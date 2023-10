Nuki na zamku

Jeśli myślimy o rozwiązaniach z zakresu smart home, zazwyczaj wybieramy mechanizmy podnoszące nie tylko bezpieczeństwo naszego domu czy mieszkania, ale przede wszystkim produkty poprawiające komfort użytkowania, czy wręcz gwarantujące bezobsługowe działanie. Podobna idea przyświeca projektantom Nuki, którzy opracowują nowoczesne rozwiązania, poprawiające funkcjonalność inteligentnych systemów instalowanych w naszych domach. Na szczególną uwagę zasługuje bezkluczykowy system otwierania drzwi Smart Lock 3.0 Pro (1 199 PLN, www.nuki.io), w którym główną rolę odgrywa… smartfon z aplikacją Nuki.

Stałe poszukiwanie kluczy do drzwi w przepastnej damskiej torebce, męskim plecaku czy wszystkich możliwych kieszeniach właśnie odchodzi do lamusa. Wystarczy w drzwiach wejściowych zamontować system Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Choć słowo zamontować to zbyt wiele powiedziane, wystarczy przymocować płytkę z mechanizmem do istniejącego zamka. Nie trzeba ani wiercić, ani niszczyć drzwi. W zestawie dostarczany jest Smart Lock 3.0 Pro wraz z podkładką z klejem mocującym, którą bezpiecznie umieścimy po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych. Warto od razu zaznaczyć, że wybór systemu Nuki nie wymaga wymiany istniejącego zamka. Wystarczy sprawdzić, czy będzie on współpracował ze Smart Lock 3.0 Pro. Producent deklaruje, że inteligentny zamek Nuki jest kompatybilny z wkładką profilową Euro z funkcją awaryjną, szwajcarskim profilem okrągłym z funkcją priorytetową, brytyjską wkładką owalną z funkcją awaryjną oraz wkładką z gałką. Jeśli nie mamy pewności, czy właśnie taką posiadamy, na stronie Nuki dostępny jest interaktywny poradnik, który pozwoli na szybkie sprawdzenie rodzaju wkładki i jej dopasowanie do systemu Nuki.

Ważną informacją dla właścicieli nieruchomości jest także to, że w ofercie Nuki dostępna jest uniwersalna wkładka, która bezproblemowo współpracuje ze Smart Lock 3.0 Pro. Nuki Universal Cylinder przygotowano we współpracy z firmą M&C i jest to projekt modułowy, dzięki czemu pasuje do niemal wszystkich rozmiarów cylindrów europejskich drzwi wejściowych. Została ona wykonana ze wzmocnionego stopu stali i jest odporna na przecięcia. Wysoki stopień bezpieczeństwa potwierdzają także certyfikaty SKG*** i EN1303. Wybór Nuki Universal Cylinder zapewnia zatem maksymalną ochronę przed włamaniem i nieuprawnioną obsługą. Co więcej, wkładka wyposażona jest w tzw. system alarmowy. Oznacza to, że nawet jeśli od wewnątrz zamontowany jest na niej Smart Lock 3.0 Pro, od zewnątrz zamek możemy wciąż otworzyć kluczem. Wkładka Nuki Universal Cylinder dostarczana jest z pięcioma kluczami, a dorobienie dodatkowego możliwe jest jedynie po zamówieniu go w sklepie M&C i okazaniu unikalnej karty bezpieczeństwa Nuki. Dzięki temu nieuprawniona osoba nie będzie mogła dokonać tej czynności.

Po przymocowaniu Smart Lock 3.0 Pro, możemy przejść do konfiguracji. Sam zamek zasilany jest akumulatorem Nuki Power Pack, który pozwala na około 6 miesięcy ciągłej pracy. Po uruchomieniu od razu można połączyć go z aplikacją Nuki, dostępną zarówno na system Android, jak i iOS. Tutaj warto podkreślić, że sparowanie go z naszym smartfonem daje ogromne możliwości nie tylko zdalnego otwierania, ale przede wszystkim sterowania otwieraniem i zamykaniem, przydzielaniem dostępu osobom uprawnionym, czy kontrolowanie stanu otwarcia pod naszą nieobecność. Ale od początku.

Zamek Nuki Smart Lock 3.0 Pro pracuje w kilku trybach: odblokowanie, zablokowanie, otwarcie drzwi przy pomocy przycisku w aplikacji, ale także Auto Unlock, Lock ’n’ Go, Auto Lock, które możemy ustawić z poziomu oprogramowania. Wtedy to, kiedy zbliżymy się do drzwi ze smartfonem w kieszeni czy torebce, zamek zostanie odryglowany, lub zaryglowany, gdy oddalimy się od wejścia. Przydatną funkcją jest możliwość przydzielenia do 200 stałych, tymczasowych lub powtarzających się wirtualnych kluczy, czyli de facto 6 cyfrowych kodów. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy, zaufani sąsiedzi czy kurierzy będą mogli wejść do domu czy mieszkania. Jest to również wygodne w przypadku, gdy nasze mieszkanie jest często wynajmowane na tzw. krótki najem, a dzięki Nuki Smart Lock 3.0 Pro nie musimy za każdym razem spotykać się z naszymi gośćmi. Dla użytkowników korzystających z Apple HomeKit, Amazon Alexa czy Asystenta Google dobrą informacją jest pełna integracja Smart Lock 3.0 Pro z tymi systemami. Co więcej, zamkiem można także sterować głosowo przy pomocy Siri. W aplikacji znajdziemy również alerty informujące m.in. o poziomie naładowania baterii – jeśli spadnie on poniżej 20%, otrzymamy powiadomienie, aby odpowiednio wcześniej ją naładować.

Duże znaczenie w przypadku urządzeń smart home ma gromadzenia danych o użytkownikach, informacje o lokalizacji poszczególnych rozwiązań czy kody i przypisywanie wirtualnych kluczy domownikom oraz innym usługodawcom. Firma Nuki kładzie szczególny nacisk na prywatność swoich klientów, dlatego też korzysta z zaawansowanego szyfrowania end-to-end, które gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa. Metoda ta stosowana jest także w wielu bankach, oferujących swoje usługi również online. Co więcej, wszystkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników Nuki pozostają w urządzeniach końcowych, nie są zapisywane w chmurze, do której firma nie ma pełnego dostępu. Ponadto do utworzenia konta użytkownika nie są wymagane wrażliwe dane. Dodatkowo firma Nuki poprzez aplikację oraz samouczki zachęca do wprowadzenia na urządzeniach z aplikacją Nuki dodatkowych zabezpieczeń – podwójnej metody uwierzytelniania, rozpoznania twarzy, odcisku palca czy unikalnego kodu tak, aby dostęp do ustawień i wszelkich informacji o systemie miał tylko jego właściciel i uprawnione do tego osoby.

Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, aby drzwi otwierać przy pomocy karty czy klawiatury numerycznej. Dziś w wielu domach czy obiektach usługowych standardem stają się inteligentne rozwiązania, pozwalające na odryglowanie zamka przy pomocy smartfona czy inteligentnego zegarka. Z duchem czasu biegnie także firma Nuki, która oddając w ręce użytkowników swój system smart home, podkreśla bezpieczeństwo naszego dobytku, ale także wygodę i komfort jego obsługi. A rozwiązanie takie, jak choćby Smart Lock 3.0 Pro, to dopiero pierwszy krok, aby wejść do inteligentnego domu.