Loewe prezentuje głośniki z serii klang mr

Miłośnicy designerskiego, domowego audio mogą już zacierać ręce. Loewe właśnie zaprezentowało nową serię głośników klang mr, łączącą w sobie efektowne wzornictwo i mnóstwo funkcji, dzięki którym idealnie wpasuje się w ich system dźwiękowy.

W linii znajdziemy trzy głośniki. Ten największy, klang mr5, został wyposażony w trzy przetworniki wysokotonowe, trzy szerokopasmowe, woofer i dwie membrany pasywne – konfiguracja ta zapewnia bogaty, szczegółowy i pełny dźwięk. Potrafi on wydobyć z siebie brzmienie o mocy 180 W, w sam raz do nagłośnienia dużych pomieszczeń. Na dodatek, urządzenie obsługuje bezstratny format FLAC, zapewniający wspaniałe wrażenia akustyczne.

Mniejszy model klang mr3, może pochwalić się trzema głośnikami szerokopasmowymi, przetwornikiem niskotonowym i dwiema membranami pasywnymi. Moc rzędu 150 W sprawia, że najlepiej sprawdzi się on w średniej wielkości pokojach. Najmniejszy w linii klang mr1 to 30 W mocy, przez co można spokojnie zamontować go w niewielkich pomieszczeniach. Może on również pełnić rolę bezprzewodowego satelity w systemie kina domowego opartym o inne kompatybilne produkty Loewe.

Wszystkie głośniki są utrzymane w nowoczesnym, geometrycznym stylu i pokryte miękką, elegancką tkaniną akustyczną; ich górną część zdobią szklane panele sterowania z programowalnymi przyciskami. Urządzenia potrafią współpracować ze sobą w ramach systemu multiroom, a dzięki wbudowanemu Bluetoothowi, możemy strumieniować na nie audio z lokalnych źródeł. Linia klang mr jest także kompatybilna z platformą DTS Play-Fi, dającą nam wygodny dostęp do serwisów streamingowych, jak również Apple AirPlay 2 i Chromecastem.

Głośniki Loewe klang mr trafią do sprzedaży w grudniu 2021. Najmniejszy klang mr1 będzie kosztował 1 700 PLN, klang mr3 – 2 700 PLN, zaś największy klang mr5 – 3 000 PLN.