mniej ruchu oczu, dzięki czemu można szybciej reagować na akcję. Ta funkcja pozwala regulować rozmiar okna między 30 a 100%, ale ponownie nie od dnia premiery. Model A95L jako jedyny w ofercie Sony ma funkcję o nazwie Multi View, która umożliwia podzielenie ekranu na dwa okna, dzięki czemu można jednocześnie grać w grę w jednym i oglądać walkthrough na YouTube w drugim.

A95L to także jedyny model w nowej gamie, który jest dostarczany w zestawie z kamerą Bravia CAM. Można ją przymocować do górnej krawędzi telewizora i odblokować szereg inteligentnych funkcji, w tym połączenia wideo, automatyczne oszczędzanie energii oraz optymalizację obrazu i dźwięku w oparciu o konkretne miejsce w pokoju, w którym siedzisz.

Podobnie jak w przypadku zeszłorocznych modeli, telewizor Sony z roku 2023 korzysta z systemu operacyjnego Google TV. Co ciekawe, własny system menu Sony, który działa obok niego i obsługuje takie elementy jak ustawienia obrazu i dźwięku, został w modelu A95L unowocześniony. Zasadniczo polega to na dodaniu nowych, bardzo stylowych grafik wyskakujących w menu, a także ulepszonych opisach interfejsu i funkcji. Nie brzmi to zbyt dumnie, ale sprawia, że zestaw wygląda i sprawia wrażenie bardziej wyszukanego i nowoczesnego.

Obraz A95L w praktyce wygląda niesamowicie, dostarczając ultrajasne i żywe barwy, choć możliwe do odpowiedniego zmodyfikowania dla różnych wrażeń, choćby przez tryb Filmowca, dający najdokładniejsze ustawienia wstępne. A95L zapewnia obraz bardzo zbliżony do monitora masteringowego, plasując się gdzieś pomiędzy bladością ekranu LG G3 a bardzo intensywną czernią Samsunga S95C. W tym porównaniu A95L wydaje się po prostu świetnie wyważony. Kolory i akcenty są intensywne, ale nie w sposób wymuszony i doskonale równoważy głębię czerni i szczegóły cieni. Sony wydaje się również zapewniać bardzo dokładne odcienie skóry.

A95L wykorzystuje nieznacznie ulepszoną wersję 2.2-kanałowego systemu dźwiękowego opartego na siłownikach, zastosowanego w A95K. Dźwięk pochodzący bezpośrednio z ekranu wspierany jest przez dwa głośniki niskotonowe, które dodają basu. Pod tym względem Sony to w zasadzie inna liga niż konkurencja. Gra znacznie głośniej, oferuje lepszą dynamikę i szczegółowość, a także łączy precyzję dźwięku z ekranu z dużą przestrzennością. Inna sprawa, że przy takim telewizorze pewnie niewiele osób nie decyduje się na dodanie oddzielnego głośnika lub całego zestawu.

Sony A95L to telewizor nie tylko zadziwiająco jasny i zapewniający niewiarygodnie żywe kolory, ale w odpowiednich trybach obrazu wykorzystuje te możliwości do dokładniejszego odtwarzania filmów i programów telewizyjnych. Ponownie jeden z najlepszych telewizorów tego roku? Bez cienia wątpliwości.

Specyfikacja

CENA Od 14 999 PLN

Od 14 999 PLN TYP EKRANU 4K OLED 16:9 120 Hz

4K OLED 16:9 120 Hz MOC GŁOŚNIKÓW 60 W

60 W WYMIARY Z PODSTAWĄ 737 x 1 224 x 275 mm (55”)

737 x 1 224 x 275 mm (55”) WYMIARY BEZ PODSTAWY 723 x 1 224 x 45 mm (55”)

723 x 1 224 x 45 mm (55”) WAGA BEZ PODSTAWY 17,6 kg